అధికారులే ఆస్తి పన్ను దోచిపెట్టారు - ప్రభుత్వ ఖజానాకు గండికొట్టారు - IRREGULARITIES IN TAX COLLECTION

ఆస్తి పన్ను వసూళ్లలో నిర్లక్ష్యం - ప్రభుత్వ ఖజానాకు రూ.443 కోట్ల నష్టం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక డ్రైవ్‌తో వెలుగులోకి అక్రమాలు

irregularities-in-tax-collection (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 11:46 AM IST

Irregularities in Tax Collection by Revenue Staff Draining the Government Treasury : నగరాలు, పట్టణాల్లో అభివృద్ధి పనులకు ఆస్తి పన్నులే మూలం. కానీ వీటి వసూళ్లలో నిర్లక్ష్యం ప్రభుత్వ ఖజనాకు గండికొట్టింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నగరాలు, పట్టణాల్లో దాదాపు లక్షా 55 వేల ఇళ్లు, భవనాలకు ఆస్తి పన్ను తగ్గించి దోచిపెట్టారు. దాదాపు లక్ష ఇళ్లు, భవనాలకు అసలు ఆస్తి పన్ను వేయకుండా వదిలేశారు. పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో ప్రభుత్వం చేపడుతున్న ప్రత్యేక డ్రైవ్‌తో అక్రమాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

విశాఖలోని ప్రధాన కూడలిలో ఒక వాణిజ్య భవనానికి ఏడాదికి లక్షా 35వేల రూపాయలు ఆస్తి పన్ను విధించాల్సిన నగరపాలక సంస్థ రెవెన్యూ సిబ్బంది భవన నిర్మాణ ప్రాంతం, కొలతలు తగ్గించి, పాక్షిక వినియోగంగా రికార్డుల్లో చూపించి రూ.75 వేలు ఆస్తి పన్ను వేసి గత మూడేళ్లుగా వసూలు చేస్తున్నారు. అదే భవనాన్ని ఇటీవల తనిఖీ చేసిన అధికారులు లోపాలు గుర్తించి ఆస్తి పన్నును లక్షా 35వేల రూపాయలకు పెంచారు.

అధికారులే ఆస్తి పన్ను దోచిపెట్టారు - ప్రభుత్వ ఖజానాకు గండికొట్టారు (ETV)

విశాఖలోనే కాదు రాష్ట్రంలోని అనేక నగరాలు, పట్టణాల్లో ఆస్తి పన్ను విధింపులో ఇలాంటి పలు అక్రమాలు గుర్తించి సరి చేస్తున్నారు. స్పెషల్‌ డ్రైవ్‌తో గత 13 నెలల వ్యవధిలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఆస్తి పన్ను ఆదాయం 443 కోట్ల 59 లక్షల రూపాయల మేర పెరిగింది. వేయాల్సిన దాని కంటే తక్కువ పన్ను విధించినవి గుర్తించి సరి చేయడం, పన్ను పరిధిలోకి రానివి గుర్తించి కొత్తగా ఆస్తి పన్ను వేయడం ద్వారా అదనపు ఆదాయం రాబట్టారు.

సమర్ధవంతంగా పని చేయాలి - పన్ను ఎగవేతలు లేకుండా చూడాలి: సీఎం చంద్రబాబు

10 వేలకుపైగా దరఖాస్తులు : ఇళ్లు, భవనాలకు ఆస్తి పన్ను విధించే విషయంలో పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో రెవెన్యూ విభాగంలో కొందరు అధికారుల నుంచి సిబ్బంది వరకు అవినీతి, అక్రమాలకు అంతే ఉండటం లేదు. కొత్తగా పన్ను విధించాలంటే కార్యాలయానికి వెళ్లి ప్రజలు కలిస్తేనే దస్త్రాలు ముందుకు కదులుతున్నాయి. ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసినా వెళ్లి కలిసే వరకు ప్రాసెస్‌ చేయడం లేదు. ఇందుకోసం ఏదో ఒక కొర్రీ వేస్తున్నారు. దరఖాస్తుదారులు కలిశాక లంచం డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. లేదంటే దస్త్రాలు పక్కన పెట్టేస్తున్నారు. గత 13 నెలల్లో నిర్వహించిన స్పెషల్‌ డ్రైవ్‌లో ఆస్తి పన్ను విధించకుండా వదిలేసిన 10 వేలకుపైగా దరఖాస్తులను అధికారులు గుర్తించారు. వాటికి ఆస్తి పన్ను విధించి కొత్త అసెస్‌మెంట్‌ నంబర్లు కేటాయించారు.
2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో లక్షా 6వేల ఇళ్లు, భవనాలకు తక్కువ పన్ను విధించారు. దాదాపు 68వేల ఇళ్లు, భవనాలకు ఆస్తి పన్నే వేయలేదు. వీటన్నింటిని సరిచేయడం వల్ల ప్రభుత్వానికి 297 కోట్ల 28 లక్షల రూపాయల ఆదాయం పెరిగింది. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరంలో జులై వరకు 49 వేల ఇళ్లు, భవనాలకు తక్కువ ఆస్తి పన్ను విధించినట్లు గుర్తించారు. 38వేల 396 ఇళ్లు, భవనాలకు ఆస్తి పన్ను వేయలేదని అధికారులు తేల్చారు. వీటిని సరిదిద్దడం ద్వారా ప్రభుత్వ ఖజానాకు 146 కోట్ల 31లక్షలు ఆదాయం వచ్చింది. మొత్తంగా ఇళ్లు, భవనాలకు ఆస్తి పన్ను విధింపులో లోపాలు సరి చేయడంతో గత 13 నెలల్లో 443కోట్ల 59 లక్షల రూపాయల మేర ఆదాయం పెరిగింది.

రెవెన్యూ వసూళ్లు పెరగాలి - పన్ను ఎగవేస్తే కఠిన చర్యలు : సీఎం చంద్రబాబు

