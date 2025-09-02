ETV Bharat / state

JNNURM ఇళ్లు కబ్జా చేసి అమ్మకాలు - మోసపోయిన పేదలు - JNNURM HOUSES FRAUD

విజయవాడలో 16 బ్లాకుల్లో 512 జేఎన్‌ఎన్‌యూఆర్‌ఎం ఇళ్లు - 250 పేదలకు పంపిణీ - మిగిలినవి కబ్జా చేసి విచ్చలవిడిగా అమ్మేసుకున్న అక్రమార్కులు

JNNURM Houses Fraud In Vijayawada
JNNURM Houses Fraud In Vijayawada (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 1:26 PM IST

2 Min Read

JNNURM Houses Fraud In Vijayawada: పేద, మధ్య తరగతి ప్రజల ఆశల్లో సొంత ఇల్లు అనేది కల. జీవితంలో ఆర్థిక భద్రత, సామాజిక స్థాయి పెరుగుదలకు సొంత ఇల్లు ముఖ్యమనే భావనే ఇందుకు కారణమని చెప్పవచ్చు. మీ కల నెరవేర్చే బాధ్యత మాది అని భరోసా ఇచ్చారు. పేదల నుంచి రూ.లక్షల రూపాయలు దండుకున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో విజయవాడ జేఎన్​ఎన్​యూఆర్​ఎం (జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ జాతీయ పట్టణ పునరుద్ధరణ మిషన్) ఇళ్లు ఇప్పిస్తామన్నారు. తొలుత ఒక్కొక్కరి నుంచి డబ్బులు కట్టించుకున్నారు. అలాగే వారికి సంబంధించిన మరికొందరితో కూడా కట్టించారు. ఏళ్లు గడిచిపోతున్నా ఇళ్లు ఇవ్వడం లేదు. వాటిని కబ్జా చేసి అమ్ముకుంటున్నారు. వసూలు చేసిన డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వాలని అడుగుతుంటే బెదిరిస్తున్నారని బాధితులు వాపోతున్నారు.

విజయవాడలో న్యూరాజరాజేశ్వరిపేట జేఎన్‌ఎన్‌యూఆర్‌ఎం ఇళ్లను గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కొందరు ప్రైవేటు వ్యక్తులు విచ్చలవిడిగా అమ్మేసుకున్నారు. పేదలు, కాల్వగట్లపై ఉంటున్న వారి కోసం ఈ ఇళ్లను ప్రభుత్వం నిర్మించింది. 2011లో నిర్మాణం ఆరంభించి, 2017లో పూర్తి చేశారు. 16 బ్లాకుల్లో 512 ఇళ్లను కట్టారు. వీటిలో 250 ఇళ్లను పేదలకు ఇచ్చారు. మిగిలినవి వదిలేశారు. ఈ ఇళ్లలో కొన్ని అక్రమార్కులు కబ్జా చేసి అమ్మేసుకున్నారు. దీనికితోడు ఇళ్లు ఇప్పిస్తామని చాలా మంది నుంచి రూ.లక్షల్లో గుంజుకొని మోసం చేశారు.

జేఎన్‌ఎన్‌యూఆర్‌ఎం ఇళ్లను అమ్ముతానని ఓ మహిళ పేదల నుంచి భారీగా డబ్బులు వసూళ్లు చేసింది. కొందరికి ఇళ్లను అక్రమ మార్గంలో అప్పగించింది. మరికొందరి వద్దేమో డబ్బులు తీసుకుని మోసం చేసింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో వాలంటీర్‌గా పని చేసిన సాయి కూడా ఇళ్లను అమ్ముతానని చెప్పి పేదల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశాడు. వారికి ఇళ్లు ఇవ్వలేదు. కనీసం తమ డబ్బులైనా వెనక్కి ఇవ్వాలని వాళ్లు అడుగుతుంటే బెదిరింపులకు దిగుతున్నాడు.

ముందస్తుగా కొంత వసూళ్లు: ఒక్కొక్క ఇంటికి రూ.లక్షన్నర నుంచి రూ.రెండు లక్షలకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత మొదట్లో రూ.20 నుంచి 50 వేలు డబ్బు వసూలు చేశారు. ఇళ్లు అప్పగించాక మిగతా డబ్బులు ఇవ్వాలని సాయి, సదరు మహిళ చెప్పారని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు తమ డబ్బులు కూడా ఇవ్వకుండా వేధిస్తున్నారని తల్లడిల్లుతున్నారు.

