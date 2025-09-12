రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థకు ఏకంగా కుంటనే రాసిచ్చేశారు - ఎస్ఈ సంతకం ఫోర్జరీ చేసి మరీ
రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థకు ధారాదత్తం చేసిన ఇంజినీర్లు - 2021 నుంచి 2024 దాకా ఎన్నెన్నో మతలబులు - ఎన్వోసీ జారీ చేసిన సీఈ - దాంతో తనకు సంబంధం లేదన్న ఎస్ఈ
Published : September 12, 2025 at 11:38 AM IST
Water Resources In Hyderabad : నీటి వనరులను సంరక్షించాల్సిన బాధ్యత మరచిన నీటిపారుదల శాఖ ఇంజినీర్లే ఏకంగా ఓ కుంటను స్థిరాస్తి కంపెనీకి కట్టబెట్టారు. అక్కడ నీటి కుంట ఉన్నా లేనట్లుగా నిర్ధారించి ఓ స్థిరాస్తి కంపెనీకి నిరభ్యంతర పత్రం(ఎన్వోసీ) జారీ చేశారు. రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలం మంకాల్ గ్రామంలో 15 ఎకరాల 13 గుంటలకు నిరభ్యంతర పత్రం కోసం చేసిన దరఖాస్తును చూసిన అధికారులు అక్కడ కేవలం 2.03 ఎకరాలు మాత్రమే ఎఫ్టీఎల్(ఫుల్ ట్యాంక్ లెవల్) పరిధిలోకి వస్తుందని, మిగిలిన దానిలో నిర్మాణానికి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదంటూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
2021లోనే దీనికి మొదట నిరభ్యంతర పత్రం జారీ అయింది. అయితే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్(ఈఈ) ఇచ్చిన ఎన్వోసీతో పని కాకపోవడంతో చీఫ్ ఇంజినీర్(సీఈ) మళ్లీ మరో నిరభ్యంతర పత్రం జారీ చేశారు. అయితే ఈ ఎన్వోసీతో తనకు సంబంధం లేదని, ఇది చూసి తాను ఆశ్చర్యానికి గురయ్యానని ఎస్ఈ పేర్కొనడం గమనార్హం. ఈ వ్యవహారాలపై నేరుగా సీఎం రేవంత్రెడ్డికి ఫిర్యాదులు అందడంతో కొన్ని నెలల క్రితం ఆయన జోక్యం చేసుకొని అక్కడి చీఫ్ ఇంజినీర్ ధర్మాను సరెండర్ చేయించారు.
కొంతకాలం క్రితం స్థానికుల నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదుతో హైడ్రా విచారణ చేయడంతో అనేక ఆసక్తికర పరిణామాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అక్కడ 2.03 ఎకరాలు మాత్రమే ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలో ఉందని ఇంజినీర్లు మొదట నిరభ్యంతర పత్రంలో పేర్కొన్నారు. తర్వాత విచారణలో 8.284 ఎకరాలు ఉందని తెలిపారు. ఇప్పుడేమో ఏకంగా అంతకు మించి ఉందంటున్నారు. ఇటీవల సీఎం వద్ద జరిగిన సమావేశంలో హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ దీని గురించి రిపోర్టు ఇవ్వగా, గట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించినట్లు సమాచారం.
2021లో తొలి ఎన్వోసీ : రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలంలోని మంకాల్ గ్రామంలో సర్వే నంబరు 776లో 14 ఎకరాల 37 గుంటల భూమికి ఓ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ 2021 జనవరి 9న అప్లై చేసింది. ఫిబ్రవరిలో రెవెన్యూ, నీటిపారుదల అధికారులు సంయుక్తంగా తనిఖీ చేసి రిపోర్టు ఇచ్చారు. దరఖాస్తు చేసిన భూమిలో కొత్త కుంట ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలో కొంత ఎఫెక్ట్కు గురవుతుందని, 2.01 ఎకరాలు పూర్తిగా ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలోనూ, 23 గుంటలు బఫర్ జోన్లోనూ ఉందని, మొత్తమ్మీద 12 ఎకరాల 4 గుంటల భూమికి ఎలాంటి సమస్య లేదని అనుమతి ఇచ్చారు. ఇందులో నీటి వనరు, కాలువ ఏమీ లేదంటూ 2021 మార్చిలో ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ బన్సీలాల్ ఎన్వోసీ పత్రం జారీ చేశారు.
ఈఈ ఇచ్చిన అనుమతి చెల్లదనడంతో : ఈఈ ఇచ్చిన ఎన్వోసీతో రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ నిర్మాణానికి అప్లై చేయగా, అది చెల్లదని, చీఫ్ ఇంజినీర్(సీఈ) నుంచి అనుమతి రావాలని అధికారులు పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది. దాంతో 2024 జూన్లో ఈ అంశానికి మళ్లీ కదలిక వచ్చింది. కొత్తగా దరఖాస్తు చేయకుండా పాత దరఖాస్తు ఆధారంగానే 2024 జూన్ 5న ఎస్ఈ నుంచి సీఈకి ప్రతిపాదన వచ్చినట్లు రిపోర్టులో ఉంది. అయితే ఇందులో మాత్రం మొత్తం భూమి 15 ఎకరాలు 13 గుంటలుగా పేర్కొన్నారు.
