చేనేత కళను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు కృషి చేస్తా: సుచిత్ర ఎల్లా - INTERVIEW WITH SUCHITRA ELLA

చిన్నతనం నుంచే చేనేతపై చాలా అభిమానం - చేనేతపై నేటి తరానికి అవగాహన కల్పించాలి

Published : August 7, 2025 at 2:56 PM IST

INTERVIEW WITH SUCHITRA ELLA : చేనేత, హస్తకళలు భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు ప్రతీక! ముఖ్యంగా నేత చీరలకు స్త్రీల జీవితంలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. మరోవైపు ఈ చేనేతపై ఆధారపడి ఎన్నో కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తున్నాయి. అలాంటి చేనేతని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో హ్యాండ్లూమ్స్‌కు మరింత ప్రాచుర్యం కల్పించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటోంది. చేనేతకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు సాధించేందుకు కృషి చేస్తానని హ్యాండ్లూమ్స్‌ అండ్‌ హ్యాండ్‌ క్రాఫ్ట్స్‌ గౌరవ సలహాదారు సుచిత్ర ఎల్లా అన్నారు.

చిన్నతనం నుంచే తనకు చేనేత అంటే చాలా అభిమానమని సుచిత్ర ఎల్లా తెలిపారు. తన వార్డ్​రోబ్​లో సైతం చాలా వరకూ హ్యాండ్​లూమ్​ చీరలు, డ్రెస్​లే ఉన్నాయని చెప్పారు. ఇండియాలో కొన్న ఏ డ్రెస్​ అయినా సరే చాలా వరకూ హ్యాండ్​లూమ్​వే ఉంటాయని చెప్పుకొచ్చారు. తెలుగు వారి సాంప్రదాయంలో పెళ్లి చీర చాలా ప్రత్యేకమైనదని, అదే విధంగా తన పెళ్లి చీర కంచి పట్టుచీర అని పేర్కొన్నారు. తాను ఇప్పటి వరకూ రెండు, మూడు చేనేత క్లష్టర్లకు వెళ్లి పరిశీలించానని అన్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని క్లష్టర్లను పరిశీలిస్తానని వెల్లడించారు. అనంతరం వారికి కావలసిన సౌకర్యాలు తెలుసుకుని, చేనేత వస్త్రాల స్కేల్‌ పెంచి బ్రాండింగ్‌ చేయాలని అభిప్రాయపడ్డారు.

చాలామంది చీరలు చాలా ధర ఎక్కువగా ఉంటుందని అంటున్నారని, కాబట్టి వాటిని కూడా పరిశీలించాలని తెలిపారు. వివిధ రకాల చీరలు, చేనేతపై నేటి తరానికి అవగాహన కల్పించాలని పేర్కొన్నారు. అలా చేస్తే హస్తకళలను అభివృద్ధి చేయొచ్చని సుచిత్ర ఎల్లా చెప్పారు. నేటి తరంలోని వారికి సైతం చేనేత నైపుణ్యాన్ని నేర్పించాలని సూచించారు. స్కిల్ డెవలప్​మెంట్ కోర్సులలో భాగంగా చేనేతను కూడా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని, అలా చేస్తే పలువురికి ఉపాధి కల్పించొచ్చని అన్నారు.

ప్రస్తుతం చేనేత వస్త్రాలను రకరకాల డిజైన్లలో తీసుకురావాలని అభిప్రాయపడ్డారు. తద్వారా నేటి యువతను సైతం ఆకట్టుకోవచ్చని తెలిపారు. వివిధ రకాలైన ప్రొడక్ట్స్​ రూపంలో చేనేత వస్త్రాలను తయారు చేస్తే వీటి మార్కెట్​ను పెంచొచ్చని పేర్కొన్నారు. చేనేత కార్మికులకు ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని, లోన్లు ఇవ్వడంతో పాటు వాటిని ఏ విధంగా రీపేమెంట్​ చేయాలి అనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకోవాలని అన్నారు. అదే విధంగా మౌలిక సదుపాయాలు సైతం మనం కల్పించి ఇస్తే వారు చేనేత పనిని చేసుకుని వెళ్లిపోతారని, తద్వారా వారిపై భారం తగ్గుతుందని తెలిపారు.

పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే కాటన్ షర్ట్​లు, డ్రెస్​లు ఇవ్వాలని, తద్వారా వారు కూడా వాటిపై ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తారని సుచిత్ర ఎల్లా అన్నారు. ప్రతి చేనేత వస్త్రం రెండు, మూడు కుటుంబాలకు జీవనాధారమని, ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తు పెట్టుకోవాలని సూచించారు. చేనేతలో పబ్లిక్‌, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం చాలా అవసరమని అభిప్రాయపడ్డారు. చేనేతని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లేందుకు కృషి చేస్తానని, మన దేశ వస్త్ర నైపుణ్యం, నాణ్యతను ప్రపంచానికి చూపించాలని పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వంతో పాటు పలువురు ఎన్జీఓలు కూడా ఇందుకోసం ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. చేనేతను మరింతగా ముందుకు తీసుకెళ్తానని సుచిత్ర ఎల్లా స్పష్టం చేశారు.

