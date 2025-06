ETV Bharat / state

ట్రక్‌షీట్లపై నచ్చిన నంబర్లు వేసేశారు - కోట్ల బిల్లులు నొక్కేశారు - MALPRACTICE IN GRAIN TRANSPORTATION

Published : June 18, 2025 at 5:18 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Irregularities in Grain Transportation From Procurement Centers to Mills : కొనుగోలు కేంద్రాల నుంచి మిల్లులకు ధాన్యం రవాణా చేసే క్రమంలో అవకతవకలకు ఆస్కారం ఉన్న ప్రతీ అంశాన్ని వారు వినియోగించుకున్నారు. ఇష్టారీతిన బిల్లులు చేసుకున్నారు. అధికారులు, గుత్తేదారులు కుమ్మక్కై సర్కారు ఖజానాకు కన్నం వేశారు. 2014 నుంచి 2019 మధ్యలో చోటు చేసుకున్న వ్యవహారాలపై విజిలెన్స్‌ తనిఖీ నివేదిక చూస్తే నివ్వెరపోవాల్సిందే.

ట్రక్‌షీట్ల తేడాల నుంచి రవాణాకు ఉపయోగించని వాహనాల నంబర్లతో రూ. కోట్ల బిల్లులు మార్చేసుకున్నారు. ఇందుకుగాను అప్పట్లో పౌరసరఫరాల సంస్థ జిల్లా మేనేజర్, సహాయ మేనేజర్‌గా పని చేసిన ఎ.కృష్ణారావు, బి.నాగేశ్వరరావుపై తాజాగా అభియోగాలు నమోదు చేస్తూ మంగళవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. వీరిద్దరు ఇదివరకే పదవీవిరమణ చేశారు. వీరిపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా మరో అయిదుగురిపై విచారణకు అధికారిని నియమించారు.

అభ్యంతరాల్లేవట : ధాన్యం రవాణా గుత్తేదారుడిని నియమించేటప్పుడు అప్పటికే పౌరసరఫరాలలో స్టేజి-1, 2 కాంట్రాక్టర్లుగా చేసినవారిని తీసుకోకూడదు. అప్పటి సహాయ మేనేజర్‌ నాగేశ్వరరావు బి.శ్రీనివాస్‌ అనే స్టేజి-1 గుత్తేదారునే నియమించారు. దీనిపై ఉన్నతాధికారులకు, కొనుగోలు కేంద్రాలకు కూడా సమాచారం ఇవ్వలేదు. దీంతో రైతులే చాలావరకు సొంత వాహనాలతో తమ పంటను మిల్లులకు తరలించుకోవాల్సి వచ్చింది.

