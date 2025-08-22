Jobs In Abroad By TOMCOM at Peddapalli : డిగ్రీ పట్టా చేత పట్టుకుని ఉద్యోగ వేటలో యువత చతికిలపడుతున్నారు. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలనే కలలను సాకారం చేసుకోవడానికి అనేక మంది యువకులు ప్రైవేటు ఏజెన్సీలను ఆశ్రయించి రూ. లక్షల్లో సొమ్మును కోల్పోతున్నారు. ఈ క్రమంలో పెద్దపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ కోయ శ్రీహర్ష యువతపై ప్రత్యేక చొరవ తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వ ఆధీనంలోని తెలంగాణ ఓవర్సీస్ మ్యాన్ పవర్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (టామ్కామ్) లో జిల్లా నుంచి యువతను విదేశాలకు పంపిచడమే కాకండా వారికి ఉద్యోగాలకు భద్రతను కల్పించాలని భావించారు.
ప్రైవేటు ఏజెంట్ల చేతిలో మోసం : పెద్దపల్లి జిల్లాలో పారిశ్రామికంగా సింగరేణి, ఎన్టీపీసీ, ఆర్ఎఫ్సీఎల్, జెన్కో పరిశ్రమలు ఉన్నప్పటికీ స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు అంతంత మాత్రంగా ఉన్నాయి. ఉద్యోగ పొందాలనే ఆశతో యువత ప్రైవేటు ఏజెంట్లను ఆశ్రయించి వారిచేతిలో మోసపోతున్నారు. రూ. లక్షలు తీసుకుని ఏజెన్సీల నిర్వాహకులు బోర్డులు తిప్పేయడంతో లబోదిబోమంటున్నారు.
పెద్దపల్లి జిల్లా స్థాయిలో ప్రత్యేక సదస్సు : ఈ నెల 26న పెద్దపల్లి జిల్లా స్థాయిలో టామ్కామ్పై రిజిస్ట్రేషన్, విదేశాల్లో ఎలాంటి కొలువులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలో అని విషయాన్ని తెలిపేందుకు అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేశారు. దీనిలో ప్రభుత్వ , ప్రైవేటు ఐటీఐ, ఇంజినీరింగ్, డిగ్రీ కళాశాలలను భాగస్వామ్యం చేయనున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో ప్రస్తుతం చదువుతున్న వారితోపాటు పాత విద్యార్థలు కూడా దీనిని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ఔత్సాహిక యువతకు ఉద్యోగ భద్రత కల్పించేందుకు ప్రభుత్వ పరంగా ఆయా దేశాల్లోని కంపెనీలతో ఒప్పందం చేసుకోనున్నారు.
వ్యక్తిత్వ వికాసం, భాషా నైపుణ్యంపై శిక్షణ :
- ఉపాధి కల్పన కార్యాలయ ఆధీనంలో టామ్కామ్ పను చేస్తుంది.
- విదేశాల్లో ఉద్యోగ ఖాళీలు ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తే జిల్లాల వారీగా భర్తీ చేస్తారు.
- ముందుకు వచ్చిన ఔత్సాహిక యువతకు భాషా నైపుణ్యం, వ్యక్తిత్వ వికాసంపై శిక్షణ ఇస్తారు.
- ఏ దేశానికి వెళ్తారో అక్కడి భాషపై పట్టు సాధించేలా శిక్షణ ఇస్తారు.
ఏ దేశంలో ఎలాంటి ఉద్యోగం :
- జర్మనీ : ఎలక్ట్రీషియన్
- గ్రీస్ : ఫ్లంబర్, హౌజ్ కీపింగ్, వేయిటర్స్, కార్పెంటర్, క్లీనర్, మార్బల్ లైయింగ్, ఆపరేటర్లు
- ఐర్లాండ్ : ఫిట్టర్, వెల్డర్, మెకానికల్, ట్రక్కు డ్రైవర్, ప్యానెల్ పెయింటర్, టెక్నీషియన్
- పోర్చుగల్ : ఎగ్జిక్యూటివ్, కుక్, కిచెన్ అసిస్టెంట్, సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఈవెంట్ కోఆర్డినేటర్
- జపాన్: నర్సింగ్
విదేశాల్లో కొలువు సాధించేందుకు : నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచేందుకు టామ్కామ్పై అవగాహన కల్పిస్తున్నారని పెద్దపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీహర్ష తెలిపారు. విదేశాల్లో కొలువు సాధించేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల్లో చదువుతున్న యువత ధైర్యంగా ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. మెరుగైన వేతనంలో ఉద్యోగ కల సాకారం చేసుకోవాలని సూచించారు.
అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి : కలెక్టర్ ప్రత్యేక శ్రద్ధతో టామ్కామ్పై అవగాహన కల్పించనున్నామని జిల్లా ఉపాధి కల్పన అధికారి తిరుపతిరావు అన్నారు. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేసుకునేందుకు రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. యువకులు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి కోరారు.
