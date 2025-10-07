కురుపాంలో పచ్చకామెర్లు కలకలం - రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న కేసులు
బిలురుబిన్ స్థాయి 5 దాటిన వారికి కేజీహెచ్లో చికిత్స - హాస్పటల్కి వెళ్లి బాలికలను పరామర్శించిన మంత్రులు - ఈ ఘటనపై నిపుణుల కమిటీ వేశామన్న మంత్రులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 8:37 AM IST
Jaundice to Kurupam Gurukul Welfare Hostel Students: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కురుపాం గిరిజన గురుకుల విద్యార్ధులకు పచ్చకామెర్ల వ్యాప్తి కలకలం రేపుతోంది. వారం రోజులుగా సమస్య తగ్గుముట్టం పట్టకపోగా ఇంకొన్ని కొత్త కేసులు బయటపడుతన్నాయి. విశాఖకు రెఫర్ చేసిన వారి సంఖ్య 44కి చేరింది. విద్యార్ధుల తల్లిదండ్రులతో పాటు అధికారుల్లోనూ ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
కురుపాంలోని గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాల విద్యార్థుల్లో దసరా సెలవులకు స్వస్థలాలకు వెళ్లి వచ్చాక తొలుత 41 మంది అనారోగ్యం పాలయ్యారు. వారిలో కంబగూడకు చెందిన అంజలి, దండుసూరకు చెందిన కల్పన చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. ఈ పరిణామంతో జిల్లాలోని ఇతర గురుకులాల్లో ఉన్న 635 మంది విద్యార్ధులకు పరీక్షలు నిర్వహించారు.
ఒక్క కురుపాం గురుకుల పాఠశాలలోనే 80 మందికి పచ్చకామెర్లు ఉన్నట్లు తేలింది. కడుపునొప్పి, జ్వరం, వాంతులతో వివిధ గ్రామాల నుంచి స్థానిక ఆసుపత్రులకు వస్తున్న విద్యార్ధుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. వారికి పరీక్షలు చేసి జిల్లా ఆసుపత్రిలో సేవలు అందిస్తున్నారు. పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా ఉంటే వారిని విశాఖ తరలిస్తున్నారు. 2 నుంచి 4 పాయింట్లు బిలురుబిన ఉన్నవారు నీరసంగా కనిపిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకూ పచ్చకామెర్ల లక్షణాలతో మన్యం జిల్లా ఆసుపత్రిలో 131 కేసులు నమోదయ్యాయి. 44 మందిని విశాఖ కేజీహెచ్కు తరలించారు. కొందరి పరిస్థితి కుదుటపడింది.
కురుపాం గురుకులంలో కొన్ని నెలలుగా రక్షిత నీటి సరఫరా జరగలేదు. 611 మంది విద్యార్ధులకు ఏర్పాటు చేసిన ఆర్వో ప్లాంటు పడకేసింది. 16 గదులు సామూహిక మరుగుదొడ్లు, స్నానాల గదులు అధ్వానంగా ఉన్నాయి. కలుషిత నీటి వల్లే ఎక్కువ మంది కామెర్ల బారినపడ్డారని సందేహం వ్యక్తమవుతోంది. మొత్తం వ్యవహారంపై నివేదిక ఇవ్వాలని గిరిజన శాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణిని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
'పిల్లలు ఎక్కువగా ఉన్నారు. వసతి సౌకర్యాలు తక్కువగా ఉన్నాయి. ఇది వాటర్ వల్ల వచ్చిందా, ఫుడ్ వల్ల అనేది తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. తొలుత నీటిని పరీక్ష చేయించాం. పార్వతీపురం ల్యాబ్లో చెక్ చేసి, వాటర్లో ఎలాంటి ప్రొబ్లమ్ లేదని పరీక్షలో నిర్ధారమయ్యింది. దీని కంటే ఇంకా అత్యున్నత ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేయడానికి విశాఖపట్నం, విజయవాడకు సంపీలు పంపించాం. వాటి వివరాలు ఇవాళ, రేపో వస్తేగాని తెలియదు.' - అచ్చెన్నాయుడు, మంత్రి
పిల్లలను పరామర్శించిన మంత్రులు: మంత్రులు అనిత, సంధ్యారాణి విశాఖ కేజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతున్న పిల్లలను పరామర్శించారు. మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు కురుపాం గురుకుల పాఠశాల, కళాశాలను సందర్శించారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. గిరిజన పాఠశాలలు, వసతిగృహాల్లో అపరిశుభ్రతే గిరిజన విద్యార్థులకు ప్రాణ సంకటంగా మారుతోందనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
'అక్కడ ప్రధానమైన సమస్య వాటర్. పక్కనే డ్రైనేజీ ఉంది. పంటపొలాలకు ఆ నీరు వెళ్లకుండా చుట్టుపక్కల రైతులు ఆ రంధ్రాన్ని మూసి వేశారు. ఆ వాటర్ అక్కడే ఉండి పోవడం వల్ల, అక్కడే మంచి నీటి బోర్ కూడా ఉంది.' - సీతారాం, కురుపాం గురుకుల పాఠశాల తల్లిదండ్రుల కమిటీ ఛైర్మన్
నెల్లూరు జిల్లాలో 'స్క్రబ్ టైఫస్' కలకలం - 4 కేసులు నమోదు
పచ్చకామెర్ల వ్యాప్తితో మన్యం జిల్లాలో ఆందోళన- ఘటనపై నివేదిక కోరిన సీఎం చంద్రబాబు