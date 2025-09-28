కామారెడ్డిపై కనికరం కరవు : నష్టం రూ.344.80 కోట్లు - పరిహారం రూ.10 కోట్లు
కామారెడ్డి జిల్లాలో భారీ వరదలకు నెల రోజులు పూర్తి - జిల్లా వ్యాప్తంగా రూ.344.80 కోట్ల నష్టం -ఇప్పటివరకు కేవలం రూ.10 కోట్లు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ నిధులే విడుదల - వాహనాలు వెళ్లలేని పరిస్థితిలో రహదారులు
Published : September 28, 2025 at 10:25 AM IST
Floods Effect In Kamareddy : కామారెడ్డి జిల్లాలో భారీ వర్షం విధ్వంసం సృష్టంచి నెలరోజులు పూర్తయింది. ఇప్పటికైనా తమపై కనికరం చూపాలని ప్రజలు, రైతులు ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటున్నారు. గత నెల 27వ తేదీన కామారెడ్డి పట్టణంలోని పలు కాలనీలను వరదు ముంచెత్తింది. జిల్లా వ్యాప్తంగా రోడ్లు చాలా వరకు ధ్వంసమయ్యాయి. చెరువులు ఎక్కడికక్కడ తెగిపోయాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు రూ.344.80 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది. కాగా ఇప్పటివరకు కేవలం రూ.10 కోట్లు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ నిధులే మంజూరయ్యాయి. ఈ నిధుల ద్వారా కొన్ని తాత్కాలిక మరమ్మతులు చేపట్టారు.
రైతుల్లో ఆందోళన: జిల్లాలో తొలుత 50,000 ఎకరాల్లో పంట నష్టం వాటిల్లిందని అధికారులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. అయితే ప్రభుత్వానికి పంపిన తుది నివేదికలో 27,788 ఎకరాలు ఈ వరదల బారిన పడ్డట్టు పేర్కొన్నారు. దీనిలో 26,406 మంది రైతులు నష్టపోయారని తెలిపారు. వీటిలో 670 ఎకరాల పంట పొలాల్లో ఇసుక మేట వేసినట్లు లెక్కకట్టారు. వాటిలో లింగంపేట మండలంలో కొందరి పొలాల్లోని ఇసుకను ఉపాధి హామీ పథకం కింద తొలగించారు.
ఇంత వరకు అన్నదాతలకు ఎలాంటి పరిహారం ప్రకటించలేదు. దీంతో రైతుల్లో ఆందోళన నెలకొంది. జిల్లా వ్యాప్తంగా 200 చెరువులకు నష్టం కలిగింది. వీటిని పునరుద్ధరించడానికి సుమారు రూ.35.84 కోట్లు అవుతుందని అధికారులు ప్రతిపాదించారు.
ఇంతవరకూ అమలు కాలేదు : కామారెడ్డికి జిల్లా కేంద్రానికి వచ్చే అన్ని వైపులా రోడ్లు ధ్వంసం అయ్యాయి. వరదలు వచ్చి నెల రోజులు గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ కొన్ని మార్గాల్లో భారీ వాహనాలు వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన పర్యటన సందర్భంగా అందరినీ ఆదుకుంటానని హామీ ఇచ్చారు. మరో 15 రోజుల్లో జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తామని అన్నారు. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులతో సమీక్ష నిర్వహించాలని ఇన్ఛార్జి మంత్రి సీతక్కకు సూచించారు. ఇంతవరకూ అవి అమలు కాలేదు.
రోడ్ల మరమ్మతులకు రూ.171 కోట్లు అవసరం : సీఎం పరిశీలించిన లింగంపేట మండలం ఖుర్దు వంతెనపై కేవలం బైక్లు, ఆటోలు మాత్రమే వెళ్తున్నాయి. ఆ వంతనపై ఇప్పటికీ కూడా బస్సులు, పెద్ద వాహనాలు తిరగడం లేదు. జిల్లాలోని ఆర్అండ్బీ రోడ్ల శాశ్వత మరమ్మతు చేయడాని సుమారుగా రూ.171 కోట్లు అవసరం ఉంటుంది. పంచాయతీరాజ్ శాఖకు సంబంధించిన పనులకు రూ.60 కోట్లు అవసరం.
ప్రభుత్వమే ఆదుకోవాలి : ఎనిమిది ఎకరాల్లో నాట్లు వేశామని నాగిరెడ్డిపేట మండలం బంజారాతండావాసి ముడేరు నరేశ్ అన్నారు. పంటకోసం ఎకరానికి రూ.25 వేలు వరకు పెట్టుబడి పేట్టామని అయితే ఒక్కసారిగా వరదల కారణంగా పంటంతా నీట మునిగిందని తెలిపారు. వరద బారిన పడ్డ రైతులకు ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం చెల్లిస్తామని చెప్పింది. అయినా ఇంత వరకు ఏమీ ఇవ్వలేదని చెప్పారు. ప్రభుత్వమే మమ్మల్ని ఆదుకోవాలని కోరారు.
"ఎనిమిది ఎకరాల్లో నాట్లు వేశాం. ఎకరానికి రూ.25 వేలు వరకు పెట్టుబడి పేట్టాం. మరో నెల గడిస్తే పంట చేతికొస్తుంది అనుకున్నాం. అయితే ఒక్కసారిగా వరదల కారణంగా పంటంతా నీట మునిగింది. వరద బారిన పడ్డ రైతులకు ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం చెల్లిస్తామని చెప్పింది. అయితే ఇంత వరకు ఏమీలేదు. ప్రభుత్వమే మమ్మల్ని ఆదుకోవాలి." - ముడేరు నరేశ్, రైతు
