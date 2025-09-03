ETV Bharat / state

కృష్ణా కరకట్ట పటిష్ఠతకు నీటిపారుదలశాఖ కార్యాచరణ

ప్రతిపాదనలు సిద్ధం - ఎత్తు పెంపు, బలోపేతం చేసేందుకు చర్యలు, 15 లక్షల క్యూసెక్కుల వరదను తట్టుకునేలా అభివృద్ధి

Irrigation Dept Proposal To Strengthen Karakatta
Irrigation Dept Proposal To Strengthen Karakatta (ETV)
Published : September 3, 2025

Irrigation Department Proposal To Strengthen Karakatta: ప్రకాశం బ్యారేజీ దిగువన కృష్ణానది కరకట్ట పటిష్టతకు నీటిపారుదలశాఖ కార్యాచరణ ప్రారంభించింది. కరకట్ట ఎత్తు పెంచటంతో పాటు బలోపేతం చేసేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. ప్రస్తుతం కరకట్ట 11.90 లక్షల క్యూసెక్కుల వరదను తట్టుకునేలా అప్పట్లో డిజైన్ చేశారు. దీన్ని 15 లక్షల క్యూసెక్కుల వరదను తట్టుకునేలా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతిపాదించారు.

కృష్ణానదిపై ప్రకాశం బ్యారేజీ దిగువ ప్రాంతాల్లో వరదనీరు జనావాసాలు వైపు వెళ్లకుండా కరకట్ట రక్షణ కవచంలా ఉంటుంది. బ్యారేజీని 3.71 టీఎంసీల నీటి నిల్వ సామర్థ్యంతో 1957 లో నిర్మించారు. మొత్తం 70 గేట్లు ఉండగా వాటి ద్వారా గరిష్ఠంగా 11.90 లక్షల క్యూసెక్కులు విడుదల చేయవచ్చు. 2009 లో అత్యధికంగా 10.94 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద రాగా 2024 సెప్టెంబర్‌లో 11.45 లక్షల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం నమోదైంది. అంతకంటే ఏ మాత్రం ప్రవాహం పెరిగినా కరకట్టకు గండ్లు పడి తీవ్ర ప్రమాదం తలెత్తేది. భారీగా నష్టం జరిగేది.

కరకట్ట పటిష్ఠతకు నీటిపారుదలశాఖ కార్యాచరణ (ETV)

కరకట్ట పటిష్టతకు కార్యాచరణ: 2009 వచ్చిన వరదలతో కరకట్టకు గండ్లు పడి నష్టం జరిగింది. ఆ తర్వాత కరకట్ట బలోపేతం కోసం రూ. 119 కోట్లు కేటాయించారు. ప్రకాశం బ్యారేజ్‌ నుంచి పెనుమూడి వరకు 70 కిలోమీటర్ల మేర పనులు చేపట్టారు. అయితే కొల్లూరు వరకూ పూర్తి చేశారు. కొల్లూరు, పెదపులివర్రు, దోనేపూడి, పెనుమూడి ప్రాంతాల్లో పనులు జరగలేదు. ఇక్కడ కరకట్ట అత్యంత బలహీనంగా ఉంది.

2024 సెప్టెంబర్‌లో అత్యధికంగా 11.45 లక్షల క్యూసెక్కులు వరద రావటంతో కరకట్ట ఎక్కడ తెగుతుందోనని ఆందోళన చెందారు. కొల్లిపర మండలం అత్తలూరిపాలెం, కొల్లూరు మండలం కోటిపల్లి, భట్టిప్రోలు మండలం పెదపులివర్రు, తూర్పుపాలెం, రేపల్లె మండలం రావిఅనంతవరం, మైనేనివారిపాలెం, రాజు కాల్వ వద్ద కరకట్ట అంచుల వరకూ నీరు వచ్చింది. వరద వచ్చినప్పుడల్లా నిద్రలేని రాత్రులు గడపాల్సి వస్తుందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

