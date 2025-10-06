పచ్చకామెర్ల వ్యాప్తితో మన్యం జిల్లాలో ఆందోళన- ఘటనపై నివేదిక కోరిన సీఎం చంద్రబాబు
కురుపాం గురుకులంలో ఇద్దరు విద్యార్థినుల మృతి బాధాకరం : పవన్ కళ్యాణ్, విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, భద్రత ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యం: మంత్రి సంధ్యారాణి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2025 at 12:06 AM IST
Chandrababu Reviews on kurupam Incident : విద్యార్థుల్లో పచ్చకామెర్ల వ్యాప్తి పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో ఆందోళన రేపుతోంది. బాలికల గురుకుల పాఠశాలలో 85 మంది పచ్చకామెర్ల బారినపడ్డారు. వారికి విశాఖ కేజీహెచ్, ఇతర ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స అందిస్తున్నారు. కురుపాం, అనంతపురం ఘటనలపై సీఎం చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. మంత్రి సంధ్యారాణి, అధికారులతో ఆయన మాట్లాడారు. కురుపాం బాలికల గురుకులంలో విద్యార్థులకు అస్వస్థతపై మంత్రితో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై అధికారులు తీసుకున్న చర్యల గురించి ఆరా తీశారు. సీఎం ఆదేశాలతో మంత్రి సంధ్యారాణి విశాఖ కేజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతున్న విద్యార్థులను పరామర్శించారు.
కురుపాం గురుకులంలో ఇద్దరు విద్యార్థినుల మృతి బాధాకరం : పవన్ కల్యాణ్కురుపాం గురుకుల విద్యార్థినుల్లో పచ్చకామెర్ల వ్యాప్తిపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆరా తీశారు. జిల్లా అధికారులు, వైద్యులను అడిగి స్థానిక పరిస్థితులను తెలుసుకున్నారు. విద్యార్థినులు అనారోగ్యానికి గురైన విషయం తనను బాధించిందని ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. ఇద్దరు బాలికల మృతిపై విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న విద్యార్థినులకు మెరుగైన చికిత్స అందించే బాధ్యతను కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందన్నారు. అదనపు సిబ్బందిని నియమించి నిరంతరం వారి ఆరోగ్య పరిస్థితిని సమీక్షించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. త్వరలో కురుపాంలో పర్యటించనున్నట్లు చెప్పారు.
విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, భద్రత ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యం: మంత్రి సంధ్యారాణి : విద్యార్థుల ఆరోగ్యం, భద్రత ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యమని గిరిజన సంక్షేమశాఖ మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి అన్నారు. గురుకుల, ఏకలవ్య పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిస్థితులపై ఆరా తీశారు. అనారోగ్యంతో కేజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతున్న విద్యార్థులను మంత్రి పరామర్శించారు. గురుకుల సొసైటీ కార్యదర్శి ఎం. గౌతమిని కలిసి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న 37 మంది విద్యార్థుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మంత్రిని నివేదికను సమర్పించాలని ఆదేశించిన విషయం విదితమే.
ఈ సందర్భంలో మంత్రి సంధ్యారాణి విద్యార్థుల ఆరోగ్యస్థితి, పాఠశాలలో తీసుకుంటున్నచర్యలపై ఫొన్లో మాట్లాడారు. విశాఖలో చికిత్స పొందుతున్న వారిలో ముగ్గురు పిల్లలు అత్యవసర చికిత్స పొందుతున్నారని, వారి ఆరోగ్యం మెరుగుపడిందన్నారు. అలాగే మిగిలిన 34 మందికి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు. భవిష్యత్తులో ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించినట్లు తెలిపారు.
నెల్లూరు జిల్లాలో 'స్క్రబ్ టైఫస్' కలకలం - 4 కేసులు నమోదు
గుంటూరులో పెరుగుతున్న డయేరియా కేసులు - మెడికల్ క్యాంపులు ఏర్పాటు
మంత్రి అచ్చెన్నాయుడి ఆరా : కురుపాం గురుకుల పాఠశాలలో బాలికలకు అస్వస్థతపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆరా తీశారు. కలెక్టర్, వైద్యారోగ్య శాఖాధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. విద్యార్థినుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు. అవసరమైతే అదనపు వైద్య సిబ్బందిని పంపాలని సూచించారు. ఏకలవ్య, గురుకులాల్లో శుభ్రత, ఆహార నాణ్యతపై నివేదిక ఇవ్వాలని మంత్రి ఆదేశించారు.