ఇస్రో SSLV D3 ప్రయోగం విజయవంతం - దీని ఉపయోగాలు ఏంటంటే? - ISRO SSLV D3 Launched Successfully

ISRO SSLV D3 EOS 8 Launched Successfully: తిరుపతి జిల్లా శ్రీహరికోట షార్ నుంచి ఎస్ఎస్ఎల్వీ-డీ3 నింగిలోకి దూసుకెళ్లింది. ఇస్రో చేపట్టిన ఈ ప్రయోగం ద్వారా 175 కిలోల ఈవోఎస్-08 ఉపగ్రహాన్ని కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టినట్లు ఇస్రో ఛైర్మన్ సోమనాథ్ ప్రకటించారు. ఈ మేరకు శాస్త్రవేత్తలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మొత్తం 17 నిమిషాలపాటు ప్రయోగం కొనసాగింది.
ISRO SSLV D3 EOS 8 Uses: పర్యావరణం, ప్రకృతి విపత్తులు, అగ్ని పర్వతాలను ఈవోఎస్-08 పర్యవేక్షించనుంది. విపత్తు నిర్వహణలో సమాచారం ఇచ్చేందుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది. ఇస్రోకు చెందిన యూఆర్ రావు శాటిలైట్ సెంటర్లో ఈవోఎస్ను (Earth Observation Satellite) అభివృద్ధి చేశారు. ఇందులో ఉండే ఎలక్ట్రో ఆప్టికల్ ఇన్ఫ్రారెడ్ (EOIR) పేలోడ్ మిడ్-వేవ్, లాంగ్ వేవ్ ఇన్ఫ్రా-రెడ్లో చిత్రాలను క్యాప్చర్ చేస్తుంది. విపత్తు నిర్వహణలో ఈ సమాచారం ఉపయోగపడుతుందని ఇస్రో (Indian Space Research Organisation) పేర్కొంది.
శాస్త్రవేత్తలకు సీఎం చంద్రబాబు అభినందనలు: ఎస్ఎస్ఎల్వీ-డీ3 ప్రయోగం విజయవంతం పట్ల శాస్త్రవేత్తలకు సీఎం చంద్రబాబు అభినందనలు తెలిపారు. భారతదేశ అంతరిక్ష నైపుణ్య కీర్తి మరోసారి సత్తా చాటిందన్న సీఎం, ఇస్రో బృందం భవిష్యత్ ప్రయత్నాలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
A moment of glory for India's space prowess! Congratulations to ISRO on the successful launch of SSLV-D3-EOS-08 from Sriharikota today. This milestone achievement strengthens India's small satellite capabilities and empowers NewSpace India Ltd for future commercial launches. I… https://t.co/I3qbTHnFAK— N Chandrababu Naidu (@ncbn) August 16, 2024