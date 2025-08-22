ETV Bharat / state

పదో తరగతి పాసైతే చాలు ATC​లో ఐటీఐ కోర్సులు - పరిశ్రమ 4.0 కోర్సులకు డిమాండ్​ - ITI AT ADVANCED TECHNOLOGY CENTER

ప్రభుత్వ ఏటీసీలు వచ్చే ఏడాదికి అందుబాటులోకి తెచ్చేలా ప్రతిపాదనలు - వీటిల్లో ‘పరిశ్రమ4.0’ కోర్సులకు డిమాండ్‌

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read

Advanced Technology Centers in Telangana : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి జిల్లాలో ప్రభుత్వ ఐటీఐలకు అనుబంధంగా ఏటీసీల(అడ్వాన్స్‌డ్‌ టెక్నాలజీ సెంటర్లు)ను ఏర్పాటు చేసింది. ప్రవేశాలు పొంది కోర్సులు పూర్తి చేసుకున్న వారికి ఉపాధి కల్పించే బాధ్యత ప్రభుత్వమే తీసుకుంటోంది. దీనికి కేవలం పదో తరగతి విద్యార్హత ఉంటే చాలు. వృత్తి నైపుణ్యంతో పాటు జీవితానికి దారిచూపే ఈ కోర్సులపై యువతకు సమాచారంపై అంతగా అవగాహన ఉండటం లేదు. వీటిపై విస్తృత ప్రచారం చేస్తున్నట్లు బాలుర, బాలిక ఐటీఐ కళాశాలల సిబ్బంది వెల్లడించారు.

నిష్ణాతులతో బోధన : టాటా టెక్నాలజీ ప్రైవేటు లిమిటెడ్‌ కంపెనీతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకుంది. వీటిలో చేరిన విద్యార్థులకు ఆ సంస్థ సిబ్బందే ట్రైనింగ్ అందిస్తారు. ఇప్పటికే ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మౌలిక వసతులు, ల్యాబ్​లను నెలకొల్పారు. అనుభవజ్జులైన అధ్యాపకులతో ఇందులో బోధన ఉంటుంది. ఏటీసీల్లో చేరిన వారికి ఉద్యోగం, స్వయం ఉపాధి పొందేలా తర్ఫీదు ఇస్తారు.

ఏడాది కోర్సులు :

  • ఇండస్ట్రీయల్‌ రోబోటిక్స్‌ డిజిటల్‌ మాన్యుఫాక్చరింగ్‌ టెక్నీషియన్‌
  • మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్‌ ప్రాసెస్‌ కంట్రోల్‌ అండ్‌ ఆటోమేషన్‌
  • ఆర్టిజన్‌ యూసింగ్‌ అడ్వాన్స్‌డ్‌ టూల్స్‌

రెండేళ్ల వ్యవధి కోర్సులు :

  • అడ్వాన్స్‌డ్‌ సీఎన్‌సీ మెకానిక్‌ టెక్నిషియన్‌
  • బేసిక్‌డిజైన్‌ అండ్‌ వర్చువల్‌ వెరిఫైయర్‌(మెకానికల్‌)
  • మెకానిక్‌ ఎలక్ట్రికల్‌ వెహికిల్‌

ఈ నెల 28 చివరి తేదీ : ప్రత్యక్షంగా ఐటీఐ ప్రవేశాలకు ఈ నెల 28వ తేదీ వరకు అవకాశం ఇచ్చారు. 29వ తేదీన ఎంపిక పక్రియలో పాల్గొనాల్సి ఉంటుందని ఫ్యాకల్టీ చెప్పారు. ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తులు చేసుకున్న వారు అదే రోజు సర్టిఫికేట్స్​ పరిశీలనలో పాల్గొనొచ్చు. మరింత సమాచారం కోసం 8374250330, 9908228048 నంబర్లలో సంప్రదించాలని తెలిపారు.

పరిశ్రమ 4.0 ఆధారిత కోర్సులు : సంప్రదాయ ఐటీఐ కోర్సుల కన్నా ఏటీసీల్లోని పరిశ్రమ 4.0 ఆధారిత కోర్సులకు డిమాండు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు ఉపాధి కల్పన శాఖ అధికారులు వెల్లడిస్తున్నారు. ఇందులో రెండు, మూడేళ్లు చేసేటువంటి కోర్సులు ఉన్నాయి. ఇండస్ట్రియన్‌ రోబోటిక్స్‌, బేసిక్‌ డిజైనర్‌ అండ్‌ వర్చువల్‌ వెరిఫైయర్‌(మెకానికల్‌), అడ్వాన్స్డ్‌ సీఎన్‌సీ మెకానిక్‌ టెక్నీషియన్, ఆర్టీషియన్‌ యూజింగ్‌ అడ్వాన్స్డ్‌ టూల్, మాన్యుఫ్యాక్చర్‌ ప్రాసెస్‌ కంట్రోల్‌ ఆటోమేషన్, మెకానిక్‌ ఎలక్ట్రిక్‌ వెహికల్ తదితర కోర్సులు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే టాటా టెక్నాలజీస్‌ తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాలలోనూ ఐటీఐలను నిర్వహిస్తోంది. అక్కడి విద్యార్థులు ఐటీఐ కోర్సులు చేసి 90శాతం మందికిపైగా ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారు.

ప్రస్తుతం 110కి : తెలంగాణలో నియోజకవర్గానికి ఒక ఏటీసీ ఉండాలని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి నిర్ణయించారు. అయితే రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఐటీఐలు మాత్రమే ఉండటంతో గ్రామీణ నియోజకవర్గాల్లోనూ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ఉపాధి కల్పనశాఖ అధికారులు అందుబాటులో భూములు, ఇతర వనరుల ఆధారంగా కొత్తగా మరో 45 ఏటీసీలు అవసరమని గుర్తించారు. వీటిని కలిపితే మొత్తం ఏటీసీల సంఖ్య ప్రస్తుతం 110కి చేరింది. ఈ అకడమిక్​ సంవత్సరం నుంచే ప్రారంభించి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆమోదం పొందాలని ఆ శాఖ భావిస్తోంది. ఇప్పటికే 65 ఐటీఐల్లో తొలివిడతలో 25 ఏటీసీల ఏర్పాటుకు కేంద్రం గుర్తింపు లభించింది. ఇందులో 4,252 సీట్లు విద్యార్థులకు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

