సింగరేణిలో మహిళలకు జాబ్ ఆఫర్ - డ్రైవింగ్ లైసెన్సు ఉన్నవారు మాత్రమే అర్హులు

ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల్లో భారీ యంత్రాల ఆపరేటర్ల కోసం దరఖాస్తుల ఆహ్వానం - సింగరేణి చరిత్రలో ఆపరేటర్లుగా మహిళలకు తొలిసారి అవకాశం - టూవీలర్ లేదా ఫోర్​ వీలర్​ డ్రైవింగ్ లైసెన్సు ఉన్నవారు అర్హులు

women as Heavy machinery operators in Singareni mines
women as Heavy machinery operators in Singareni mines (ETV Bharat)
ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2025 at 8:41 PM IST

women as Heavy machinery operators in Singareni mines : పురుషులతో సమానంగా మహిళలు అన్ని రంగాలలో దూసుకుపోతున్నారు. విద్యా, ఉపాధి రంగాలలో పురుషులకు గట్టిపోటీ ఇస్తున్నారు. మహిళలు నేడు అన్ని రంగాలలో తమదైన ముద్ర వేసుకుంటున్నారు. అయితే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాలలోని వివిధ సంస్థలు స్త్రీ, పురుష అసమానతలను తొలిగించేందుకు. ఇంత వరకు పురుషులు మాత్రమే చేయగలరు అనుకునే ఉద్యోగాలకు సైతం మహిళలకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. మహిళా సాధికారతలో భాగంగా సింగరేణి బొగ్గు గనుల యాజమాన్యం ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల్లో మహిళలకు భారీ యంత్రాలపై ఆపరేటర్లుగా పనిచేసే అవకాశం ఇవ్వబోతుంది. ఈ ఉద్యోగాలకు మహిళలను ఎంపిక చేయడం సింగరేణి చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి.

సింగరేణి యాజమాన్యం ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల్లో భారీ యంత్రాలపై ఆపరేటర్లుగా పని చేయడానికి ఎంపిక కోసం దరఖాస్తుల్ని ఆహ్వానిస్తోంది. మైనింగ్ రంగంలో మహిళల సాధికారత, సమాన అవకాశాలు, మానవ వనరుల సమర్థ వినియోగంలో భాగంగా సీఎండీ ఎన్.బలరామ్ ఆలోచనల మేరకు సంస్థ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. సింగరేణి యాజమాన్యం అన్ని గనులకు, డిపార్ట్మెంట్లకు శనివారం సర్క్యులర్ విడుదల చేసింది. ఓపెన్ కాస్ట్ గనుల్లో మహిళలకు భారీ యంత్రాలపై ఆపరేటర్లుగా పనిచేసే అవకాశం ఇవ్వడం సింగరేణి చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.

వీరు మాత్రమే ఉద్యోగానికి అర్హులు : సింగరేణి సంస్థలో ప్రస్తుతం జనరల్ అసిస్టెంట్ లేదా బదిలీ వర్కర్​గా పనిచేస్తున్న వారు దీనికి అర్హులు. 35 సంవత్సరాల లోపు వయసు ఉండి కనీసం ఏడోతరగతి పాసైన మహిళా అభ్యర్థులు ఈ ఆపరేటర్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు అని యాజమాన్యం పేర్కొంది. దరఖాస్తు చేసుకునే మహిళలు శారీరక సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలని తెలిపింది. వారికి కనీసం ద్విచక్ర లేదా నాలుగు చక్రాల వాహన డ్రైవింగ్ లైసెన్సు కలిగి ఉండాలని, ఆగస్టు 2024 కన్నా ముందు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొంది ఉన్న వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తామని యాజమాన్యం పేర్కొంది.

ఎంపిక విధానం ఇలా : ఈ అర్హతలు కలిగిన మహిళా ఉద్యోగులు వారికి ఇచ్చిన నమూనాతో అప్లికేషన్లను నింపి వాటిని పూర్తి చేసి సంబంధిత గని మేనేజర్, శాఖాధిపతి, జనరల్ మేనేజర్​కు అందించాలని యాజమాన్యం తెలిపింది. వారి దరఖాస్తులు స్వీకరణ పూర్తయిన తర్వాత జనరల్ మేనేజర్ సీపీపీ నేతృత్వంలో ఒక కమిటీని వేస్తారు. వారు ఈ దరఖాస్తులను క్షుణ్నంగా పరిశీలించి కనీస అర్హత కలిగిన మహిళా అభ్యర్థులను ఎంపక చేస్తారు. వారి జాబితాను విడుదల చేస్తారు.

కమిటీ ఎంపిక చేసిన అభ్యర్థులు సిరిసిల్లలో ఉన్న తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్కిల్స్ సంస్థలో శిక్షణ పొందాల్సి ఉంటుంది. వారు హెవీ గూడ్స్ వెహికల్, హెవీ మోటార్ వెహికల్ విభాగంలో శిక్షణ అందిస్తారు. అభ్యర్థులు శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న అనంతరం వారికి ఎంపిక పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఈ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన వారిని ఈపీ ఆపరేటర్ ట్రైనీ కేటగిరి-5 డిసిగ్నేషన్​తో సంబంధిత ఏరియాలకు పంపిస్తారు. ఆసక్తి గల మహిళా అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకోవలసిందిగా యాజమాన్యం కోరుతోంది.

