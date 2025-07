ETV Bharat / state

జర్మనీలో ఉద్యోగాలు - కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక శిక్షణ - NURSE JOB OPPORTUNITIES IN GERMANY

Job Opportunities in Germany for Those Who Have Completed Nursing Courses : నర్సింగ్‌ కోర్సులు పూర్తి చేసిన వారికి జర్మన్‌ భాష వస్తే అధిక వేతనాలు, ఉద్యోగ భద్రతతో ఆ దేశంలో మంచి అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. జర్మనీలో అధిక సంఖ్యలో ఉన్న వృద్ధుల అవసరాలకు తగ్గట్లుగా నర్సులు లేనందున అక్కడి ప్రభుత్వం మన దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి నర్సులను నియమించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది.

ఈ క్రమంలోనే కూటమి ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ అధికారులు జర్మనీలోని ఉద్యోగ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేందుకు గత ఆరు నెలలగా ప్రత్యేక శిక్షణ ఇప్పిస్తున్నారు. తాజాగా ప్రకాశం జిల్లా సాంఘిక సంక్షేమశాఖ ఆధ్వర్యంలో నిరుద్యోగ ఎస్సీ, ఎస్టీ మహిళా నర్సింగ్‌ పట్టభద్రులకు అక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే నేపథ్యంలో జర్మన్‌ భాషను అభ్యసించడానికి 8 నుంచి 10 నెలల శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం నిర్వహించనుంది. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి.

జర్మనీలో ఉద్యోగ అవకాశాలపై అవగాహన : జిల్లాలో 14 నర్సింగ్‌ కళాశాలలు ఉండగా, అందులో చివరి సంవత్సరానికి సంబంధించి వెయ్యి మందికిపైగా విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఆయా కళాశాలల్లో జిల్లా నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే జర్మనీలో ఉద్యోగ అవకాశాలపై అవగాహన కల్పించారు. తాజాగా ఎస్సీ, ఎస్టీ మహిళా పట్టభద్రులకు అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. ఆసక్తి గలవారు జర్మన్‌ భాషలో ఏ1, ఏ2, బీ1, బీ2 స్థాయిల్లో ప్రావీణ్యం సాధించాలి. దాని ద్వారా ఆ దేశంలో నెలకు 3 వేల నుంచి 3,500 యూరోలు వరకు (ప్రస్తుతం యూరో విలువ రూ.101) జీతం పొందవచ్చు. ఆ దేశ వీసా పొందాలంటే కనీసం బీ1 ధ్రువీకరణ పత్రం పొందాలి. బీఎస్సీ, ఎంఎస్సీ నర్సింగ్‌ చేసినవారికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. దరఖాస్తుదారులకు త్వరలోనే భాషపై శిక్షణ ప్రారంభించేందుకు జిల్లా అధికార యంత్రాంగం సన్నాహాలు చేస్తోంది.

విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయాలని ఉందా? - ఎలాంటి నైపుణ్యాలు కావాలి?