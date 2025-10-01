ETV Bharat / state

సోషల్​ మీడియాలో ఎవరో పంపిన వార్తలను ఫార్వర్డ్​ చేస్తున్నారా? - అయితే మీరు చిక్కుల్లో పడ్డట్లే

సోషల్​ మీడియాలో రెచ్చగొట్టేలా పోస్టులు చేస్తున్నారా? - అసత్య పోస్టులను ఫార్వర్డ్​ చేస్తున్నారా? - తప్పుడు పోస్టులను పంపితే జైలు శిక్ష - అలాంటి పరిణామాలు గురించి తెలుసుకుందామా?

False News on Social Media
False News on Social Media (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025

Punishment for Spreading False News on Social Media : ప్రతిరోజూ వాట్సప్​, ఫేస్​బుక్​, ఇన్​స్టాగ్రాం, ఎక్స్​ లాంటి సోషల్​ మీడియా ఖాతాల్లో రకరకాల పోస్టులు పెడుతుంటారు. వీటిలో కొన్ని అవాస్తవాలు, మరికొన్ని విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేలా, మతాలు, వర్గాల మధ్య విభేదాలు సృష్టించేలా ఉంటాయి. ఇలాంటి వార్తలను గుడ్డిగా నమ్మి కొందరు ఇతర గ్రూపుల్లో పంపిస్తుంటారు. దీంతో కొందరి పరువుకు భంగం కలగొచ్చు, అవే పోస్టులు మత, వర్గ విభేదాలకు కారణం కావొచ్చు. ప్రస్తుతం ఎన్నికల సమయంలో జిల్లా యంత్రాంగం సోషల్​ మీడియా సెల్​ను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసింది. తప్పుడు పోస్టులు పెట్టిన వారితోపాటు, గ్రూప్​ అడ్మిన్​లనూ ఇందుకు బాధ్యులను చేస్తారు. అలాంటి పోస్టులు పంపేటప్పుడు కాస్త ఆలోచించి ఫార్వర్డ్​ చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

సోషల్​ మీడియాలో పోస్టులు చేస్తే జరిగే పరిణామాల సంఘటనలు :

  • పోలీసులు ఓ వ్యక్తిని పట్టుకొని కొడుతున్న వేరే ప్రాంతానికి చెందిన పాత వీడియోను ఆదిలాబాద్​లోని బొక్కలగూడ యువకుడు పోస్టు చేశాడు. ఆదిలాబాద్​లో జరిగిన సంఘటనగా వివరాలను అందులో నమోదు చేశాడు. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించేలా, మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేలా పాత వీడియో పోస్టు చేశాడని అతనిపై పోలీసులు రెండు రోజుల క్రితం కేసు నమోదు చేశారు.
  • టాంజానియాలో ఉంటూ విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టేలా వాట్సప్​లో పోస్టు పెట్టిన నిందితుడు షేక్​ ఇర్ఫాన్​ను ఆదిలాబాద్​ పోలీసులు ముంబయి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఇటీవల అరెస్టు చేశారు. ఓ రౌడీ షీటర్​ అరెస్టు విషయంలో పోలీసులను కించపరిచేలా పోస్టులు పెట్టిన ఫలితంగా జైలుకు తరలించారు.
  • గుడిహత్నూర్​ మండలంలోని ఓ యువకుడు ఇన్​స్టాగ్రాంలో తన సోదరి పేరిట ఫేక్​ ఐడీ తయారు చేసి మహిళ పట్ల తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ సామాజిక మాధ్యమంలో పోస్టు చేశాడు.
  • సిరికొండ మండలంలోని ఒక యువకుడు చైల్డ్​పోర్న్​ వీడియోలు చూడటమే కాకుండా వాటిని డౌన్​లోడ్​ చేసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేశాడు.
  • ఆదిలాబాద్​ పట్టణంలోని ఒక యువకుడు ఓ ప్రార్థన మందిరం విషయంలో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ పోస్టులు పెట్టాడు.
  • ఓ యువకుడు జన్మదినం సందర్భంగా పురస్కరించుకొని కత్తులు, డాగర్లతో ప్రదర్శన చేస్తూ వీడియో పెట్టాడు.
  • మారణాయుధాలతో ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసేలా పోస్టు చేసిన పాత నేరస్థుడు కైంచీ సలీం అనే యువకుడిపై పోలీసులు కేసు నమోదు.

ఈ సెక్షన్ల(బీఎన్‌ఎస్‌) ప్రకారం :

  • 196 : వర్గ విభేదాలు సృష్టించడం
  • 353 : పరువుకు భంగం కలిగించటం, అవమాన పర్చటం
  • 78 : మహిళలను కించపర్చడం
  • 66-డి ఐటీ యాక్ట్​ : సామాజిక మాధ్యమాలను దుర్వినియోగం చేయటం

విభేదాలు సృష్టించేలా పోస్టులు చేస్తే కేసులే : సామాజిక మాధ్యమాల్లో అవాస్తవాలు ప్రచారం చేసినా, వర్గ, మత విభేదాలు సృష్టించేలా పోస్టులు చేసినా బాధ్యులపై కేసులు నమోదు చేసి జైలుకు పంపిస్తామని పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

సోషల్ మీడియాలో మీ ఇష్టమొచ్చినట్లు పోస్టులు చేయడం సరికాదు. అసత్య ప్రచారం, మతపరంగా, వర్గ విభేదాలు సృష్టించే పోస్టులు పెడితే ఇబ్బందులు తప్పవు. అలాంటి వారిపై కేసు నమోదు చేస్తాం. గ్రూపుల్లో వచ్చే సమాచారం ఏదైనా నిజానిజాలు తెలుసుకోవాలి. తప్పుడు పోస్టులు మీ గ్రూప్​లో వస్తే పోలీసులకు సమాచారం అందించండి. ఆదిలాబాద్​లో ఈ ఏడాది ఇలాంటి కేసులు 53 నమోదు అయ్యాయి - జీవన్​రెడ్డి, ఆదిలాబాద్​ డీఎస్పీ

