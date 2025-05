ETV Bharat / state

'దళంలో చేరాక స్వగ్రామానికి రాలేదు' - మావోయిస్టు నంబాల చిన్ననాటి స్నేహితుడు - VILLAGERS ON NAMBALA KESAVA DEATH

May 21, 2025

Jiyanapeta Villagers Reaction on Maoist Nambala Death: ఛత్తీస్‌గఢ్‌ ఎన్‌కౌంటర్‌లో మృతిచెందిన మావోయిస్టు అగ్రనేత నంబాల కేశవరావు స్వగ్రామం శ్రీకాకుళం జిల్లా కోటబొమ్మాళి మండలం జియ్యనపేటలో స్తబ్దత నెలకొంది. 4 దశాబ్దాల క్రితం నుంచి కేశవరావు గ్రామానికి దూరమైనట్లు గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. అయితే నంబాల కేశవరావు ఉద్యమంలో చేరాక స్వగ్రామానికి ఎప్పుడూరాలేదని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. కేశవరావుకు ఒక ఇద్దరు సోదరులతో పాటు ముగ్గురు సోదరీమణులు ఉన్నారని వీరంతా వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో స్థిరపడ్డారని చెప్తున్నారు. వారి కుటుంబసభ్యులు సైతం గ్రామానికి వచ్చిన దాఖలాలు లేవని స్థానికులు చెబుతున్నారు. 'దళంలో చేరాక స్వగ్రామానికి రాలేదు' - మావోయిస్టు నంబాల చిన్ననాటి స్నేహితుడు (ETV Bharat) 4 దశాబ్దాల క్రితం గ్రామానికి దూరం: కోటబొమ్మాళి మండల కేంద్రానికి సుమారు నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలోని జియ్యన్నపేట అనే చిన్న గ్రామంలో నంబాల 1955లో జన్మించారు. కేశవరావు తండ్రి వాసుదేవరావు ఉపాధ్యాయునిగా పనిశారు. కాగా తల్లి లక్ష్మీనారాయణమ్మ. వీరికి ముగ్గురు కుమారులు, ముగ్గురు కుమార్తెలు. వీరిలో వారిలో రెండో సంతానం కేశవరావు. కేశవరావు ప్రాథమిక విద్య స్వగ్రామంలోనే సాగింది. తాతగారి ఊరు అయిన టెక్కలి మండలం తలగాంలో ఉన్నత పాఠశాల విద్య, టెక్కలి జూనియర్‌ కళాశాలో ఇంటర్‌ చదివారు. డిగ్రీ రెండో సంవత్సరం చదువుతుండగా వరంగల్‌లో బీటెక్‌ రావడంలో అక్కడికి వెళ్లి చేరారు.