ఎఫ్టీఎల్లో 2.03 ఎకరాలు ఉందని, బఫర్జోన్, బండ్ బఫర్ పోగా 12 ఎకరాల 32 గుంటలు దరఖాస్తుదారునిదేనని, ఈ భూమికి అనుమతి ఇవ్వొచ్చంటూ 2024 జులై 18న హైదరాబాద్(నీటిపారుదల శాఖ) చీఫ్ ఇంజినీర్ ధర్మా ఎన్వోసీ జారీ చేశారు. ఎస్ఈ ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించడంతోపాటు నీటి వనరులకు ఎలాంటి నష్టం కలిగించనని స్టాంపు పేపర్ మీద సాక్ష్యాధారానికి రాయించుకోవాలని పేర్కొన్నారు.
నోటిఫై చేయలేదు : డ్రెయిన్ను పూడ్చివేయడంతోపాటు కొత్తకుంటలో శరవేగంగా నిర్మాణాలు చేపట్టడంపై స్థానికుల నుంచి ఫిర్యాదు రావడంతో హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ అక్కడికి వెళ్లి పరిస్థితిని పరిశీలించారు. ఈ ప్రాంతంలో పెద్ద చెరువును మాత్రమే నీటిపారుదల శాఖ నోటిఫై చేసిందని, కొత్తకుంటను ఏ అధికారి నోటిఫై చేయలేదని హైడ్రా పరిశీలనలో వెల్లడైంది. అంటే అక్కడ అసలు కుంట లేనట్లే. జియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా మ్యాప్ల ఆధారంగా పరిశీలిస్తే అక్కడ నిజానికి కుంట ఉన్నట్లు స్పష్టమైంది. వర్షం వచ్చినపుడు నీళ్లు కుంటలోకి పోకుండా నిర్మించిన సీసీ డ్రెయిన్ను హైడ్రా సిబ్బంది తొలగించారు. ఈ సమయంలోనే రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ తమకు చీఫ్ ఇంజినీర్ జారీ చేసిన నిరంభ్యంతర పత్రాన్ని హైడ్రా దృష్టికి తెచ్చింది.
అధికారులకు లేఖ రాయడంతో : హైడ్రా దీనిపై హైదరాబాద్ నీటిపారుదల శాఖ అధికారులకు లేఖ రాయగా వారు పరిశీలించి ఈ ఏడాది ఫ్రిబవరి 21న జవాబిచ్చారు. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ సురేశ్బాబు హైడ్రా డిప్యూటీ కలెక్టర్కు రాసిన లేఖలో ఇలా పేర్కోన్నారు. లాంటెక్ ఇంజినీరింగ్ కన్సల్టెంట్స్తో కొత్తకుంట ఫుల్ ట్యాంక్ లెవల్ను సర్వే చేయించినట్లు తెలిపారు. దానిప్రకారం చెరువు ఎఫ్టీఎల్ ప్రాంతం 8.284 ఎకరాలు ఉందన్నారు. 2024 జూన్ 19న రెగ్యులర్ చెకింగ్లో భాగంగా ఆ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించినపుడు పక్కనున్న భూ యజమాని కొత్తకుంట ఎఫ్టీఎల్ పరిధిలో సీసీ డ్రెయిన్ నిర్మాణం చేపట్టినట్లు గుర్తించామన్నారు. వెంటనే అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ అదే రోజు స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారని పేర్కొన్నారు. ఈ లేఖ ప్రకారం 2024 జూన్ 19న పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశామని పేర్కొంటే, ఆ తర్వాత నెల రోజులకు చీఫ్ ఇంజినీర్ ధర్మా అక్కడ నిర్మాణాలు చేపట్టవచ్చని గ్రీన్సిగ్నల్ ఇవ్వడం గమనార్హం.
ఎలాంటి క్లియరెన్స్ ఇవ్వలేదన్న ఎస్ఈ : 2025 మార్చి 11న హైదరాబాద్ ఇరిగేషన్ సర్కిల్ ఎస్ఈ హైదరాఖాన్ హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ లేఖ రాశారు. 2023లో లాంటెక్ కన్సల్టెన్సీ సర్వే ప్రకారం ఎఫ్టీఎల్ పరిధి 8.284 ఎకరాలని తెలిపారు. తమ కార్యాలయం కొత్తకుంటకు సంబంధించి ఎలాంటి క్లియరెన్స్ ఇవ్వలేదని స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. 2024 జులై 18న చీఫ్ ఇంజినీర్ జారీ చేసిన మెమో తమ కార్యాలయానికి రాలేదని వెల్లడించారు. 2024 జులై 19న తమ కార్యాలయం ఇచ్చినట్లుగా చెబుతున్న లేఖ తాము ఇవ్వలేదని తెలిపారు. 2021 జనవరిలో దరఖాస్తు చేసి 2024 జులైలో గ్రీన్ సిగ్నల్ పొందడం ఆశ్యర్యానికి గురి చేసిందని విస్మయానికి గురైనట్లు ఎస్ఈ పేర్కొన్నారు.
ఎస్ఈ సంతకం ఫోర్జరీ! : చీఫ్ ఇంజినీర్ ఇచ్చిన మెమో ఎస్ఈ కార్యాలయానికి వెళ్లకుండా మధ్యలో ఓ జూనియర్ ఇంజినీర్ ఎస్ఈ సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేసి రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థకు లేఖ జారీ చేసినట్లు తేలిందని తెలిసింది. ఈ వ్యవహారాన్ని నడిపిన జూనియర్ ఇంజినీర్ దాదాపు తొమ్మిది నెలలుగా విధులకు హాజరు కావడం లేదని సమాచారం. మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేసి చర్యలు తీసుకోవడానికి హైడ్రా సిద్ధమవుతున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. తాజా వివరాల ప్రకారం కుంట ఎఫ్టీల్ పరిధి పది ఎకరాలకు పైనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
