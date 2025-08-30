Kondapochamma Sagar Irregularities : కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ నిర్మాణంలో భారీగా అక్రమాలు చోటుచేసుకున్నాయని విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పేర్కొంది. రిజర్వాయర్ ముంపు భాగంలోనే మట్టి తవ్వి దూరం నుంచి తీసుకొచ్చినట్లుగా బిల్లు చేశారని, ఈ వ్యవహారంలో కోట్ల రూపాయల ప్రభుత్వ ధనం దుర్వినియోగమైందని తెలిపింది. ‘రిజర్వాయర్ లోపలి భాగంలో 500 మీటర్ల తర్వాత ఒప్పందం ప్రకారం ఒకటిన్నర మీటర్ల లోతు వరకే మట్టి తవ్వాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇంకా ఎక్కువ లోతు తవ్వారు. అది కూడా కట్టకు 156 మీటర్ల దూరం నుంచి తవ్వినట్లుగా తేలింది. ఇందుకు 35 మంది ఇంజినీర్లు బాధ్యులు’ అని పేర్కొన్న విజిలెన్స్ కొందరిపై క్రిమినల్ చర్యలకు కూడా సిఫార్సు చేసినట్లు తెలిసింది.
గుత్తేదారు నుంచి వసూలు చేయాలి : ‘రిజర్వాయర్ పరిధిలో తీసిన మట్టిని వినియోగించి దూరం నుంచి తీసుకొచ్చినట్లుగా రికార్డు చేశారని దానికి సంబంధించిన మొత్తం గుత్తేదారు(కాంట్రాక్టర్) నుంచి వసూలు చేయాలని విజిలెన్స్ విభాగం సిఫార్స్ చేసినట్లు సమాచారం. అలాగే ముంపు ప్రాంతంలోనూ, చిన్ననీటి వనరుల్లోనూ సాధారణ మట్టితోపాటు నల్లరేగడి మట్టిని వినియోగించుకోవడం వల్ల సర్కారుకు జరిగిన నష్టానికి రూ.86 కోట్లు, ముంపు ప్రాంతంలో అంచనా వేసిన మట్టి కంటే ఎక్కువ తవ్వి వినియోగించుకొన్న మొత్తానికి రూ.55 కోట్లు వసూలుచేయాలని సిఫార్సు చేసినట్లుగా తెలిసింది. అసలు మొత్తం బయటి నుంచి ఎంత మట్టిని తెచ్చారో అంచనా వేయాలి విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ నివేదించినట్లు సమాచారం.
కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ నిర్మాణంపైన, రిజర్వాయర్కు నీటిని సరఫరా చేసే వ్యవస్థపైన వచ్చిన ఫిర్యాదుపై దర్యాప్తు చేసిన విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ 4 రోజుల క్రితం నీటిపారుదల శాఖకు, విజిలెన్స్ కమిషన్కు తన నివేదికను సమర్పించింది. విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం కొన్ని ముఖ్యాంశాలు ఇలా ఉన్నాయి.
- 'కొండపోచమ్మ రిజర్వాయర్ నిర్మాణానికి ముంపు ప్రాంతంలో 1.5 మీటర్ల లోతు వరకు మట్టిని తీసి ఉపయోగించుకోవచ్చని, కోటి 29 లక్షల ఏడువేల క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టి లభ్యమవుతుందని అంచనా అధికారులు వేశారు. అయితే రూల్స్ను ఉల్లంఘించి గుత్తేదారు మట్టి తవ్వినా నిర్మాణ, నాణ్యతా విభాగం ఇంజినీర్లు పట్టించుకోలేదు. ఈ చర్య రిజర్వాయర్ బండ్ పటిష్టత, భద్రతపై పలు సందేహాలను రేకెత్తిస్తోంది.
- బండ్కు 500 మీటర్ల లోపు మట్టి తీయడమే కాకుండా ఒకటిన్నర మీటర్ల లోతుకు మించి తవ్వకం చేపట్టినట్లుగా 2018 నవంబరు 21న తీసిన ఫొటోల ఆధారంగా తేలింది.
- రిజర్వాయర్ మొత్తం పనికి సంబంధించి మూడు కోట్ల 66 లక్షల 81,152 క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టిని వినియోగించగా, ఇందులో రెండు కోట్ల 49 లక్షల 32,692 క్యూబిక్ మీటర్లు రిజర్వాయర్ ముంపులో తీశారు. ముంపు ప్రాంతంలో 1.5 మీటర్లకు బదులుగా 2.75 మీటర్ల లోతు తీయడం వల్లే ఇది సాధ్యమైంది.
- మిగిలిన కోటి 17 లక్షల 48,460 క్యూబిక్మీటర్లు మట్టిని బయట క్వారీలు, ప్రైవేటు పట్టా భూముల నుంచి తీసుకొచ్చారు. బయట ఇన్ని క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టిని తీయాలంటే 1,935.4 ఎకరాలు అవసరం. కానీ బిల్లులు చెల్లించేటప్పుడు ఎంత దూరం నుంచి, ఏ భూమి నుంచి ఎంత మట్టి తెచ్చారనే విషయానికి సంబంధించి లెక్కలు లేవు. 17 గ్రామాలు, ఐదు చిన్ననీటి చెరువుల నుంచి మట్టి తెచ్చినట్లు నీటిపారుదల శాఖ(ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్) చెప్పింది. ఈ వివరాల ఆధారంగా ఏడు గ్రామాల్లో పరిశీలించి రైతులతో మాట్లాడగా, 40 నుంచి 50 ఎకరాల భూమిలో 21.24 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్లు, మిగిలిన 10 గ్రామాల్లో 30.35 లక్షల క్యూబిక్మీటర్లు తీసినట్లుగా తేలింది. 5 చిన్ననీటి చెరువుల నుంచి 20 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టి తీసినట్లు ఇరిగేషన్ శాఖ నివేదించింది. ఈ లెక్కల ప్రకారమే బయటి నుంచి తెచ్చింది 71.59 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్లు.
- కోటి 17 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టిని బయటి నుంచి తెచ్చినట్లుగా నివేదించిన ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇందుకు సంబంధించిన ఆధారాలను చూపడంలో పూర్తిగా విఫలమైంది. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో బాధ్యులైన సంబంధిత ఇంజినీర్లపై చర్యలు తీసుకోవాలి’’ అని విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సిఫార్సు చేసింది. అలాగే 8 మంది ఇంజినీర్లపై క్రిమినల్ చర్యకు సిఫార్సు చేసింది. ఇందులో పదవీ విరమణ(రిటైర్డ్ అయినవారు) చేసిన వారు, సర్వీసులో ఉన్నవారు కూడా ఉన్నారు. గతంలో మేడిగడ్డ బ్యారేజీకి సంబంధించిన దర్యాప్తులో క్రిమినల్ చర్యలకు విజిలెన్స్ సిఫార్సు చేసిన వారు కూడా ఉన్నారు. మిగిలిన వారిపై వారి తప్పుల ఆధారంగా సాధారణ చర్యలను సిఫార్సు చేసింది. కొండపోచమ్మకు నీటిని సరఫరా చేసే వ్యవస్థలోనూ కొన్ని లోపాలను ఎత్తి చూపినట్లుగా తెలిసింది.
