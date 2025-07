ETV Bharat / state

మీరు రోజూ తినే ఆహారంతో మీకొచ్చే బలమెంత? - ఒక్క ఫొటోతో తెలుసుకోవచ్చు! - APP CALCULATES NUTRITIONAL VALUES

App that Calculates the Nutritional Value of Food ( Eenadu )