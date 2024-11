ETV Bharat / state

వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఇంట్లో ఐటీ దాడులు - రొయ్యల వ్యాపారి ఇంట్లోనూ తనిఖీలు

IT RIDES ON Grandhi Srinivas ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

IT RIDES ON YSRCP FORMER MLA GRANDHI SRINIVAS : పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరం వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే గ్రంథి శ్రీనివాస్ నివాసంలో ఐటీ అధికారులు సోదాలు చేపట్టారు. భీమవరంలోని ఆయన నివాసంతో పాటు, కార్యాలయాలు, వ్యాపార సముదాయాల్లో ఏకకాలంలో తనిఖీలు చేపట్టిన ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు, కేంద్ర పారిశ్రామిక రక్షణ బృందాల సాయంతో తనిఖీలు చేశారు. లోపలికి ఎవరినీ అనుమతించలేదు లేదు.