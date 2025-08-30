Sri Ramachandra Swamy Temple in Jeedikal Janagaon : ఎక్కడైనా మనకు సాధారణంగా మీసాలు లేని శ్రీరాముడే దర్శనమిస్తాడు. కానీ జనగామ జిల్లా లింగాలఘనపురం మండలం జీడికల్లో మాత్రం ప్రత్యేకంగా మీసాలతో కొలువుదీరాడు. శ్రీరామ వనవాసం సమయంలో జీడికల్ ప్రాంతంలో వీరముని తపస్సు మేరకు స్వయంభుగా వెలిశాడని ఇక్కడి ప్రజల ప్రతీతీ. వనవాస సమయాన క్షవరకృత్యాలు లేనందున వీరాచలంలో మీసాలతో దర్శనమిస్తున్నాడని కథనాలు పాతతరం వారు చెబుతుంటారు.
రెండు పెళ్లిళ్ల రాముడిగా వినతికెక్కిన ఘనత సైతం ఈ దేవాలయానికే ఉంది. శ్రీరామనవమి రోజు ఇక్కడ సీతారాముల కల్యాణం వైభవంగా, ఘనంగా ఇక్కడ నిర్వహిస్తారు. అలాగే కార్తిక మాసంలో రెండో సారి పంచమి రోజున కూడా సీతారాముల కల్యాణం జరిపిస్తారు. హైదరాబాద్ స్టేట్ 9వ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీఖాన్ స్వామిని దర్శించుకుని కార్తిక మాసంలో తన సొంత ఖజానా నుంచి కైంకర్యములు చెల్లించి కల్యాణం జరిపించారని చరిత్ర చెబుతుంది. అదే ఆనవాయితీ ప్రకారం భక్తులు రెండు సార్లు కల్యాణం వేడుకలు జరుపుతున్నారు.
బోటనవేలిని అదిమి పాతాళగంగను : మరో విశిష్టత ఇక్కడ ఏమిటంటే శ్రీరాముడు మాయలేడిని సంహరించిన స్థలం లేడిబండగా ప్రసిద్ధికెక్కిన ప్రాంతం ఇదేనని మరో నమ్మకం. సంధ్యా వందనం కోసం బొటన వేలితో పాతాళగంగ(నీరు)ను పైకి తెచ్చాడనేది ఒక వర్షన్ అయితే, మాయలేడి రూపంలో ఉన్న గంధర్వుడిని రాముడు సంహరించగా అందులో ఉన్న రాక్షసుడి కోరిక మేరకు బోటనవేలిని అదిమి పాతాళగంగను పైకి తెచ్చి మారీచుడికి శాప విమోచనం కల్పించినట్లు మరో కథాంశం ఉంది. ఇప్పటికీ మండు వేసవిలోనూ ఇందులో నుంచి నీరు పైకి ఉబికి వస్తుంటుంది.
ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో వీరాచలం అనే కొండపైన వెలసిన ఈ మీసాల రాముడిని దర్శించుకుంటే సకల శుభాలు కలుగుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం. ఈ వీరాచలం రామచంద్రస్వామి ఆలయం జనగాం జిల్లా కేంద్రానికి అతి సమీపంలోనే ఉంది.
సీతాదేవి తనకు ఆ జింక కావాలని : త్రేతాయుగంలో వీరుడు అనే రుషి శ్రీ రాముడి కోసం తపస్సు చేశాడట. ఆ తపస్సుకు మెచ్చి రాముడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు తనలో స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకోమని కోరడంతో రాముడు సరేనంటూ అనుగ్రహించి హామీ ఇచ్చాడట. కొంతకాలానికి తన తండ్రి దశరథ మహారాజుకు ఇచ్చిన మాటను మన్నించి రాముడు - సీతాదేవి, లక్ష్మణుడి సమేతంగా అడవులకు వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో మారీచుడు బంగారు మాయలేడి రూపంలో రావడంతో సీతాదేవి తనకు ఆ జింక కావాలని పట్టుబట్టింది.
అలా రాముడు జింకను వేటాడుతూ ఈ జీడికల్ అనే ప్రాంతానికి వచ్చాడని అంటారు. చివరకు జింకపైకి బాణాన్ని సంధించడం వల్ల అందులో నుంచి రాక్షసుడు బయటకు వచ్చాడనీ ఆ రాక్షసుడి దాహం తీర్చేందుకు ఈ ప్రాంతంలో ఓ చోట చేతి వేళ్లతో తడమడం వల్ల పాతాళ గంగ ఏర్పడిందని చెబుతారు. ఆ తరువాతే స్వామి ఇక్కడ స్వయంభువుగా వెలిశాడనీ పురాణగాథలు చెబుతున్నాయి.
పౌర్ణమి నుంచి జాతర : రామచంద్ర స్వామి ఆలయంలో రాముడు మీసాలతో ఉత్తర దిశలో దర్శనమిస్తాడు. గర్భగుడిలో స్వామి ముందు ఉన్న రామగుండంలోని నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తోందో ఇప్పటికీ అంతుచిక్కని రహస్యం. గుడి వెనుకభాగంలో ఉన్న పాల-జీడి గుండాల్లో స్నానం చేసి స్వామిని పూజిస్తే భక్తులు కోరిన కోరికలు నెరవేరతాయని విశ్వాసం. ఇప్పటికీ రాక్షసుడి దాహం తీర్చేందుకు రాముడు తవ్విన ప్రాంతాన్ని పరిశుభ్రమైన వస్త్రంతో తుడిస్తే నీటి ఊట ఊరుతుందని పెద్దలు అంటారు. కార్తిక పౌర్ణమి నుంచి ఏకాదశి వరకూ పెద్ద ఎత్తున జరిగే జాతరలో పాల్గొనేందుకు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలిరావడం విశేషం.
