నకిలీ మద్యం కేసు నిందితుడు జనార్దనరావు అరెస్ట్ - రహస్య ప్రదేశంలో విచారణ
ఆఫ్రికా నుంచి ముంబయికి, అక్కడి నుంచి గన్నవరానికి రాక - విమానాశ్రయంలో మాటువేసి పట్టుకున్న ఎక్సైజ్ బృందాలు
Published : October 11, 2025 at 12:51 PM IST
Excise Officials Produce Janardhana Rao in Court Today : రాష్ట్రంలో సంచలనం రేపిన నకిలీ మద్యం కేసులో మొదటి నిందితుడు జనార్దనరావును అబ్కారీశాఖ అధికారులు నేడు కోర్టులో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ములకలచెరువు పరిధిలోని న్యాయస్థానంలో ప్రవేశపెడతారా? లేదా విజయవాడ ఎక్సైజ్ న్యాయస్థానంలో హాజరుపరుస్తారా అనేది తేలాల్సి ఉంది. నకిలీ మద్యం తయారీ వెనుక ఎవరున్నారు? ఇప్పటిదాకా ఎంతమేర సరఫరా చేశారనే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
అన్నమయ్య జిల్లా ములకలచెరువు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో వెలుగు చూసిన నకిలీ మద్యం తయారీ కేంద్రాల నిర్వాహకుడు రెండు కేసుల్లో ప్రధాన నిందితుడు అద్దేపల్లి జనార్దనరావును అబ్కారీ శాఖ అధికాలులు ఎట్టకేలకు ఎక్సైజ్ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. నకిలీ మద్యం తయారీ వ్యవహారం బయటపడేనాటికే ఆఫ్రికాలో ఉన్న జనార్దనరావు తొలుత ముంబయికి, అక్కడి నుంచి గన్నవరానికి చేరుకున్నారు.
అతను వస్తాడనే ముందస్తు సమాచారంతో అప్పటికే అబ్కారీ బృందాలు మాటు వేశాయి. జనార్దనరావు విమానాశ్రయం నుంచి బయటకు రాగానే అదుపులోకి తీసుకున్నాయి. అనంతరం అక్కడి నుంచి నేరుగా రహస్య ప్రదేశానికి తరలించాయి. అక్కడే ఆయన్ను విచారిస్తున్నాయి. ఆయన నోరు విప్పితే నకిలీ దందాలో సూత్రధార ప్రమేయం వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశముంది.
జనార్దనరావు పక్కా ప్రణాళిక ప్రకారమే లొంగిపోవటానికి వచ్చినట్లు అర్థం అవుతోంది. గత నెల 24న దక్షిణాఫ్రికా వెళ్లిన ఆయన ఈ నెల 5నే అక్కడి నుంచి తిరిగి రావాల్సి ఉంది. ఈలోగా నకిలీ మద్యం దందా వెలుగుచూడటంతో భారత్ రాకుండా ఆగిపోయారు. కేసుతో తనకెలాంటి సంబంధమూ లేదంటూ ఆఫ్రికా నుంచే వీడియో విడుదల చేశారు. ముందస్తుగా కొందరితో మాట్లాడుకుని అన్ని సెట్ చేసుకుని తీరిగ్గా భారత్కు వచ్చారు. గన్నవరం విమానాశ్రయంలో అబ్కారీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఆయనలో ఏ మాత్రం ఆందోళన, భయమనేది, కనిపించలేదు. పైగా అధికారులు ముందే మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ కేసుతో తనకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని, కావాలనే ఇరికించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు.
దూరం కిలోమీటరు లోపే- ఎక్సైజ్ శాఖ ఏం చేస్తోంది?
జనార్దనరావు నోరు విప్పితే నకిలీ మద్యం దందా ద్వారా కూడబెట్టిన అక్రమార్జనలో ఎవరెవరికి వాటాలు ఇచ్చారు? ప్రధాన సూత్రధారులు ఎవరు? నాయకులు, ఎక్సైజ్ అధికారుల ప్రమేయం ఎంత? అనేటువంటి విషయాలు బటయటకు రానున్నాయి. అబ్కారీశాఖ ఉన్నతాధికారుల బృందం ఆ దిశగా విచారణకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే ములకలచెరువులో నమోదైన కేసులో 24 మందిని, విజయవాడలో నమోదైన కేసులో 12 మందిని నిందితులుగా చేర్చారు.
ఇబ్రహీంపట్నంలో దొరికిన నకిలీ సరకుకు సంబంధించి జనార్దనరావు సోదరుడు జగన్మోహనరావును పోలీసులు ఇప్పటికే అరెస్టు చేసి విచారించినా కీలక విషయాలేవీ బయటకు రాలేదు. ఇబ్రహీంపట్నం వచ్చిన మద్యాన్ని సీసాల్లోకి నింపి విక్రయించానని మాత్రమే జగన్మోహనరావు చెప్పారు. ఇక నకిలీ లేబుళ్లు సరఫరా చేసిన రవి కూడా, వాటిని ఎవరి ఆదేశాలపై, ఎక్కడ తయారు చేశారనే ప్రశ్నలకు నోరు విప్పడం లేదని తెలిసింది. మరోవైపు ములకలచెరువుకేసులో సురేంద్ర నాయుడుకు చెందిన ఆంధ్ర వైన్స్లో పనిచేస్తున్న చైతన్య బాబు, పెట్ బాటిల్స్ విక్రయించిన విజయవాడకు చెందిన శ్రీనివాస్ రెడ్డినీ, నిందితులుగా చేర్చారు. టీడీపీ సస్పెన్షన్ వేటు వేసిన జయచంద్రారెడ్డి ఎస్కార్ట్ వాహన డ్రైవర్ అష్రఫ్నూ అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు తంబళ్లపల్లె కోర్టులో హాజరు పరిచే అవకాశం ఉంది.
