ప్రముఖ సినీ నిర్మాత దిల్‌రాజు ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో ఐటీ సోదాలు - IT RAIDS ON DIL RAJU HOUSE IN HYD

By ETV Bharat Telangana Team Published : Jan 21, 2025, 8:09 AM IST | Updated : Jan 21, 2025, 9:01 AM IST

IT Raids On Dil Raju Home offices : ప్రముఖ నిర్మాత, తెలంగాణ ఫిల్మ్​ డెవలప్​మెంట్ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ (ఎఫ్​డీసీ)​ దిల్​ రాజుకు సంబంధించిన ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో ఐటీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఏకకాలంలో 8 చోట్ల 55 బృందాలతో ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారుల సోదాలు జరుగుతున్నాయి. దిల్​ రాజు ఇళ్లు, కార్యాలయాల్లో ఐటీ సోదాలు : జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్​లోని నిర్మాత దిల్​ రాజు ఇళ్లతో పాటు ఆయన సోదరుడు శిరీశ్, కుమార్తె హన్సిత రెడ్డి నివాసాల్లోనూ ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. మరోవైపు దిల్​ రాజు వ్యాపార భాగస్వాముల నివాసాల్లోనూ ఐటీ తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి. సోదాల్లో భాగంగా వివిధ డాక్యుమెంట్లను ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.

