ETV Bharat / state

శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్ న్యూస్ - రూ.500 కోట్లతో అదిరిపోయే బస్‌ టెర్మినల్‌, ఎన్నో అద్భుతాలు - INTRAMODEL BUS TERMINAL IN TIRUPATI

Intra Model Bus Terminal in Tirupati at a Cost of rs 500 Crore ( ETV Bharat )