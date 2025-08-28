ETV Bharat / state

ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ - 'విశాఖ'లో 6 బిలియన్‌ డాలర్లతో ఏర్పాటు - GOOGLE DATA CENTER IN AP

డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటును ధ్రువీకరిస్తూ ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్‌ ఇండియా - అధికారికంగా నిర్ధరించిన కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రిత్వశాఖ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 11:02 PM IST

GOOGLE DATA CENTER IN AP : విశాఖపట్నంలో గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది. విశాఖలో 6 బిలియన్‌ డాలర్లతో డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటును ధ్రువీకరిస్తూ ఇన్వెస్ట్‌ ఇండియా ఎక్స్‌లో పోస్టు చేసింది. దీనిపై కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రిత్వశాఖ కూడా అధికారికంగా నిర్ధరించింది. ఒక గిగావాట్‌ సామర్థ్యంతో ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ విశాఖలో నిర్మాణం కానుంది. గ్రీన్‌ ఎనర్జీ వినియోగంతో గేమ్‌ ఛేంజర్‌గా నిలవనుంది. మూడు సముద్రపు కేబుల్‌ ల్యాండింగ్‌ స్టేషన్ల ద్వారా విశాఖలో ఈ కేంద్రం ఏర్పాటుకానుంది. ముంబయికి రెండు రెట్ల సామర్థ్యంతో రూపుదిద్దుకోనుంది.

హైదరాబాద్‌లోని హైటెక్‌ సిటీ తరహాలో విశాఖలోని మధురవాడ దగ్గర 500 ఎకరాల్లో డేటా సిటీని అభివృద్ధి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. హౌసింగ్‌ డేటా సెంటర్లు, కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) హబ్‌ల ఏర్పాటుకు అందులో చోటు కల్పించనుంది. డీప్‌ టెక్నాలజీ, బిగ్‌ డేటా, ఏఐ రంగాల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విస్తృత అవకాశాలున్నాయని భావిస్తున్న ప్రభుత్వం వాటిని అందిపుచ్చుకోవడానికి ఈ డేటా సిటీపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక విశాఖలో ఐటీ రంగం అభివృద్ధిని ప్రాధాన్యంగా తీసుకుంది. ఐటీ మంత్రి లోకేశ్‌ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ‘డేటా సిటీ’ రూపుదిద్దుకోనుంది. విశాఖకు వచ్చే ఐటీ ఆధారిత కంపెనీలకు డేటా సిటీని కేంద్రంగా చేయాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన.

సింగపూర్ పర్యటనలో కోరిన మంత్రి లోకేశ్ : విశాఖలోని ప్రతిపాదిత డేటా సెంటర్‌ క్యాంపస్‌లో చిప్‌ డిజైనింగ్‌ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలని ఈ ఏడాది జులైలో సింగపూర్ పర్యటనకు వెళ్లిన మంత్రి నారా లోకేశ్ గూగుల్ క్లౌడ్ డైరెక్టర్ డ్రూ బ్రెన్స్‌ను కోరిన విషయం తెలిసిందే. ఏపీతో ఇప్పటికే ఎంవోయూలు చేసుకున్న ప్రాజెక్టులతో పాటు తాజా ప్రతిపాదనపై సంస్థ ఉన్నతస్థాయి బృందంతో చర్చించి సానుకూల నిర్ణయం తీసుకుంటామని బ్రెన్స్ బదులిచ్చారు.

గూగుల్ క్లౌడ్ డైరక్టర్ విశాఖలో డేటా సిటీకి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలన్నీ పూర్తి చేసినందున సాధ్యమైనంత త్వరగా గూగుల్ డేటా సెంటర్ పనులు ప్రారంభించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని సింగపూర్ పర్యటనలో మంత్రి కోరారు. చైనా/తైవాన్‌కు దూరంగా ఏపీలో తయారీని ప్రారంభించడానికి గూగుల్ ఏపీ ద్వారా సర్వర్ సప్లయ్ చైన్‌ను కనెక్ట్ చేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. గూగుల్ క్లౌడ్, సర్వర్ సరఫరాదారు దాని మరమ్మత్తు, నిర్వహణ సేవలకు గ్లోబల్ హబ్‌గా ఏపీని ఉపయోగించుకోవచ్చని సూచించారు. బలమైన ఎయిర్ కనెక్టివిటీ, పోర్టు కనెక్టివిటీ ఉన్నందున అటువంటి కార్యకలాపాలకు ఏపీ అనుకూలంగా ఉంటుందని వివరించారు.

‘డేటా సిటీ’ అభివృద్ధికి సహకారం : గూగుల్‌ సంస్థ విశాఖలో ఏర్పాటు చేయనున్న ‘డేటా సిటీ’ అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం సహకరిస్తోంది. ఏఐ వినియోగం, యువతకు నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ ఇవ్వడానికి గూగుల్‌ సంస్థ సహకరించేలా అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. అలాగే టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్‌ (TCS) విస్తరణ ప్రాజెక్టును విశాఖలో ఏర్పాటు చేస్తోంది. మేధా టవర్స్‌లో ఖాళీ స్థలాన్ని ఈ సంస్థకు ప్రభుత్వం తాత్కాలికంగా కేటాయించింది. కొత్త క్యాంపస్‌ ఏర్పాటు కోసం పలు ప్రాంతాలను ఇన్ఫోసిస్‌ పరిశీలిస్తోంది. విస్తరణపై దృష్టి పెట్టిన విప్రోను విశాఖకు తీసుకొచ్చేలా ప్రభుత్వం సంప్రదింపులు జరుపుతోంది.