JNNURM Houses Fraud In Vijayawada
బాధితుడు దేవరకొండకు గోపి (EENADU)

'న్యూరాజరాజేశ్వరిపేట పరిసరాల్లో మేకలు కాస్తూ అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నాను. సాయి అనే వ్యక్తి ఇల్లు ఇస్తానని నమ్మించాడు. మొదట రూ.20 వేలు కట్టాలన్నాడు. ఇల్లు మంజూరయ్యాక రూ.లక్ష కట్టమన్నాడు. దీంతో సొంతిల్లు వస్తుందని అనే ఆశతో ముందుకు వచ్చాను. బంధువుల దగ్గర తీసుకువచ్చి రూ.1.20 లక్షలు కట్టాను. ఇన్నేళ్లయినా ఇల్లు ఇవ్వలేదు. మా డబ్బులూ ఇవ్వట్లేదు. ప్రస్తుతం అదే జేఎన్‌ఎన్‌యూఆర్‌ఎం బ్లాకుల్లో అద్దెకు ఉంటున్నాం.' -దేవరకొండకు గోపి

JNNURM Houses Fraud In Vijayawada
బాధితులు ఒంటిపులి కృష్ణారావు, అమ్మ లక్ష్మమ్మ (EENADU)

'మేం కాలవ కట్టపై ఉండేవాళ్లం. నాకు ప్రమాదంలో కాలుపోయింది. దాంతో నేను ఏ పనీ చేయలేను. అందుకే అమ్మతో కలిసి బిచ్చమెత్తి బతుకుతున్నాను. మా అమ్మకు జేఎన్‌ఎన్‌యూఆర్‌ఎం బ్లాకులో ఇల్లు వచ్చింది. స్థానికంగా ఉండే ఝాన్సీ మమ్మల్ని మోసం చేశారు. ఆమె మా ఇంటిని వేరొకరికి అమ్మేసుకుంది.' -ఒంటిపులి కృష్ణారావు, అమ్మ లక్ష్మమ్మ

జగనన్న కాలనీల్లో కట్టని ఇళ్లు - రూ.2 కోట్లు కొట్టేసిన అక్రమార్కులు

అనర్హుల గుట్టు రట్టు - ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకూ ఇంటి పట్టాలు - కార్లు, ఇళ్లు ఉన్నవారికీ పంపిణీ

JNNURM Houses Fraud In Vijayawada: పేద, మధ్య తరగతి ప్రజల ఆశల్లో సొంత ఇల్లు అనేది కల. జీవితంలో ఆర్థిక భద్రత, సామాజిక స్థాయి పెరుగుదలకు సొంత ఇల్లు ముఖ్యమనే భావనే ఇందుకు కారణమని చెప్పవచ్చు. మీ కల నెరవేర్చే బాధ్యత మాది అని భరోసా ఇచ్చారు. పేదల నుంచి రూ.లక్షల రూపాయలు దండుకున్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో విజయవాడ జేఎన్​ఎన్​యూఆర్​ఎం (జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ జాతీయ పట్టణ పునరుద్ధరణ మిషన్) ఇళ్లు ఇప్పిస్తామన్నారు. తొలుత ఒక్కొక్కరి నుంచి డబ్బులు కట్టించుకున్నారు. అలాగే వారికి సంబంధించిన మరికొందరితో కూడా కట్టించారు. ఏళ్లు గడిచిపోతున్నా ఇళ్లు ఇవ్వడం లేదు. వాటిని కబ్జా చేసి అమ్ముకుంటున్నారు. వసూలు చేసిన డబ్బులు వెనక్కి ఇవ్వాలని అడుగుతుంటే బెదిరిస్తున్నారని బాధితులు వాపోతున్నారు.

విజయవాడలో న్యూరాజరాజేశ్వరిపేట జేఎన్‌ఎన్‌యూఆర్‌ఎం ఇళ్లను గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో కొందరు ప్రైవేటు వ్యక్తులు విచ్చలవిడిగా అమ్మేసుకున్నారు. పేదలు, కాల్వగట్లపై ఉంటున్న వారి కోసం ఈ ఇళ్లను ప్రభుత్వం నిర్మించింది. 2011లో నిర్మాణం ఆరంభించి, 2017లో పూర్తి చేశారు. 16 బ్లాకుల్లో 512 ఇళ్లను కట్టారు. వీటిలో 250 ఇళ్లను పేదలకు ఇచ్చారు. మిగిలినవి వదిలేశారు. ఈ ఇళ్లలో కొన్ని అక్రమార్కులు కబ్జా చేసి అమ్మేసుకున్నారు. దీనికితోడు ఇళ్లు ఇప్పిస్తామని చాలా మంది నుంచి రూ.లక్షల్లో గుంజుకొని మోసం చేశారు.