కరకట్ట పటిష్ఠతకు రూ.4,000 కోట్లు: వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో కృష్ణా నదిలో అక్రమంగా ఇసుక తవ్వకాలు చేపట్టి సొమ్ము చేసుకున్నారు. ఇసుక లారీలు తిరగడం వల్ల కరకట్ట మరింత ప్రమాదంలో పడింది. కొల్లూరు, దోనెపూడి, పెనుమూడి ప్రాంతాల్లో కరకట్ట కుంగిపోవటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రోడ్డు కూడా పాడైపోయి వాహనాలు వెళ్లేందుకు వీలు లేకుండా పోయింది. కృష్ణానదికి వరద 8 లక్షలు దాటితే జనంలో వణుకు మొదలవుతుంది. కరకట్ట పటిష్ఠం కోసం రూ.4,000 కోట్ల అంచనాలతో అధికారులు ప్రతిపాదనలు రూపొందించి ప్రభుత్వానికి పంపారు.

కనీసం బాపట్ల జిల్లా పరిధిలో అయినా కరకట్ట అభివృద్ధి పనులు సత్వరం చేపట్టాల్సి ఉందని స్పష్టం చేశారు. ఇక్కడ ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉందని కరకట్ట ఎత్తు పెంచటం తప్పనిసరి నివేదించారు. కేవలం బాపట్ల జిల్లా పరిధిలో కరకట్ట పటిష్టానికి రూ.789 కోట్లవుతుందని అంచనాగా తెలుస్తోంది. కొల్లూరుతో పాటు భట్టిప్రోలు మండలం కోళ్లపాలెం నుంచి రేపల్లె మండలం పెనుమూడి వరకు కరకట్ట ఎత్తు పెంచనున్నారు.

వరద ముప్పు నుంచి ఉపశమనం: పెనుమూడి శివారు నుంచి అడవిపాలెం వరకు కట్టను పటిష్ఠం చేయించి సింగిల్ బీటీ రోడ్డు వేయాలని ప్రతిపాదించారు. అక్కడి నుంచి లంకెవానిదిబ్బ వరకు మెటల్ రోడ్డు నిర్మించేలా నీటిపారుదలశాఖ అధికారులు ప్రణాళికలు తయారు చేశారు. నిధులు మంజూరైన వెంటనే పనులు ప్రారంభించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు.

గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లిలోని మహానాడు ప్రాంతంలో రక్షణగోడ నిర్మాణానికి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. రూ.2940 కోట్లు మంజూరు చేసింది. విజయవాడ కృష్ణలంకలోని రక్షణ గోడ తరహాలో బ్యారేజీ దిగువన కుడివైపున 0.9 కిలోమీర్‌ నుంచి 2.6 కిలోమీటర్ వరకు గోడ నిర్మిస్తారు. ఇది పూర్తయితే సుందర య్యనగర్, మహానాడు ప్రాంతాలకు వరద ముంపు నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.

"కరకట్ట ఎత్తు పెంచటంతో పాటు బలోపేతం చేసేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశాం. దీన్ని 15 లక్షల క్యూసెక్కుల వరదను తట్టుకునేలా అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతిపాదించారు. కరకట్ట ఎత్తు పెంపు, బలోపేతం చేసేందుకు ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేసి తగిన అంచనాలతో ప్రభుత్వానికి నివేదికను సమర్పించాం. త్వరలోనే సానుకూలమైన ఫలితాలు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాం"-విజయరాజు, నది పరిరక్షణ శాఖ జేఈ

"ఇక్కడ కరకట్ట అత్యంత బలహీనంగా ఉంది. వరద వచ్చినప్పుడల్లా నిద్రలేని రాత్రులు గడపాల్సి వస్తుంది. లారీలు తిరగడం వల్ల కరకట్ట మరింత ప్రమాదంలో పడింది. ప్రస్తుతం పనులేమీ జరగడం లేదు. సకాలంలో పనులను ప్రారంభించి కరకట్టను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం"-స్థానికులు

