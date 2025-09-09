మద్యం ముడుపులతో జాంబియాలో ‘బిగ్బాస్’ పెట్టుబడులు - దర్యాప్తులో కీలక ఆధారాలు లభ్యం
డొల్ల కంపెనీలు, హవాలా ద్వారా రూ.400 కోట్లు తరలింపు - మైనింగ్, రాగి వెలికితీత, ఆహారశుద్ధిలో పెట్టుబడులు -మరికొన్ని మొత్తాలు దుబాయ్, యూకే, అమెరికాకు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 8:55 AM IST
Investments in Zambia With Andhra Pradesh Liquor Scam Money : మద్యం ముడుపులు ద్వారా కొల్లగొట్టిన వేల కోట్ల రూపాయల్లో కొంత మొత్తాన్ని ‘బిగ్ బాస్’ ఆఫ్రికా ఖండంలోని జాంబియాకు తరలించినట్లు సిట్ గుర్తించింది. అక్కడ మెటల్, మైనింగ్, ఆహారశుద్ధి సహా మరికొన్ని రంగాల్లో దాదాపు 400 కోట్ల మేర పెట్టుబడులు పెట్టినట్లుగా దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఇదంతా డొల్ల కంపెనీలు, హవాలా మార్గాల్లో తరలించినట్లు భావిస్తోంది.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఒక్కో మద్యం కేసుకు 150 నుంచి 600 రూపాయల వరకూ ముడుపులు వసూలు చేసి మూడున్నర వేలకోట్లు కొల్లగొట్టినట్లు తేల్చిన సిట్ అంతిమ లబ్ధిదారు ‘బిగ్బాసే’ అని గుర్తించింది. ఐతే ఆ సొమ్మంతా ఎక్కడికి వెళ్లింది? ఎలా తరలించారు? ఎక్కడెక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టారనే కోణంలో సిట్ లోతైన దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో ముంబయి, దిల్లీ, హైదరాబాద్ సహా మరికొన్ని నగరాల్లోని హవాలా వ్యాపారుల ప్రమేయాన్ని గుర్తించి వారిని విచారణకు పిలిచింది.
దేశాల్లో పదుల సంఖ్యలో కంపెనీలు : పలు డొల్ల కంపెనీల ప్రతినిధుల్ని, ప్రశ్నించినప్పుడు జాంబియాలో బిగ్బాస్ పెట్టుబడుల గుట్టు రట్టైంది. భారత్ నుంచి జాంబియాకు ఈ మొత్తాన్ని రూటింగ్ చేయటం కోసం వివిధ దేశాల్లో పదుల సంఖ్యలో డొల్ల కంపెనీలు, బినామీలను పెట్టుకున్నట్లు సిట్ గుర్తించింది. మద్యం ముడుపుల సొమ్ములో కొంత మొత్తంతో బెంగళూరు, హైదరాబాద్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో స్థిరాస్తి వ్యాపారం చేయగా. ఇంకొంత గత సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల తరఫున ఖర్చు చేసినట్లు ఇప్పటికే తేలింది.
మిగతా మొత్తాల్ని ఒక్క జాంబియాకే కాకుండా బహుళ అంచెల హవాలా మార్గాలు, డొల్ల కంపెనీల ద్వారా దుబాయ్, యూకే, అమెరికాలకు చేర్చినట్లు సిట్ గుర్తించింది. దీని కోసం వందల మంది వ్యక్తులు, సంస్థలను వాడుకున్నట్లు వెల్లడైంది. ఇప్పుడు ఆ నెట్వర్క్ను ఛేదించటంపై సిట్ దృష్టి సారించింది. మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక నిందితుడైన ఓ నేత కుటుంబానికి చెందిన సంస్థ వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జాంబియాలో ముడి ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేసి రాగి వెలికితీసే కర్మాగారాన్ని స్థాపించింది. అందులో ఎక్కువ మొత్తం మద్యం ముడుపుల సొమ్మేనని సిట్ అనుమానిస్తోంది.
బిగ్బాస్కు, ఆ కర్మాగారంలోని పెట్టుబడులకు మధ్య సంబంధముందా? అనే కోణంలోనూ సిట్ లోతుగా ఆరా తీస్తోంది. చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డి, రాజ్ కెసిరెడ్డి, వెంకటేశ్నాయుడు కలిసి మద్యం ముడుపుల సొమ్ముతో జాంబియా, టాంజానియా, జింబాబ్వే తదితర దేశాల్లో ఇనుప ఖనిజ కర్మాగారం ఏర్పాటుకు ప్రయత్నించినట్లు సిట్ ఇప్పటికే గుర్తించింది. ఈ క్రమంలోనే, భాస్కరరెడ్డి, మోహిత్రెడ్డి, వెంకటేశ్ నాయుడు కొన్ని నెలల క్రితం ఆయా దేశాల్లో కూడా పర్యటించారు. బిగ్బాస్ ఆదేశాలతోనే ఇదంతా జరిగిందని సిట్ అనుమానిస్తోంది.
మరోవైపు మద్యం సరఫరా ఆర్డర్ల జారీ ద్వారా ముడుపులు కొల్లగొట్టిన వైఎస్సార్సీపీ ముఠా మద్యం డిపోల నుంచి ప్రభుత్వ దుకాణాలకు రవాణాలోనూ మరో భారీ కుంభకోణానికి పాల్పడింది. దొంగలు దొంగలు కలిసి ఊళ్లు పంచుకున్నట్లుగా వైఎస్సార్సీపీ ముఖ్య నేతల్లో పలువురు రెండు, మూడేసి జిల్లాలను వంతులేసుకుని మరీ దోచుకున్నారు. కొందరు నేతలు వారి సంస్థల పేర్లతోనే ఈ దందా నడిపించగా మరికొందరు బినామీలను ముందు పెట్టి వ్యవహారం కానిచ్చారు.