జేఎన్‌ఎన్‌యూఆర్‌ఎం ఇళ్లను అమ్ముతానని ఓ మహిళ పేదల నుంచి భారీగా డబ్బులు వసూళ్లు చేసింది. కొందరికి ఇళ్లను అక్రమ మార్గంలో అప్పగించింది. మరికొందరి వద్దేమో డబ్బులు తీసుకుని మోసం చేసింది. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో వాలంటీర్‌గా పని చేసిన సాయి కూడా ఇళ్లను అమ్ముతానని చెప్పి పేదల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశాడు. వారికి ఇళ్లు ఇవ్వలేదు. కనీసం తమ డబ్బులైనా వెనక్కి ఇవ్వాలని వాళ్లు అడుగుతుంటే బెదిరింపులకు దిగుతున్నాడు.

ముందస్తుగా కొంత వసూళ్లు: ఒక్కొక్క ఇంటికి రూ.లక్షన్నర నుంచి రూ.రెండు లక్షలకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత మొదట్లో రూ.20 నుంచి 50 వేలు డబ్బు వసూలు చేశారు. ఇళ్లు అప్పగించాక మిగతా డబ్బులు ఇవ్వాలని సాయి, సదరు మహిళ చెప్పారని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు తమ డబ్బులు కూడా ఇవ్వకుండా వేధిస్తున్నారని తల్లడిల్లుతున్నారు.

JNNURM Houses Fraud In Vijayawada
బాధితుడు దేవరకొండకు గోపి (EENADU)

'న్యూరాజరాజేశ్వరిపేట పరిసరాల్లో మేకలు కాస్తూ అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్నాను. సాయి అనే వ్యక్తి ఇల్లు ఇస్తానని నమ్మించాడు. మొదట రూ.20 వేలు కట్టాలన్నాడు. ఇల్లు మంజూరయ్యాక రూ.లక్ష కట్టమన్నాడు. దీంతో సొంతిల్లు వస్తుందని అనే ఆశతో ముందుకు వచ్చాను. బంధువుల దగ్గర తీసుకువచ్చి రూ.1.20 లక్షలు కట్టాను. ఇన్నేళ్లయినా ఇల్లు ఇవ్వలేదు. మా డబ్బులూ ఇవ్వట్లేదు. ప్రస్తుతం అదే జేఎన్‌ఎన్‌యూఆర్‌ఎం బ్లాకుల్లో అద్దెకు ఉంటున్నాం.' -దేవరకొండకు గోపి

JNNURM Houses Fraud In Vijayawada
బాధితులు ఒంటిపులి కృష్ణారావు, అమ్మ లక్ష్మమ్మ (EENADU)

'మేం కాలవ కట్టపై ఉండేవాళ్లం. నాకు ప్రమాదంలో కాలుపోయింది. దాంతో నేను ఏ పనీ చేయలేను. అందుకే అమ్మతో కలిసి బిచ్చమెత్తి బతుకుతున్నాను. మా అమ్మకు జేఎన్‌ఎన్‌యూఆర్‌ఎం బ్లాకులో ఇల్లు వచ్చింది. స్థానికంగా ఉండే ఝాన్సీ మమ్మల్ని మోసం చేశారు. ఆమె మా ఇంటిని వేరొకరికి అమ్మేసుకుంది.' -ఒంటిపులి కృష్ణారావు, అమ్మ లక్ష్మమ్మ

జగనన్న కాలనీల్లో కట్టని ఇళ్లు - రూ.2 కోట్లు కొట్టేసిన అక్రమార్కులు

అనర్హుల గుట్టు రట్టు - ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకూ ఇంటి పట్టాలు - కార్లు, ఇళ్లు ఉన్నవారికీ పంపిణీ

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJARAJESWARIPET JNNURM HOUSESవిజయవాడ జేఎన్‌ఎన్‌యూఆర్‌ఎం ఇళ్లుVIJAYAWADA JNNURM HOUSESJNNURM HOUSES IN VIJAYAWADAJNNURM HOUSES FRAUD

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బిహార్ ఎన్నికల పోరులో 'సోషల్' మే సవాల్-  సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఏ పార్టీ బలం ఎంత ? అగ్రనేతల్లో టాప్ ఎవరు ?

ఎయిర్ ఇండియా ప్రమాద ఘటన థీమ్​తో గణేశ్ మండపం- ఎక్కడో తెలుసా?

ఆ రోజున శివపార్వతులను పూజిస్తే- సంతానం కలగడం ఖాయం!

మహిళల' పీరియడ్స్' వెనుక ఉన్న పురాణగాథ- ఆధ్యాత్మికవేత్త చెప్పిన మాటలు వైరల్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.