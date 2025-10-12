ETV Bharat / state

బర్త్​, డెత్​ సర్టిఫికెట్​ కావాలంటే - ఒక్కో ఓటీపీకి రూ.1000, రూ.2000

జనన, మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాలకు ఓటీపీతో లింకు - దరఖాస్తులు లెక్కగట్టి వసూలు చేస్తున్న జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులు - కేంద్ర కార్యాలయం పర్యవేక్షణ కొరవడటంతో ఇష్టారాజ్యంగా అధికారుల తీరు

Irregularities in the issuance of birth certificates
Irregularities in the issuance of birth certificates (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 12, 2025 at 6:51 PM IST

2 Min Read
Irregularities in the Issuance of Birth Certificates : లంచం ఇస్తేగానీ హైదరాబాద్​ నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో జనన, మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాలు ఆమోదం పొందట్లేదు. కొంతమంది అధికారులు దరఖాస్తుకు రూ.1000, రూ.2000 వసూలు చేస్తున్నారు. వారికి కంప్యూటర్‌ ఆపరేటర్లు మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తున్నారు. కేంద్ర కార్యాలయం పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో సర్కిళ్ల స్థాయి అధికారులు, కంప్యూటర్‌ ఆపరేటర్లు రెచ్చిపోయి ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

డబ్బులిస్తేనే ఆమోదం : జనన, మరణ ధ్రువీకరణపత్రాల(బర్త్, డెత్​) దరఖాస్తులను ఆమోదించే అధికారం సహాయ వైద్యాధికారులు, సహాయ మున్సిపల్‌ కమిషనర్లకు ఉంటుంది. తప్పుడు పత్రాల జారీకి అధికారులను బాధ్యులు చేయాలనే ఉద్దేశంతో సదరు అధికారి నంబరుకు వచ్చే ఓటీపీతో దరఖాస్తు ఆమోదాన్ని ముడిపెట్టారు. ఆ నిబంధనను కొంతమంది అధికారులు దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు. ఒక్కో ఓటీపీకి(వన్​ టైం పాస్​వర్డ్​) రూ.1,000 నుంచి రూ.2,000 ఇవ్వాలని అప్పుడే ఓటీపీ చెబుతామని కంప్యూటర్‌ ఆపరేటర్లకు షరతు పెట్టారు.

ఇవిగో ఉదాహరణలు :

  • జులై 27వ తేదీన పిల్లాడికి పేరు పెట్టేందుకు దరఖాస్తు నంబరు బీసీఎన్‌సీ07250 25319తో ఓ వ్యక్తి మీసేవా సెంటర్​ ద్వారా చేసుకున్న దరఖాస్తును అధికారులు ఇప్పటికీ ఆమోదించలేదు.
  • ఆగస్టు 20వ తేదీన తన కుమారుడికి పేరు పెట్టడం కోసం బేగంపేట్‌కు చెందిన వ్యక్తి దరఖాస్తు నెంబరు సీఎన్‌ఐ022502429108తో చేసుకున్న దరఖాస్తును అధికారి ఇంతవరకు ఆమోదించలేదు. ఆన్‌లైన్‌లో పుట్టిన తేదీని పరిశీలించుకునే వెసులుబాటు ఉన్నప్పటికీ సరైన పత్రాలతో మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవాలని ఆ అధికారి దరఖాస్తును అటకెక్కించడం గమనార్హం.

కావాలనే తప్పుగా నమోదు చేసి : నగరంలోని 30 సర్కిళ్లలో కలిపి 5వేల అప్లికేషన్లు పెండింగులో ఉన్నాయి. అందులో 2 నెలలకుపైగా ఆమోదం పొందనివే 3వేలు ఉండటం గమనార్హం. బాధితుల్లో మెజార్టీ అమాయకులు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కాన్పు చేయించుకున్న పేదలకు మరిన్ని కష్టాలు ఎదురవుతున్నాయి. ఉద్దేశపూర్వకంగా ఆయా ఆస్పత్రుల్లోని సిబ్బంది తల్లిదండ్రుల పేర్లను తప్పుగా నమోదు చేస్తున్నారు.

మీసేవా సెంటర్​ నిర్వాహకులూ అలాగే జనన ధ్రువీకరణపత్రాలు ఇస్తున్నారు. పిల్లలకు ఆధార్‌ కార్డు తీసుకునేటప్పుడు, పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్ల సమయంలోనే సమస్య గురించి తెలుస్తోంది. హడావుడిగా మీసేవా సెంటర్​కు వెళ్లి, అఫిడవిట్, ఇతరత్రా పత్రాలు సమర్పించి అధికారులకు లంచాలిచ్చి సర్టిఫికెట్లలోని తప్పులు దిద్దుకుంటున్నారు. పేర్ల సవరణకు వచ్చే అర్జీల్లో 99శాతం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో పుట్టిన పిల్లల సర్టిఫికెట్లు ఉండటమే అందుకు నిదర్శనం.

లంచగొండి అధికారులపై ఏసీబీ నిఘా : ఇటీవల కాలంలో తెలంగాణ అవినీతి నిరోధక శాఖ(ఏసీబీ) అరెస్టు చేసిన పలువురు లంచగొండి అధికారులు లంచాల సొమ్ముతో సంపాదించిన ఆస్తులు చూస్తే కళ్లు బైర్లు కమ్ముతున్నాయి. ఒక్కొక్కరి ఆస్తుల విలువ రూ.100 కోట్లు ఉండడం అడ్డూ అదుపు లేని వారి అవినీతికి పరాకాష్టగా నిలుస్తోంది. పట్టుబడుతున్న వారు కొంతమందే. ప్రభుత్వ శాఖల్లో తిష్ఠ వేసుకున్న అవినీతి అనకొండలు ఇంకా ఎందరో ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అవినీతి అధికారులు, సిబ్బంది వ్యవహారాన్ని సీరియస్​గా పరిగణిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వరుస దాడులు చేయిస్తూ వారిని కటకటాల వెనక్కి పంపిస్తోంది.

ఏసీబీకి పట్టుబడుతున్న కొందరు ప్రభుత్వ అధికారుల ఆస్తులను చూస్తే వీరు వెలగబెడుతున్నది నిజంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగమా లేక కార్పొరేట్ కంపెనీలను నడుపుతున్నారా? అనే డౌట్​ రాక మానదు. అంతలా ఉంటున్నాయి వీరి ఆస్తిపాస్థులు. లంచావతారులపై ఫిర్యాదుల ఆధారంగా నిఘా పెడుతున్న అవినీతి నిరోధకశాఖ వారిని వలపన్ని పట్టుకుంటోంది.

