భవనంలోని వ్యక్తులే హత్య చేసి ఉంటారని అనుమానం - కూకట్‌పల్లి బాలిక హత్య కేసులో వీడని మిస్టరీ - TEN YEAR OLD GIRL MURDER CASE

చుట్టుపక్కల ఉన్న సీసీ కెమేరాల ఫుటేజీని పరిశీలించిన పోలీసులు - బయటి నుంచి ఎవరూ భవనంలోకి రాలేదని గుర్తింపు - భవనంలోని వ్యక్తులే హత్య చేసి ఉంటారని భావిస్తున్న పోలీసులు

Murder Case In Kukatpally
Murder Case In Kukatpally (ETV Bharat AI Generated)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read

Kukatpally Girl Murder Case Mystery : హైదరాబాద్​లోని కూకట్‌పల్లిలో పదేళ్ల బాలిక దారుణ హత్య కేసు చిక్కుముడి 2 రోజులైనా వీడలేదు. దర్యాప్తును వేగవంతం చేసిన పోలీసులు చుట్టుపక్కల ఉన్న సీసీ కెమేరాల ఫుటేజీని పరిశీలించారు. బయటి నుంచి ఎవరూ భవనంలోకి రాలేదని గుర్తించిన పోలీసులు అక్కడి వ్యక్తులే హత్య చేసి ఉంటారని భావిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు నలుగురు అనుమానితులను విచారించారు.

వివరాల్లోకి వెళితే : పోలీసుల కథనం ప్రకారం కూకట్​పల్లిలో సోమవారం ఆగస్టు 18వ తేదీన ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి 10.30 గంటల మధ్య పదేళ్ల బాలిక హత్య జరిగింది. హతురాలు బాలిక (10) కుటుంబం నివాసం ఉండే జీప్లస్‌2 భవనంలో ఉంటున్న వ్యక్తులే ఈ మర్డర్​కు పాల్పడి ఉంటారని పోలీసులు అంచనాకు వచ్చారు. ఈ భవనం ప్రధాన ద్వారం గుండా ఇతరులెవ్వరూ రాకపోకలు సాగించలేదని దర్యాప్తులో గుర్తించారు.

సోమవారం ఉదయం హత్య అనంతరం దర్యాప్తు ప్రారంభించిన స్థానిక పోలీసులు అర్ధరాత్రి ఒకరిని, మంగళవారం మరో ముగ్గురు అనుమానితుల్ని తీసుకెళ్లి విచారించారు. వీరిని ఇన్వేస్టిగేషన్​లో పురోగతి లేక సాయంత్రం బాలిక తల్లిదండ్రులను పోలీస్​ స్టేషన్​కు పిలిపించారు.

బిహార్​కు చెందిన యువకుడిపై అనుమానం! : ఆర్థిక వ్యవహారాలు, వ్యక్తిగత కక్షలు ఎవరితోనైనా ఉన్నాయా అని అడిగి ఈ కోణంలో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారు. ఆ భవనంలో నివసించే ఇతర రాష్ట్రానికి చెందిన యువకుడు చేతబడి నెపంతో ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడని ప్రచారం జరిగినా అది వాస్తవానికి నిర్ధారణ కాలేదు. అనారోగ్యం కారణంగా చేతికి తాయెత్తులు కట్టుకున్నానని బిహార్​కు చెందిన యువకుడు పోలీసులకు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.

ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన డీసీపీ : దీంతో పోలీసులు హత్య జరిగిన ప్రాంతంలో సేకరించిన వేలిముద్రలతో సరిపోల్చడం, సెల్‌ఫోన్‌ డేటా ఇతర సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతోనూ మరింత లోతు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బాలానగర్‌ డీసీపీ సురేశ్‌కుమార్‌ మంగళవారం ఉదయం ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి కేసు త్వరగా ఛేదించడానికి పోలీసు అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు.

ఒంటి మీద 20 గాట్లు : బాలిక శరీరంపై 20 వరకు కత్తి గాటు గాయాలున్నాయి. కేవలం మెడపైనే 10 కత్తి పోట్లు ఉన్నాయి. పోస్టుమార్టం ప్రాథమిక నివేదిక ప్రకారం హత్య సోమవారం ఉదయం 9.30 నుంచి 10.30 గంటల మధ్య జరిగినట్లు సమాచారం తెలిసింది. ఆ సమయంలోనే బాలిక కేకలు వినిపించినట్లు పక్క భవనంలో నివసిస్తున్న స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. అన్ని కోణాల్లో సమాచారం సేకరిస్తున్న పోలీసు ఉన్నతాధికారులు పథకం ప్రకారమే ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్లు, కక్షతోనే హత్య చేసినట్లు అంచనాకు వచ్చారు. బాలిక మృతదేహానికి సోమవారం రాత్రి తమ సొంతూరు సంగారెడ్డి జిల్లా మక్తాక్యాసారంలో అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారు.

ఇటీవల హైదరాబాద్​ నగరంలో నేరాలు, దొంగతనాలు, హత్య ఘటనలు చోటు చేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోందని విపక్షాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. లా అండ్​ ఆర్డర్​ గురించి బీఆర్​ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు హరీశ్​రావు, కేటీఆర్​లు సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్​ చేస్తూ మీడియా సమావేశాల్లో ప్రస్తావిస్తూనే ఉన్నారు. హోం మినిస్టర్​గా ఉన్న సీఎం రేవంత్​ రెడ్డిపై పలు విమర్శలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

