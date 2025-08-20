Job Notification for EPFO : నిరుద్యోగులారా ఈ నోటిఫికేషన్కు అప్లై చేశారా? ఇంకా రెండు రోజులు మాత్రమే గడువు మిగిలి ఉంది. ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్/ అకౌంట్ ఆఫీసర్ అండ్ అసిస్టెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ (ఈవో/ ఏవో/ ఏపీఎఫ్సీ)230 పోస్టుల భర్తీకి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (యూపీఎస్సీ) ఉద్యోగ నియామక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అర్హులైన అభ్యర్థులు జులై 29 నుంచి ఆగస్టు 22 వరకు ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు చేసుకోవాలి.
పోస్టుల వివరాలు: ఖాళీలు
1. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫీసర్/ అకౌంట్ ఆఫీసర్: 156
(యూఆర్-78; ఈడబ్ల్యూఎస్-01; ఓబీసీ-42; ఎస్సీ-23; ఎస్టీ-12; పీడబ్ల్యూబీడీ-09)
2. అసిస్టెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్: 74
(యూఆర్-32; ఈడబ్ల్యూఎస్-07; ఓబీసీ-28; ఎస్సీ-07; పీడబ్ల్యూబీడీ-03)
మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య: 230
అర్హత: అభ్యర్థులు గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. కంపెనీ లా/ లేబర్ లా/ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో డిప్లొమా ఉన్నవారికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.
వయోపరిమితి: ఎన్ఫోర్స్మెంట్/ అకౌంట్ ఆఫీసర్కు 30 ఏళ్లు; అసిస్టెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్కు 35 ఏళ్లు మించకూడదు. (దివ్యాంగులకు పదేళ్లు, ఎస్సీలకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీలకు మూడేళ్లు వయోసడలింపు ఉంటుంది).
ఎంపిక విధానం: కంబైన్డ్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ (సీఆర్టీ), ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక ఉంటుంది.
దరఖాస్తు విధానం: అధికారిక వెబ్సైట్ https://upsconline.nic.in ద్వారా ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు: ఒక పోస్టుకు రూ.25, రెండు పోస్టులకు రూ.50.
(ఎస్సీ/ ఎస్టీ/ పీడబ్ల్యూబీడీ/ మహిళా అభ్యర్థులకు ఫీజు లేదు)
పరీక్షా కేంద్రాలు: దేశవ్యాప్తంగా గల 78 ముఖ్య నగరాల్లో పరీక్షాకేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పరీక్షా కేంద్రాలు: హైదరాబాద్, వరంగల్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, అనంతపురం.
ముఖ్య తేదీలు:
- దరఖాస్తులు ప్రారంభం: 29.07.2025.
- దరఖాస్తు చివరి తేదీ: 22.08.2025.
పరీక్ష విధానం :
- పరీక్ష రెండు గంటల సమయం ఉంటుంది.
- అన్ని ప్రశ్నలకు సమాన మార్కులు ఉంటాయి.
- పరీక్షలో ఆబ్జెక్టివ్ తరహా ప్రశ్నలు ఉంటాయి.
- పరీక్ష మాధ్యమం ఇంగ్లీష్ లేదా హిందీ
- తప్పు సమాధానాలకు నెగిటివ్ మార్కులు ఉంటాయి. ప్రతి తప్పు సమాధానానికి మూడింట ఒక వంతు తగ్గింపు ఉంటుంది.
సిలబస్:
- జనరల్ ఇంగ్లీష్ - అభ్యర్థి ఆంగ్ల భాషపై అవగాహనను, పదాల వాడకం వంటివి అంచనా వేయడానికి.
- భారతీయ సంస్కృతి, వారసత్వం, భారత స్వాతంత్య్ర ఉద్యమాలు.
- భారత ఆర్థిక వ్యవస్థలో అభివృద్ధి, సమస్యలు, ప్రస్తుత ధోరణులు.
- భారత పాలన, రాజ్యాంగం.
- జనరల్ సైన్స్, కంప్యూటర్ అప్లికేషన్లపై ప్రాథమిక పరిజ్ఞానం.
- ఎలిమెంటరీ మ్యాథమెటిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్, జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ.
- భారతదేశంలో పారిశ్రామిక సంబంధాలు, కార్మిక చట్టాలు, సామాజిక భద్రత.
- అకౌంటెన్సీ, ఆడిటింగ్, బీమా సూత్రాలు.
ఉద్యోగంలో చేయవలసిన విధులు : అసిస్టెంట్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ కమిషనర్ విధులు ఇతరత్రా విధులను చూసుకోవడం, వాటి అమలు, రికవరీ, అకౌంట్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, నగదు, లీగల్, పెన్షన్, కంప్యూటర్లు వీటిలో విచారణ నిర్వహించడం, వాటి క్లెయిమ్ల పరిష్కారం చూపడం వంటి చట్టబద్ధమైన, పరిపాలనా విధులు ఉంటాయి.
వీటితో పాటు నగదు నిర్వహణ, బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ల సయోధ్య, ఎంఐఎస్ రిటర్న్లు మొదలైనవి చూసుకోవాలి.
