ETV Bharat / state

జులైలోగా 4 రాకెట్‌ ప్రయోగాలకు సిద్ధమైన ఇస్రో - చురుగ్గా పనులు! - ISRO CONDUCT FOUR ROCKET LAUNCHES

Published : April 22, 2025 at 1:19 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ISRO Preparing to Conduct four Rocket Launches by July: ఇస్రో (భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ) ఈ ఏడాది జులైలోగా 4 రాకెట్‌ ప్రయోగాలు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ మేరకు ఇస్రో ప్రణాళికలు రూపొందించింది. సంబంధిత పనులు తిరుపతి జిల్లాలోని సతీశ్‌ ధవన్‌ స్పేస్‌ సెంటర్‌ (షార్‌)లో చురుగ్గా జరుగుతున్నాయి.

జీఎస్‌ఎల్‌వీ-ఎఫ్‌16 వాహకనౌక నిసార్‌: జూన్‌లో జీఎస్‌ఎల్‌వీ-ఎఫ్‌16 వాహకనౌక నిసార్‌ ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షంలోకి మోసుకెళ్లనుంది. ఇది నాసా - ఇస్రో సహకారంతో ద్వంద్వ ఫ్రీక్వెన్సీ రాడార్‌ డేటా ద్వారా భూమి పర్యావరణ వ్యవస్థలు, సహజ ప్రమాదాలను అధ్యయనం చేసేందుకు కక్ష్యలోకి పంపుతున్నారు. నాసాకు చెందిన ఎల్‌-బ్యాండ్‌ పేలోడ్‌లను ఇస్రో ఎల్‌-బ్యాండ్‌ సహకారంతో కలుపుతుంది.

కక్ష్యలోకి బ్లూబర్డ్‌ బ్లాక్‌-2: జులైలో ఎల్‌వీఎం3-ఎం5 రాకెట్‌ ప్రయోగం ఐఎస్‌టీ స్పేస్‌ మొబైల్‌ ఐఎన్‌సీ యూఎస్‌ఏతో వాణిజ్య ఒప్పందం మేరకు చేపట్టనున్నారు. న్యూస్పేస్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌ వాణిజ్య కార్యక్రమాల్లో భాగంగా బ్లూబర్డ్‌ బ్లాక్‌-2 ఉపగ్రహాలను కక్ష్యలోకి పంపనున్నారు.

ఈవోఎస్‌-09: పీఎస్‌ఎల్‌వీ-సి61 వాహకనౌక ద్వారా ఇస్రో అత్యాధునిక ఈవోఎస్‌-09 ఉపగ్రహాన్ని నిర్ణీత కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. సీ బ్యాండ్‌ సింథటిక్‌ ఎపర్చర్‌ రాడార్‌తో అమర్చిన ఈవోఎస్‌-09 రేయింబవళ్లు అన్ని వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనూ భూమి ఉపరితల అధిక రిజల్యూషన్‌ చిత్రాలను తీయగలదు.