Cyber Scammers New Tactics With Social Media : రెండు నెలల క్రితం హైదరాబాద్లోని మాదాపూర్లో ఉంటున్న ఓ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగి సోషల్ మీడియాలో ఓ యువతి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్కు స్పందించాడు. కొద్దిరోజులకు చాటింగ్లో ఇద్దరి ఒకరికొకరు ఫోన్ నంబర్లు పంచుకున్నారు. తాను బెంగళూరులోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో డాక్టర్నంటూ ఆమె మెల్లగా మాట కలిపింది. వాట్సప్లో చాటింగ్లు, వ్యక్తిగత సమాచారం పంచుకునేంత వరకు వారి సాన్నిహిత్య సంబంధం పెరిగింది. తనకు తెలిసిన కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే భారీ లాభాలు వస్తాయంటూ అతనికి చెప్పింది.
నమ్మకం కుదిరితేనే డబ్బు పెట్టొచ్చని నిర్ణయం అతడికే వదిలేసింది. ఆమె తీయటి మాటలకు పడిపోయిన అతడు దఫాల వారీగా దాదాపు రూ.20 లక్షలు వేర్వేరు బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమచేశాడు. తనకు కేటాయించిన డిజిటల్ ఖాతాలో రూ.2 కోట్లు (అమెరికన్ డాలర్లు) కనిపిస్తున్నా తీసుకోవడానికి వీలుపడలేదు. ఆ సొమ్మును తీసుకోవాలంటే ట్యాక్స్ల రూపంలో మరో రూ.10 లక్షలు డిమాండ్ చేయటంతో తాను మోసపోయినట్లు ఆలస్యంగా గ్రహించాడు. సైబర్ మోసాల్లో ఇదో నయా వంచన. సోషల్ మీడియాలో చురుగ్గా ఉంటున్న మగవారిని లక్ష్యంగా చేసుకొని సైబర్ మోసగాళ్లు వలపు వల విసురుతారు.
నకిలీ ఖాతాల సృష్టి : ఉద్యోగులు, వ్యాపారుల ప్రొఫైల్ ఆధారంగా వారి ఆర్థిక స్థితిని దాదాపు అంచనా వేస్తారు. ప్రధాన నగరాల్లో కార్పొరేట్ సంస్థలు, విద్య, వైద్య రంగాల్లో స్థిర పడిన వారి ఫొటోలను సేకరిస్తారు. వాటితో ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా, టెలిగ్రామ్ సోషల్ మీడియాలో నకిలీ ఖాతాలు సృష్టిస్తారు. తాము ఎంచుకున్న మగవారికి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపి తమ అభ్యర్థనకు స్పందించిన వారికి తాము ఐటీ కంపెనీలు, ప్రముఖ ఆసుపత్రులు, ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఉద్యోగులుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నట్లు పరిచయం చేసుకుంటారు. చాటింగ్లో ప్రేమ, పెళ్లి అంటూ పూర్తిగా కుటుంబ విషయాలను పంచుకుంటారు.
తేలికగా బుట్టలో పడుతున్నారు : అవతలి వ్యక్తి ఒంటరిగా ఉన్నారనో, భార్యతో విబేధాలున్నాయనో గుర్తిస్తే ఇంక అంతే సంగతి కొత్త పల్లవి అందుకుంటారు. తాను కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నానంటూ నమ్మబలుకుతారు. నగ్న, అర్ధనగ్న ఫొటోలు పంపి మరింత దగ్గరైనట్లు నటిస్తారు. తమ ఆధీనంలోకి వచ్చాడని నిర్ణయించుకున్నాక అసలు మోసాన్ని మొదలు పెడతారు. స్టాక్ మార్కెట్లు, షేర్లు, పెట్టుబడులు, లాభాలు, అమెరికన్ డాలర్లు ఇలా అనేక విషయాలను తీసుకువస్తారు. అన్నీ పరిశీలించి నమ్మకం కుదిరాకే పెట్టుబడి పెట్టాలని చెప్పడంతో అవతలివారు తేలికగా వీరి బుట్టలో పడుతున్నారు.
రూ.5వేల నుంచి 10వేల పెట్టుబడి పెట్టగానే రెండు, మూడ్రోజులకు రెట్టింపు రాబడి వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమవుతుంటుంది. మోసగాళ్లు కేటాయించిన డిజిటల్ ఖాతాలో అసలు, లాభం కనిపిస్తూ ఊరిస్తూ మన చేతిలోకి రాకుండా ఉంటుంది. దాంతో వారు పెట్టుబడులను మెల్లగా పెంచుకుటూ వెళ్తారు. మోసగాళ్లు వాటిని విత్డ్రా చేసుకొనే వీలు మాత్రం అస్సలు కల్పించరు. ఆ సొమ్ము తీసుకోవాలంటే ఛార్జీలు, పన్నుల పేరిట మరికొంత వసూలు చేసి అతడి ఖాతాలో సొమ్మంతా ఖాళీ చేశామని నిర్ధారించుకున్నాక అతడితో దుకాణం క్లోజ్ చేస్తారు.
అప్రమత్తతే ముఖ్యం
- గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు టెలిగ్రామ్, వాట్సప్, ఫోన్ ద్వారా పరిచయం చేసుకోడానికి ప్రయత్నిస్తారు.
- ప్రముఖ కంపెనీలు, సంస్థల ప్రతినిధులం అని చెప్పడమే కాకుండా వారి ఫొటోలతో ప్రోఫైల్గా వాడి మెప్పిస్తారు.
- పెట్టుబడుల పేరిట పంపే లింక్లు, ఫోన్కాల్స్, వాట్సప్, టెలిగ్రామ్ సందేశాలకు స్పందించవద్దు.
- అపరిచితులతో స్నేహం, చాటింగ్ వంటివి చేయవద్దు. ప్రముఖ కంపెనీల ప్రతినిధులం అనగానే ఊరికే నమ్మొద్దు.
- ట్రేడింగ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఐపీవో ఇలా చెబుతూ ఉంటే మోసగాళ్ల పనిగానే అనుమానించి భావించాలి.
- దేశ, విదేశాల్లోని ఏ కంపెనీ మిమ్మల్నీ పెట్టుబడి పెట్టమని కోరదని గుర్తుంచుకోండి.
- సెబీ అనుమతి పొందిన వేదికలను మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగించుకోవాలి.
- ఒకవేళ మోసపోతే తక్షణమే 1930 ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్సైట్లో మాత్రమే cybercrime.gov.inలో ఫిర్యాదు చేయండి.
"ఇటీవల నమోదవుతున్న సైబర్ మోసాల్లో 70 శాతం పార్ట్టైమ్ జాబ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్కు సంబంధించినవే అధికంగా ఉంటున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో యాడ్స్, స్నేహాలతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బాధితులు గంటలోపు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే నగదు లావాదేవీలను స్తంభింపజేయటం, రిఫండ్ చేయటం కాస్తా సులువవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి" -సీవీ ఆనంద్, హైదరాబాద్ సీపీ
