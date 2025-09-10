ETV Bharat / state

వీకెండ్స్​లో వ్యవసాయం చేస్తున్న ఐటీ ఉద్యోగులు - ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు పొలానికి

వారంతాల్లో ఇంటి బాట పడుతున్న ఐటీ ఉద్యోగులు - ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు పొలానికి వెళ్తున్న యువకులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2025 at 11:10 AM IST

IT Professionals Weekend Farming : ఈ రోజుల్లో అన్నిటికంటే ఐటీ ఉద్యోగానికే వేతనం ఎక్కువ. ఎవరైనా ఏం చేస్తున్నావ్​ అంటే ఐటీ ఉద్యోగి అని చెప్పగానే నీకేంటీ చేతినిండా సంపాదన అనే ఠక్కున అనేస్తారు. కానీ ఆ ఐటీ ఉద్యోగులేమో తమకు వేతనం కంటే ఒత్తిడే ఎక్కువ అంటున్నారు. అందుకే ఇటీవల కాలంలో ఐటీ ఉద్యోగులు చాలామంది వారాంతంలో ఇంటికి వెళ్తున్నారు. పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు పంట పొలాల్లో అడుగు పెడుతున్నారు. ఏసీలకు దూరంగా పచ్చని పైర గాలులకో సహవాసం చేస్తున్నారు. ఇటు తల్లిదండ్రులకు పొలం పనుల్లో సహాయ పడుతూనే అటు ఉద్యోగ ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందుతున్నారు. అరక దున్నుతున్నారు. మరికొందరు ట్రాక్టరుతో గొర్రు తోలుతున్నారు. ఇలా వారికి తెలిసిన వ్యవసాయ పనులన్నీ చేస్తూ పల్లే వాసనలను స్వేచ్ఛగా పీలుస్తున్నారు.

కూలీలు ఉన్న పనిలో : ఇప్పుడిప్పుడే పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. హైదరాబాద్, పుణె లాంటి నగరాల్లో ఐటీ ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకులు వీకెండ్స్​ లేకపోతే నెలకు రెండు సార్లు అయినా ఇళ్లకు వస్తున్నారు. కూలీలను పెడుతున్నప్పటికీ తాము కూడా ఏదో ఒక పని చేయాలన్న తపనతో పొలంలోకి దిగుతున్నారు. అవసరాన్ని బట్టి ట్రాక్టరుతో దున్నుకుంటున్నారు. పొలానికి బలం కోసం యూరియా చల్లుకుంటున్నారు. తల్లిదండ్రులకు తోడుగా దాదాపు అన్ని పనులూ చేస్తున్నారు. ఐటీలో పని ఒత్తిడి నుంచి కాస్త రిలీఫ్‌ కోసం ఇలా పొలం పని చేసుకుంటున్నామంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మానసిక ఉపశమనం కలుగుతుందని వీరు చెబుతుండడం విశేషం.

గతంలో తమ పిల్లలు ఐటీ ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడాలని, ఉన్నత స్థానాలకు చేరుకోవాలని తల్లిదండ్రులు తమ వ్యవసాయ భూములను అమ్మి మరీ చదివించేవారు. వారికి ఉద్యోగాలు వచ్చేంత వరకు ఆర్థిక భారం ఎంతైనా భరించేవారు. పిల్లలు ఇంటికొస్తే కనీసం బయట అడుగు పెట్టకుండా అన్నీ సమకూర్చి పెట్టేవారు. ఇలా గడుపుతున్న ఐటీ ఉద్యోగులు రూ.లక్షల్లో వచ్చే వారి సంపాదనతో మళ్లీ పంట పొలాలు, ప్లాట్లు, అపార్ట్‌మెంట్లు కొనుగోలు చేస్తారు. తర్వాత ఆ భూములను కౌలుకు ఇవ్వడమో లేదా తమ తల్లిదండ్రులతో అందులో వ్యవసాయం చేయించడమో జరుగుతోంది.

కనీసం ట్రిప్స్​కైనా ప్లాన్ చేస్తూ : ఇదిలా ఉంటే వర్క్​ లైఫ్​ నుంచి బ్రేక్​ కోసం అమ్మమ్మ, నానమ్మ ఇళ్లకు వెళ్తున్నారు. అంతలా కుదరకపోతే లాంగ్ వీకెండ్స్​ ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి ట్రిప్స్​కు వెళ్తున్నారు. నగర శివార్లలో ఉంటే ఫామ్​హౌస్​లను బుక్​ చేసుకుని సేద తీరుతున్నారు. గేమ్స్​ అంటూ, ట్రెక్కింగ్​, ప్లాంటింగ్ ఇలా డిఫరెంట్​ యాక్టివిటీస్​తో సమయాన్ని గడుపుతున్నారు.

"నేను ఐటీ ఉద్యోగిని. పుణెలో గత నాలుగేళ్ల నుంచి ఉద్యోగం చేస్తున్నా. మాకు నాలుగెకరాల భూమి ఉంది. వరి వేస్తున్నా. 16 రోజులకొకసారి ఇంటికొస్తా. అమ్మతో కలిసి పొలం పనులే చూసుకుంటా. ట్రాక్టరుతో నేనే పొలం దున్నుకుంటా. పొలంలో మందులు నేనే చల్లుకుంటా. ఉద్యోగంలో పని ఒత్తిడి ఉంటుంది. దాన్నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే పొలం పనులే బెటర్‌ అని నా ఉద్దేశం." - రామాంజిరెడ్డి, ఐటీ ఉద్యోగి, మేళ్లచెరువు

