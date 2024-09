ETV Bharat / state

అప్పుడు అందరూ ఎగతాళి చేశారు - ఇప్పుడు మెడల్ సాధించి దేశం గర్వపడేలా చేసింది : దీప్తి తల్లిదండ్రులు - Jeevanji Deepthi Paralympics 2024

By ETV Bharat Telangana Team

Jeevanji Deepthi Parents on Her Winning in Paralympics ( ETV Bharat )