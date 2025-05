ETV Bharat / state

మస్తర్‌ మాదే, వేలిముద్రా మాదే - ఉపాధి పనుల్లో భారీగా అక్రమాలు - FRAUDS IN NREGA WORKS

Irregularities in NREGA Works at Krishna District: కృష్ణా జిల్లా తోట్లవల్లూరు మండలంలో జరుగుతున్న ఉపాధి పనుల్లో పలు అక్రమాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఓ గ్రామానికి చెందిన క్షేత్ర సహాయకుడు మండల పరిషత్‌ కార్యాలయంలో కూర్చుని ఉపాధి కూలీల మస్తర్లు వేయడం వివాదాస్పదమైంది. మండలంలోని భద్రిరాజుపాలెం గ్రామానికి చెందిన క్షేత్ర సహాయకుడు సోమవారం మస్తర్లలో నిశాని ఉన్న పేర్లకు వేలిముద్రలు స్వయంగా వేశారు. ఈ తంతు చూసిన కొంతమంది విలేకరుల దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ఉపాధి పనులు చేసిన కూలీలతో వేలిముద్రలు వేయించకుండా మీరే వేలిముద్రలు ఎందుకు వేస్తున్నారని ఫీల్డ్‌ అసిస్టెంట్‌ కిరణ్‌కుమార్‌ని ప్రశ్నంచగా నిశానికి తామైనా వేలిముద్రలు వేయవచ్చని తెలిపారు. బినామీలతో నిశాని పేర్లతో మస్తర్లు: మండలంలో అందరూ ఇలానే చేస్తారని చెప్పారు. గ్రామంలో ఉపాధి హామీ కింద 276 మంది కూలీలతో చేయించారు. 32 పనులు ప్రారంభించి సగం కూలీలతో చేయించారు. మిగతా పనులు చేయకుండానే బినామీలతో నిశాని పేర్లతో మస్తర్లు వేసుకుని డబ్బులు దోచుకుంటున్నారని ఉపాధి కూలీలు ఆరోపిస్తున్నారు. తమకు మాత్రం పనులు కల్పించడం లేదని లక్ష్యం మాత్రం పూర్తవుతోందని చెబుతున్నారు. ఉపాధి హామీ పనుల్లో అక్రమాలు బహిరంగానే జరుగుతున్నా అధికారులు చర్యలు తీసుకోకుండా వదిలేయడంలో అంతర్యం ఏమిటో అని విమర్శిస్తున్నారు.

