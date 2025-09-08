ETV Bharat / state

ప్రభుత్వ భూమిని తిరిగి సర్కారుకే అప్పగించి - డబ్బులు కాజేసి!

250 ఎకరాల భూదాన్‌ భూముల్లో అక్రమాలు నిజమే - యజ్ఞబోర్డుకు పరిహారం చెల్లించాల్సి ఉందన్న అధికారులు - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో పూర్తయిన విచారణ

Irregularities In Bhoodhan Land Transactions
Irregularities In Bhoodhan Land Transactions (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2025 at 2:43 PM IST

Irregularities In Bhoodhan Land Transactions : రంగారెడ్డి జిల్లాలోని యాచారం మండలం తాటిపర్తిలో భూదాన్‌ భూముల వ్యవహారంలో అక్రమాలు నిజమేనని విచారణ అధికారులు తేల్చారు. ప్రభుత్వానికి చెందిన భూదాన్‌ భూములపై హక్కులు వదులుకోవడమే కాక అధికారులు అప్పనంగా ప్రజా ధనాన్ని ఇతరులకు పంచిపెట్టారని ప్రభుత్వానికి నివేదించారు. 2018లో హైదరాబాద్‌ గ్రీన్‌ ఫార్మాసిటీ కోసం భూ సేకరణ ప్రక్రియ చేపట్టగా భూదాన్‌ భూములకు సంబంధించిన పరిహారాన్ని భూదాన్‌ యజ్ఞ బోర్డు పేరుపైన డిపాజిట్‌ చేయాల్సి ఉండగా చేయలేదని రిపోర్ట్​లో పేర్కొన్నారు. దీంతో కొంతమంది ప్రభుత్వ భూమిని తిరిగి సర్కారుకే అప్పగించి డబ్బులు కాజేసినట్లుగా తేలింది.

సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించిన సీఎం : ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించి పైస్థాయి నుంచి మండల స్థాయి వరకు రెవెన్యూ అధికారులు కళ్లు మూసుకున్నట్లుగా స్పష్టమవుతోంది. గత నెల 25వ తేదీన ‘ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్​’ ‘భూములు బుక్కి పరిహారం మెక్కి’ శీర్షికన ఈ భూముల్లో చోటుచేసుకున్న అక్రమాలపై కథనం ప్రచురితమైంది. దీంతో ఈ వ్యవహారంపై సమగ్ర విచారణ నిర్వహించి వాస్తవాలను తన దృష్టికి తీసుకురావాలంటూ 26న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి రెవెన్యూశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి లోకేశ్‌ కుమార్‌ను ఆదేశించిన విషయం విదితమే. ఈ మేరకు ఇబ్రహీంపట్నం ఆర్డీవోతో రంగారెడ్డి కలెక్టర్‌ నారాయణరెడ్డి విచారణ చేయించి రిపోర్ట్​ను ప్రభుత్వానికి అందజేసినట్లు తెలిసింది.

నివేదికలో కీలకాంశాలు :

