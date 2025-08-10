Essay Contest 2025

విప్ప పువ్వుతో లడ్డూ, బర్ఫీలు - సరికొత్త ప్రయోగాలకు అడవి బిడ్డలు శ్రీకారం - IPPA PUVVU LADDU MAKING

విప్ప పువ్వుతో టీపొడి, బర్ఫీలు, లడ్డూలు, చాక్లెట్ల తయారీ - భద్రాచలం ఐటీడీఏ పరిధిలోని ఆదివాసీల పనితనం - వ్యాపారంలో ముందడుగు వేసేందుకు సరికొత్త ప్రయోగాలకు శ్రీకారం

Tribal Cooperative Society
విప్ప పువ్వు టీపొడి, బర్ఫీలు, లడ్డూలు, చాక్లెట్లు (Eenadu)
Published : August 10, 2025 at 8:19 PM IST

Ippa ఝuvvu Laddu Making in bhadradri ITDA : ఆహా ఏమి రుచి అనరా మైమరచి రోజు తిన్నా మరే మోజే తీరనిది అనే పాట భద్రాచలం ఐటీడీఏ(ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రైబల్ డెవలప్ మెంట్ ఏజెన్సీ) పరిధిలోని ఆదివాసీల ఆహార, పానీయాలకు కరెక్ట్​గా సెట్​ అయిపోతుంది. ఏయ్‌ చాయ్‌ చటుక్కున తాగరా భాయ్‌ ఈ చాయ్‌ చమక్కులే చూడరా భాయ్‌ అనే పాట సైతం మన మెదడులో తిరుగుతుంది. అడవిబిడ్డలు(ఆదివాసీలు) తయారుచేస్తున్న విప్ప పువ్వు టీ.

సేంద్రియ పద్ధతిలో పండించిన తృణధాన్యాలతో పాటు అడవుల నుంచి సహజసిద్ధంగా లభించే వాటిని తాము తినటమే కాకుండా పట్టణాలు వివిధ ప్రాంతాలలోని ప్రజలందరికీ అందించాలనే ఉద్దేశంతో అడవిబిడ్డలు మార్కెటింగ్‌ చేస్తున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన ఉత్పత్తులను చూడచక్కని బ్రాండ్లు, లేబుళ్లు, ప్యాకింగ్‌తో తయారుచేస్తూ తామూ వ్యాపారంలో ముందడుగు వేసేందుకు సరికొత్త ప్రయోగాలకు నడుం బిగిస్తున్నారు. ఐటీడీఏ పీఓ రాహుల్‌ ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

జీసీసీ ఉత్పత్తులకు ఆదరణ : గిరిజన సహకార సంస్థ తయారు చేసిన ఉత్పత్తులకూ ఆదరణ ఉంటోంది. కుంకుడుకాయలను సబ్బులతో పాటు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే షాంపూల తయారీకి వినియోగిస్తారు. చింత పిక్కలను సైతం వస్త్రాలకు పెట్టే గంజి తయారీకి ఉపయోగిస్తుంటారు. విప్ప పలుకును కరక్కాయలు, ముష్ఠిగింజలను ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీకి, సబ్బుల తయారీకి వాడతారు.

సహజంగా ప్రకృతి నుంచి తేనె వల్ల రక్త శుద్ధి, చర్మ సౌందర్యం మెరుగు పడుతుంది. ఉసిరిపప్పుతో డయాబెటిక్​​ తగ్గుతుంది. ఇలా ప్రకృతిలో దొరికేవి ఔషధ గుణాలు కలిగి ఉంటాయని, ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా మానవ జాతికి ఇవి అత్యంత అవసరమని గిరిజన సహకార సంస్థ డీఎం సమ్మయ్య, మేనేజర్‌ జయరాజు వివరించారు.

Tribal Cooperative Society
తృణధాన్యాలతో తయారుచేసిన బిస్కెట్లు (Eenadu)

ఆహా విప్ప టీ : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని చర్ల మండలానికి చెందిన ఆదివాసీ మహిళలు సొంతంగా ట్రైనింగ్ పొంది విప్ప పువ్వు లడ్డూలు తయారుచేశారు. వీటికి ప్రజల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తుండటంతో విప్ప పువ్వుతో బర్ఫీలను కూడా సిద్ధం చేశారు. చిన్నారులు నచ్చే విధంగా దాదాపు పది గ్రాముల బరువుతో ఉండే చాక్లెట్లనూ అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

విప్ప పువ్వును మొదటగా బాగా ఆరబెట్టి. అందులో మట్టి లేకుండా జాగ్రత్తలు పాటించి విప్ప పూల టీ ప్యాకెట్లను సరికొత్తగా క్రియేట్​ చేసి మార్కెటింగ్‌ చేస్తున్నారు. 250 గ్రాముల బరువు గల ఈ ప్యాకెట్‌ ధర రూ.95లుగా ఉంది. ఒక్క స్పూన్‌ విప్ప పువ్వును తగిన మోతాదు వేడినీటిలో కలిపి కప్పు టీ తాగితే శరీరంలో నూతనోత్తేజం వస్తుందని ఆదివాసీ మహిళలు చెబుతున్నారు. విప్ప పువ్వు ఉత్పత్తులన్నీ సహజంగా తయారుచేస్తారు. పోషక విలువలు గల ఆహారం దీనిని గర్భిణులు, బాలింతలు ఎటువంటి సందేఙం లేకుండా వాడొచ్చు.

"కొర్రలు, రాగులు, సామలు, జొన్నలతో తయారుచేసిన బిస్కెట్లను భద్రాద్రి మిల్లెట్‌ మ్యాజిక్‌ పేరుతో ప్యాకింగ్​ చేసి విక్రయిస్తున్నాం. వీటి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్న ప్రధానమంత్రి మోదీ మన్​ కీ బాత్​లో అభినందించారు. ఇదే ఉత్సాహంతో తాజాగా వోట్స్‌, అండు కొర్రలు, ఊదలు, అవిసెలతో బిస్కెట్లు తయారుచేస్తున్నాం. శారీరకంగా ఇవి నూతన బలాన్ని అందిస్తాయి. రోగనిరోధకశక్తిని పెంచడంలో తొడ్పడతాయి" -లలిత, బిస్కెట్ల తయారీదారు

నవరత్నాల్లాంటి పోషకాలను అందించే హెల్దీ "లడ్డూ" - పిల్లలకు రోజుకొకటి ఇచ్చారంటే బలంగా తయారవుతారు!

పిల్లల్లో పౌష్టికాహార లోపం నివారించేందుకు మిల్లెట్‌ ఫుడ్‌ ఫెస్టివల్‌

నవరత్నాల్లాంటి పోషకాలను అందించే హెల్దీ "లడ్డూ" - పిల్లలకు రోజుకొకటి ఇచ్చారంటే బలంగా తయారవుతారు!

పిల్లల్లో పౌష్టికాహార లోపం నివారించేందుకు మిల్లెట్‌ ఫుడ్‌ ఫెస్టివల్‌

