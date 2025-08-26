ETV Bharat / state

దస్తగిరిని బెదిరించిన ఘటన - కడప జైలులో విచారణ - INVESTIGATION ON THREATEN DASTAGIRI

కడప జైలులో దస్తగిరిని బెదిరించిన ఘటనపై విచారణ ప్రారంభం - 2023లో జైలులో దస్తగిరిని బెదిరించిన దేవిరెడ్డి శివశంకర్‌రెడ్డి కుమారుడు చైతన్య రెడ్డి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 3:32 PM IST

Investigation on Incident of Threatening Dastagiri: మాజీ ఎంపీ, మాజీ మంత్రి వైఎస్​ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో అప్రూవర్​గా ఉన్న దస్తగిరిని 2023 నవంబర్ 28న కడప జైల్లో బెదిరించిన ఘటనపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ విచారణ ప్రారంభించింది. కర్నూలు ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ ఆధ్వర్యంలో కడప జిల్లా వైద్య అధికారి నాగరాజు, ఆర్డీఓ జాన్ ఇర్విన్, విజయవాడ జైలు అధికారి ఇర్ఫాన్ సభ్యులుగా ఉన్న కమిటీ ఇవాళ ఉదయం కడప జైలుకు చేరుకుని విచారణ చేపట్టింది. గతంలో దస్తగిరిని బెదిరించిన సమయంలో అతని బ్యారక్​లో సిబ్బందిగా ఉన్న జైలు వార్డర్లు, జైలు అధికారులను పిలిపించి విచారిస్తున్నారు.

అప్పటి జైలు సూపరింటెండెంట్​గా పనిచేసిన ఐఎన్ఎస్ ప్రకాష్​ను కూడా జైలుకు పిలిపించి ప్రశ్నిస్తున్నారు. జైలులో ఉన్న ఉన్న దస్తగిరిని వివేకా హత్య కేసులో నిందితుడుగా ఉన్న దేవి రెడ్డి శివశంకర్ రెడ్డి కుమారుడు డాక్టర్ చైతన్య రెడ్డి జైల్లో వైద్య శిబిరం పేరిట దస్తగిరిని ప్రలోభ పెట్టి బెదిరించినట్లు రిమ్స్ పోలీస్ స్టేషన్​లో కేసు నమోదు అయింది.

వివేకా కేసులో తమకు అనుకూలంగా సాక్ష్యం చెబితే 20 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తానని ప్రలోభ పెట్టడమే కాకుండా మాట వినకపోతే బయటకు వచ్చిన తర్వాత చంపేస్తానని చైతన్య రెడ్డి బెదిరించినట్లు కేసు నమోదయింది. ఈ ఘటన పైన లోతుగా విచారణ చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ఇటీవల నలుగురు సభ్యులతో నియమించిన కమిటీ ఇవాళ కడపకు వచ్చి విచారణ మొదలు పెట్టింది. నాలుగు ఐదు రోజులపాటు విచారణ కొనసాగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

కాగా వైద్యశిబిరం నిర్వహించే నెపంతో వివేకా హత్య కేసులో నిందితుడైన దేవిరెడ్డి శివశంకర్‌రెడ్డి కుమారుడు డాక్టర్‌ చైతన్యరెడ్డి 2023 నవంబరు 28న జైలులోకి ప్రవేశించారు. అప్పటికే అక్కడ ఖైదీగా ఉన్న దస్తగిరిని ఆయన బెదిరించారనేది అభియోగం. ఈ ఘటనపై రాజమహేంద్రవరం జైలు అధికారి రాహుల్‌ గతంలో విచారించి నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందజేశారు.

మరింత లోతైన విచారణ చేపట్టేలా కమిటీని నియమించారు. ఈ నేపథ్యంలో వైద్యశిబిరం పేరిట ఆ రోజు జైలులో ఏం జరిగిందనే వివరాలను తెలుసుకునేందుకు కమిటీ జైలుకి వచ్చింది. నిజంగా శిబిరం నిర్వహించారా? ఏర్పాటు చేసి ఉంటే ఎన్ని గంటలపాటు, ఎలాంటి జబ్బులు పరీక్షించారు, ఎంతమంది వైద్యసిబ్బంది వచ్చారు, ఎంత మంది ఖైదీలు హాజరయ్యారనే వివరాలను క్షుణ్నంగా తెలుసుకోనున్నారు.

