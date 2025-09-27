ETV Bharat / state

September 27, 2025

Hyderabad Commissioner VC Sajjanar : రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్​, ఐపీఎస్​ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. టీజీఎస్​ఆర్టీసీ ఎండీ ఉన్న సజ్జనార్​ను హైదరాబాద్​ కమిషనర్​గా బదిలీపై పంపారు. హైదరాబాద్​ కమిషనర్​గా ఉన్న సి.వి.ఆనంద్​ను హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా బదిలీ చేశారు. విజిలెన్స్​ అండ్​ ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ డీజీగా శిఖా గోయల్​, సైబర్​ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డైరెక్టర్​గా శిఖా గోయల్​, ఏసీబీ డీజీగా చారుసిన్హాకు అదనపు బాధ్యతలను అప్పగించారు. ప్రస్తుతం సీఐడీ అదనపు డీజీగా ఉన్న చారుసిన్హా ఉన్నారు. స్పెషల్​ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్​ డీజీగా స్వాతిలక్రాకు అదనపు బాధ్యతలను అప్పగించారు.

బదిలీలు :

  • హైదరాబాద్ కమిషనర్‌గా సజ్జనార్
  • హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా సి.వి.ఆనంద్
  • విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డీజీగా శిఖా గోయల్‌
  • సైబర్‌ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డైరెక్టర్‌గా శిఖాగోయల్‌
  • ఏసీబీ డీజీగా చారుసిన్హా కు అదనపు బాధ్యతలు, ప్రస్తుతం సీఐడీ అదనపు డీజీగా ఉన్న చారుసిన్హా
  • స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ డీజీగా స్వాతిలక్రాకు అదనపు బాధ్యతలు
  • ఇంటెలిజెన్స్ డీజీగా విజయ్ కుమార్, ఆర్టీసీ ఎండీగా నాగిరెడ్డి
  • మల్టీజోన్-2 ఐజీగా డీఎస్ చౌహన్; విపత్తు నిర్వహణ, ఫైర్ డీజీగా విక్రమ్‌సింగ్
  • పౌరసరఫరాల ప్రిన్సిపల్ సెక్రెటరీగా స్టీఫెన్ రవీంద్ర
  • గ్రేహౌండ్స్, ఆక్టోపస్ అదనపు డీజీగా అనిల్‌కుమార్
  • హైదరాబాద్ లా అండ్ ఆర్డర్ జాయింట్ కమిషనర్‌గా తఫ్సీర్ ఇక్బాల్
  • ఏసీబీ జాయింట్ డైరెక్టర్లుగా సింధుశర్మ, సీహెచ్‌ ప్రవీణ్‌కుమార్‌
  • ఎల్బీనగర్ డీసీపీగా అనురాధ, మాదాపూర్ డీసీపీగా రుతురాజ్
  • హైదరాబాద్ నేర విభాగం అదనపు సీపీగా శ్రీనివాసులు
  • వాణిజ్య పన్నుల కమిషనర్‌గా ఎం.రఘునందన్‌రావు
  • రవాణాశాఖ కమిషనర్‌గా ఎం.రఘునందన్‌రావుకు అదనపు బాధ్యతలు
  • వ్యవసాయశాఖ కమిషనర్‌గా కె.సురేంద్రమోహన్
  • జీఏడీ ముఖ్య కార్యదర్శిగా రిజ్వీకి అదనపు బాధ్యతలు
  • ఆర్థికశాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా కె.హరిత
  • టీఆర్ అండ్ బీ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా సందీప్‌కుమార్ ఝా
  • రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కలెక్టర్‌గా ఎం.హరిత

