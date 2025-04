ETV Bharat / state

చనిపోయినా రేషన్ తీసుకుంటున్నారు - ఎలాగో తెలుసా! - NAMES NOT UPDATED IN RATION CARDS

Published : April 24, 2025 at 12:46 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Names Not Updated in Ration Cards in AP: రేషన్‌ కార్డులో ఎవరైనా చనిపోయినా, కుటుంబంలో ఎవరికైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చినా వారి పేరును తొలగించాలి. కానీ గత ఐదేళ్లుగా ఈ ప్రక్రియ సరిగా జరగలేదు. ఫలితంగా అనర్హులకు రేషన్‌ సరకులు మంజూరవుతూనే ఉన్నాయి. పెద్దఎత్తున ప్రజాధనం వృథా అవుతోంది. ప్రసుత్తం ఈకేవైసీ చేస్తుండటంతో అక్రమాల బాగోతం వెలుగులోకి వస్తోంది. వేలిముద్రలు పడని వారికి కుటుంబ సభ్యులు వేలిముద్రలు వేసి సరకులు తీసుకొనే వెసులుబాటు కల్పించారు. వారు ఓటీపీ చెబితే సరిపోతుంది. దీనిని ఆసరాగా తీసుకొని మృతులకు సంబంధించిన కుటుంబాలవారు వారి పేరిట బియ్యాన్ని తీసుకుంటున్నారు.

ఈ-కేవైసీ విధానానికి శ్రీకారం: రేషన్‌ కార్డులో మృతుల వివరాలు తొలగించేందుకు, పారదర్శకత పాటించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ-కేవైసీ విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఐదేళ్లలోపు పిల్లలు, 80 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులకు అవసరం లేదని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. మిగిలినవారందరూ తప్పనిసరిగా చేయించుకోవాల్సి ఉంది. మార్చి 19 నుంచి ఇప్పటి వరకు కర్నూలు 81,100, నంద్యాల జిల్లా పరిధిలో 40,019 మందికి మాత్రమే ఈ-కేవైసీ చేయించారు. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో 1,188 గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలు ఉన్నాయి. ఒక్కో సచివాలయం పరిధిలో మృతులు 5 నుంచి 10 మంది, పెళ్లై అత్తారింటికి వెళ్లిన యువతులు 10 మంది వరకు, మరికొందరు వలస వెళ్లారు. ప్రస్తుతం ఈ-కేవైసీ, మ్యాపింగ్‌ ప్రక్రియ చేస్తుండటంతో చిరునామా లేనివారి వివరాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

త్వరపడండి - రేషన్​కార్డు ఈకేవైసీ గడువు దగ్గర పడింది

పేర్లు తొలగడం లేదు: గతంలో జిల్లా, మండల రెవెన్యూ అధికారులు రేషన్‌ డీలర్ల నుంచి ఎప్పటికప్పుడు మృతులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించినవారి వివరాలు సేకరించేవారు. కరోనా తర్వాత ఉన్నతాధికారులూ వివరాలు అడగడం లేదు. వివరాలు చెబితే బియ్యం కోటాలో కోత పడుతుంది. కమీషన్‌ తగ్గుతుందని భావించి డీలర్లూ అందజేయడం లేదు. గ్రామ పంచాయతీల్లో మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం తీసుకున్నప్పుడు అక్కడి నుంచి మృతుల వివరాలు సేకరించి రేషన్‌తోపాటు పింఛన్లు తొలగించేవారు. మృతి చెందినవారి పింఛన్లు తొలగిస్తున్నా కార్డుల్లో మాత్రం 100 శాతం మృతుల పేర్లు తొలగడం లేదు. డీలర్లకు లాగిన్‌ ఇచ్చి ఈ-కేవైసీ చేయించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. వారు పట్టించుకోకపోవడంతో ప్రక్రియ వేగవంతం కావడం లేదన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి.