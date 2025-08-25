Irrigation Dept Modern Technology AWLR System: వరదలను ముందుగానే అంచనా వేసేలా జలవనరులశాఖ అత్యాధునిక టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తోంది. కాలువలు, వాగులు, నదులపై ఆటోమేటెడ్ వాటర్ లెవెల్ రికార్డర్ (AWLR) సిస్టంను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఒకప్పుడు జలవనరుల్లో నీటి లభ్యతపై లెక్కలు వేయాలన్నా, వరద ముప్పును అంచనా వేయాలన్నా ఆయా ప్రాంతాల్లో గేజ్ మీటర్లు ఏర్పాటు చేసేవారు. వాటిని స్థానిక లస్కర్లు పర్యవేక్షించేవారు.
అయితే లస్కర్లు చేరుకోలేని లేదా మారుమూల ప్రాంతాల్లోని పరిస్థితిని తెలుసుకోవడం సాధ్యమయ్యేది కాదు. ఇప్పుడు అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో జలవనరుల శాఖ అధికారులు శాటిలైట్ సేవలను వినియోగించుకుంటూ ఎక్కడికక్కడ సెన్సర్లు ఏర్పాటు చేసి కచ్చితమైన సమాచారం రాబట్టేందుకు సిద్ధమైంది.
పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఈ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు: కృష్ణా పశ్చిమ డెల్టా కింద బాపట్ల, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో దాదాపు 5.71 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. వీటిలో ముఖ్యంగా కొమ్మమూరు కాలువ, ఉపకాలువల ప్రవాహస్థితి, ఆయకట్టు భూముల్లో తేమశాతంతో పాటు నీటి ప్రవాహ కొలతలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు. ఈ మేరకు తొలి పైలట్ ప్రాజెక్టుగా నీటి కొలతల పరికరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
పొలాల్లో తేమ శాతాన్ని తెలుసుకునేందుకు, అదే విధంగా కాలువల్లో షట్టర్ల వద్ద వీటిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందులోని GPS, రాడార్ సెన్సర్లు వరద పరిస్థితిని, నీటి లెక్కలను అంచనా వేస్తాయి. ఎప్పటికప్పుడు శాటిలైట్ సాయంతో అధికారులకు సమాచారాన్ని పంపిస్తాయి. సౌరశక్తితో రిమోట్ ఆధారంగా ఈ సెన్సర్లు పని చేస్తాయి. 119 కిలోమీటర్ల మేర కొమ్మమూరు కాలువపై 100కు పైగా సెన్సర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో ఇప్పటికే: ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో ఈ ఆటోమేటెడ్ వాటర్ లెవెల్ రికార్డర్ వ్యవస్థను ఆరు నెలల క్రితం 15 చోట్ల ఏర్పాటు చేశారు. వీటిని ఇన్శాట్ శాటిలైట్తో అనుసంధానం చేశారు. నాన్ కాంటాక్ట్ వాటర్ లెవెల్ సెన్సర్, జీపీఆర్ఎస్, జీఎస్ఎం, ఉపగ్రహ సంకేతాలను స్వీకరించే డేటాలాగర్, యాజీ యాంటెన్నా, ఇన్శాట్ ట్రాన్స్మిటర్, అల్ట్రాసోనిక్, రాడార్ సెన్సర్లను ఇందులో అమర్చారు.
ఈ సెన్సర్ల సాయంతో శాటిలైట్ లేదా రేడియో కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ ద్వారా రియల్ టైం డేటా ఎప్పటికప్పుడు డాష్బోర్డుకు చేరుతుంది. తద్వారా మారుమూల ప్రదేశాల్లోని నీటి వనరుల సమాచారం తెలుసుకునే వీలుంటుంది. ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొయ్యలగూడెం మండలం నరసన్నపాలెం సమీపంలో తాడువాయి సంగం, జల్లేరు వాగు, బయనేరు వాగు, పోలవరం మండలం ప్రగడపల్లి వద్ద కొవ్వాడ వాగుపై AWLR పరికరాలను అమర్చారు. అదే విధంగా గొంతేరు, ఎర్రకాలువ, యనమదుర్రు, తమ్మిలేరు, ఉప్పుటేరు డ్రెయిన్లు, చించినాడ వద్ద గోదావరిపైనా ఈ సెన్సర్లు ఏర్పాటు చేశారు.
రైతు ఆలోచన అదిరింది - పైరుకు పూర్తి స్థాయిలో సాగు నీరు
కరివేపాకే కదా అని ఈజీగా తీసిపారేయొద్దు! - ఏడాదికి రూ.100 కోట్లపైనే వ్యాపారం