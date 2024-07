ETV Bharat / state

అక్రమ కేసుల ఆధారాలు చూపించండి - అనంతపురంలో పోలీసు స్టేషన్​ ఎదుట జేసీ నిరసన - JC Prabhakar Reddy Protest

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

JC Prabhakar Reddy Protest at One Town Police Station in Anantapur District : పోలింగ్ రోజు (మే 13న) జరిగిన అల్లర్లలో తెలుగుదేశం కార్యకర్తలపై అక్రమ కేసులు పెట్టారంటూ సీనియర్ నేత జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆందోళన బాట పట్టారు. అనంతపురం ఒకటో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద నిరసన చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. తాడిపత్రి నుంచి 150 వాహనాల్లో అనుచరులతో కలిసి అనంతపురం చేరుకున్నారు.