  • రంగారెడ్డి జిల్లాలోని యాచారం మండలం తాటిపర్తిలో సర్వే నంబరు 104లో 516.24 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో భూమి ఉంది. దీనిలో 250 ఎకరాలను 1955, ఏప్రిల్‌ 19వ తేదీన దాతలు భూదాన్‌ యజ్ఞబోర్డుకు దానంగా ఇచ్చారు. 1955, మే 28న అప్పటి తహసీల్దారుకు(మండల రెవెన్యూ అధికారికి) దానపత్రం అందజేశారు.
  • 1975-76 సంవత్సరం వరకు రెవెన్యూ దస్త్రాల్లో ఈ భూమికి హక్కుదారుగా భూదాన్‌ యజ్ఞబోర్డు పేరును ఎంటర్ చేయలేదు.
  • 1996లో ఇబ్రహీంపట్నం సెషన్స్‌ న్యాయస్థానంలో దాఖలైన పిటిషన్​ మేరకు ప్రాథమిక డిక్రీ ప్రకారం 104 సర్వే నంబరును 104/1, 104/2గా విభజించి భూముల్లో ఉన్న వారి పేర్లపై మార్పిడి చేశారు.
  • దాంతో కొంతమంది 2006-2016 మధ్య కాలంలో క్రయవిక్రయాలను సాగించారు.
  • 2017లో ప్రభుత్వం నిర్వహించినటువంటి భూ దస్త్రాల ప్రక్షాళన కార్యక్రమం (ఎల్‌ఆర్‌యూపీ) సందర్భంగా భూదాన్‌ భూముల అంశాన్ని గుర్తించారు. అంతేకాకుండా హక్కులు కల్పించకుండా పాసుపుస్తకాలు(పట్టాదారు పాస్​బుక్​లు) జారీకాకుండా నిలిపివేశారు.
  • 2018లో హైదరాబాద్‌ గ్రీన్‌ ఫార్మాసిటీ కోసం 250 ఎకరాల భూదాన్‌ భూమితోపాటు మిగిలిన భూమి కలిపి నోటిఫికేషన్​ను జారీ చేశారు.
  • 516 ఎకరాల్లో ఆలయం, రోడ్డు, చెరువు నిర్మాణంతో పోయిన విస్తీర్ణం తీసివేసి 415.34 ఎకరాలకు గాను 86 మందికి ఎకరాకు రూ.16 లక్షల చొప్పున పరిహారాన్ని ప్రకటించి పంపిణీ చేసి టీజీఐఐసీకి అప్పగించారు.
  • పరిహారం పంపిణీ సందర్భంగా భూదాన్‌ యజ్ఞ బోర్డును కూడా భాగస్వామిగా నోటిఫికేషన్‌లో ప్రకటించినప్పటికీ బోర్డుకు కాకుండా ఆ భూములను కొనుగోలు చేసిన వారికి పరిహారాన్ని అందజేశారు.
  • 250 ఎకరాల భూదాన్‌ భూములకు సంబంధించి నష్టపరిహారాన్ని ఆ భూములు కొనుగోలు చేసిన వారికి కాకుండా యజ్ఞబోర్డుకు చెల్లించాల్సి ఉంది.
  • ప్రస్తుతం ఈ భూములపై కంప్లైంట్​లు, అభ్యంతరాలు రావడంతో భూములు నష్టపోయిన వారికి అందజేసే ప్లాట్ల పంపిణీని నిలిపివేస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

ఇక చర్యలే తరువాయి : తాటిపర్తి భూదాన్‌ భూముల వ్యవహారంలో చోటుచేసుకున్న అక్రమం వాస్తవమేనని తేలిన నేపథ్యంలో సర్కారు ఎలాంటి చర్యలు చేపడుతుందనేది ఆసక్తిగా మారింది. 2013 సంవత్సరంలో భూదాన్‌ యజ్ఞ బోర్డు యాచారం తహసీల్దారుకు ఈ భూములకు సంబంధించి ఉత్తరం కూడా రాసింది. అనంతర కాలంలో ఇబ్రహీంపట్నం ఆర్డీవో(రెవెన్యూ డివిజినల్​ ఆఫీసర్), యాచారం తహసీల్దారుకు మధ్య ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు కూడా జరిగినట్లుగా సమాచారం. అయినప్పటికీ బోర్డుకు చెందాల్సిన హక్కుల విషయంలో ఏక పక్షంగా ఆ భూముల్లో కొందరికి హక్కులు ఉన్నాయని రెవెన్యూ అధికారులు పరిహారం చెల్లించడం, తిరిగి పునరావాసం కింద ఖరీదైన ప్లాట్లను కట్టబెట్టేందుకు కూడా లబ్ధిదారుల జాబితాలు రూపొందించడం లాంటి అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఈ వ్యవహారంలో పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు చేతులు మారినట్లుగా ఆరోపణలు ఉన్నాయి. విచారణ పూర్తయిన ఈ నేపథ్యంలో తదుపరి చర్యలను చేపట్టాల్సి ఉంది.

