20 చ.గజాల స్థలం ఉంటే చాలు - గంటలోనే సింగిల్​ బెడ్​రూమ్​ రెడీ!

రూ.లక్ష నుంచి రూ.10 లక్షల ఖర్చులో పక్కా నివాసం - దీనిని ఎక్కడికైనా తరలించుకునే వెసులుబాటు - ఇనుము, ఉక్కును వినియోగించడంతో కనీసం 15 ఏళ్ల వరకు సమస్యలేవీ రావంటున్న నిపుణులు

Iron Dome Container Houses
Iron Dome Container Houses (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2025 at 1:10 PM IST

Iron Dome Container Houses : ఓ మధ్య తరగతి కుటుంబం ఇల్లు నిర్మాణం చేసుకునేందుకు రూ.20 లక్షల నుంచి రూ.30 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ఆ ఇంటిని దాదాపు ఏడాదిపాటు నిర్మించేవాళ్లు. కానీ ఇప్పుడు అంతంతా డబ్బులు పెట్టి నిర్మాణం పూర్తయే వరకు అన్ని నెలలపాటు వేచి ఉండే ఓపిక ఎవరికి లేకుండాపోయింది. ఇటీవల ఎక్కువమంది గ్రామాలు, పట్టణాల్లోనూ కంటైనర్​ ఇళ్లతో సాధ్యాపడుతున్న ఈ ఇళ్లను నిర్మించుకుంటున్నారు. దీనికి ఎక్కువగా ఖర్చు ఉండకపోగా, కేవలం దీనిని నిర్మించడానికి గంట సమయం మాత్రమే పడుతుంది. దీంతో అత్యధిక మంది ఈ కంటైనర్​ ఇళ్లను నిర్మించుకోడానికి ఎక్కువమంది ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

కొంతకాలం క్రితం వరకూ వీటిని ఫాంహౌస్​ల వద్ద ఏర్పాటు చేసుకునే వారు. కానీ ఇప్పుడు గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లోనూ ఈ కంటైనర్​ను వివిధ రకాల్లో డిజైన్​ చేయించుకుని వాటిని వ్యాపారం చేయడానికి అనుగుణంగా ఉండే విధంగా డిజైన్​ చేయించుకుని కాఫీ షాపులా, కొన్ని చోట్ల ఆఫీస్​ సెట్​ప్​లా, మరికొన్ని చోట్ల గేస్ట్​ హౌస్​ రూపంలో పడక గది, హాల్, కిచెన్, వాష్‌రూమ్​లు నిర్మాణం చేస్తున్నారు.

దీనికోసం ప్రత్యేకంగా నిర్మాణ అనుమతులూ అవసరంలేదు. అంతేకాదు వీటిని ఎక్కడికైనా తరలించుకునే వెసులుబాటు సౌకర్యం కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఐరన్‌ డోమ్‌ కంటైనర్​ నిర్మాణం కోసం రూ.లక్ష నుంచి రూ. 10 లక్షల ఖర్చులో పూర్తవుతుంది. దీనిని హైదరాబాద్​, విజయవాడ నగరాల్లో వీటిని నిర్మించి అందించే సంస్థలు చాలానే ఉన్నాయి. ఇంకా కొంతమంది ధనికులు విదేశాల నుంచీ ఈ కంటైనర్లను తెప్పించుకుంటున్నారు.

15 ఏళ్ల వరకు సమస్యలే రావు : దీనిని కంటైనర్​ ఇళ్లు నిర్మించుకోవాలంటే కేవలం 20 చ.గజాల స్థలం ఉంటే పడక గది, హాల్​, కిచెన్​, వాష్​రూమ్, అదే 40 చ.గజాల స్థలం ఉంటే రెండు పడక గదులు, లాన్​ వసతిలో ఈ ఇంటిని నిర్మించి ఇస్తున్నారు. ఐరన్​ డోమ్​ ఇళ్లులో గదులకు అద్దాలు అమర్చి లోపలి నుంచి బయటి ప్రకృతిని ఆస్వాదించేలా వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ కంటైనర్​ ఇంటి తయారీకి గాల్వనైజ్డ్​ (జింక్​ పొర ఉండే) ఇనుమును, ఉక్కును వినియోగిస్తున్నారు. వీటి వల్ల కనీసం 15 ఏళ్ల వరకు ఎలాంటి సమస్యలేవీ రావని ఈ రంగంలోని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఈ కంటైనర్​ ఇల్లు మొత్తం మూడు రకాలుగా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

  • మడత పెట్టే కంటైనర్​ ఇల్లు (ఫోల్డబుల్​ కంటైనర్​ హౌస్​ ) దీనిని ముందుగానే తయారు చేస్తారు. ఎక్కడైనా రవాణా చేసే సందర్భాల్లో దీని గోడలు, పైకప్పు వంటి భాగాలు సులభంగా మడతపెట్టి తీసుకెళ్లవచ్చు. ఆ తర్వాత అవసరమైనప్పుడు వీడదీసి ఇంటిలాగా అమర్చవచ్చు.
  • క్యాప్సుల్​ కంటైనర్​ ఇల్లును షిప్పింగ్​ కంటైనర్​ను లివింగ్​ క్వార్టర్​లుగా మార్చి నిర్మిస్తారు. దీనిలో ఫంక్షన్​లో డిజైన్​తో కిచెన్​, బాత్రూమ్​, బెడ్​రూమ్​ వస్తాయి. వీటిని సెలవులు లేదా ఏడాది పొవవునా నివాసాల కోసం ఉపయోగిస్తారు.
  • అలాగే విడి భాగాలుగా (డిటాచ్‌బుల్‌) ఇలా మూడు రకాలుగా కంటైనర్‌ ఇల్లు లభిస్తున్నాయి. ఆధునిక శైలితోపాటు లగ్జరీగా ఉండే బాక్స్‌ ఇళ్లను విదేశాల నుంచి కూడా దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. ఫోల్డబుల్, క్యాప్సుల్‌ మోడల్స్‌ వీటిలో ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి.

శ్లాబ్‌ వేయకుండానే రెండంతస్తుల ఇల్లు నిర్మాణం : జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా శాంతినగర్​కు చెందిన ప్రేమ్​కుమార్​ కంటైనర్​తో తను ఇంటిని నిర్మించుకుంటున్నారు. దీనిని పిల్లర్లు లేకుండా గోడలు కట్టి దానిపైన కంటైనర్​ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. దీంతో శ్లాబ్​ వేయకుండానే రెండంతస్తుల ఇల్లు సిద్ధమవుతోంది. ఈ ఇంటి నిర్మాణాన్ని మొత్తం రూ. 7 లక్షలతో పూర్తిచేయనున్నట్లు వివరించారు.

