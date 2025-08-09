Cyber Calls From Other Countries In Telangana : మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా సైబర్ నేరగాళ్లు రోజుకో కొత్త విధానంలో పంజా విసురుతున్నారు. మీ మొబైల్ ఫోన్ డేటా ఆఫ్లో ఉన్నా ఇంటర్నెట్ కాల్ కనెక్ట్ అవుతుందా? అంటే లేదనే సమాధానం వస్తుంది. కానీ అది కొంతవరకే నిజం. సైబర్ మోసగాళ్లు కనికట్టు చేస్తే అది కూడా సాధ్యమే అవుతుంది. అదే 'సిమ్ బాక్స్' మోసం. కంబోడియా, మయన్మార్, లావోస్లతో కూడిన గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ కేంద్రంగా ఈ శిబిరాలు నడుపుతున్నారు. ఈ చైనా ముఠాలు ఇప్పుడు సిమ్ బాక్స్ దందాకు తెరతీశాయి. అక్కడి నుంచి కాల్ చేసినా గానీ భారత్లో నుంచే మాట్లాడినట్లుగా మనల్ని నమ్మించి ఈ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం మంచిర్యాల జిల్లా జన్నారంలో పోలీసులు పట్టుకున్న ముఠా విచారణలో విస్మయకర కోణాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కంబోడియా నుంచి ఈ దందా సాగినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రొటోకాల్ పరిజ్ఞానంతో : నేరగాళ్లు విదేశీ కాల్స్ను వాయిస్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ప్రొటోకాల్ (వీవోఐపీ) పరిజ్ఞానంతో లోకల్ కాల్స్గా మార్చి మాట్లాడిస్తుంటారు. లైసెన్స్ పొందిన అంతర్జాతీయ లాంగ్ - డిస్టెన్స్ ఆపరేటర్ (ఐఎల్డీవో) నెట్వర్క్కు చిక్కకుండా రౌటర్ల సహాయంతో ఇలా చేస్తుంటారు. దీంతో ఆ కాల్స్కు లోకల్ కాల్ ఛార్జీలే వర్తిస్తాయి. తద్వారా టెలికం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లకు పెద్ద మొత్తంలో నష్టం వాటిల్లుతుంది. ఈ తరహా కుయుక్తులనే ఇప్పుడు గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్లోని చైనా సైబర్ ముఠాలు అనుసరిస్తున్నాయి. అస్సాం, మణిపుర్, నాగాలాండ్ తదితర ఈశాన్య రాష్ట్రాల నుంచి సిమ్ కార్డులను సమకూర్చుకొని, దేశవ్యాప్తంగా విస్తరించిన తమ ఏజెంట్లకు వాటిని సరఫరా చేస్తున్నాయి.
ఒకేసారి 1024 మందికి కాల్స్ : ఒకేసారి వందల సంఖ్యలో కాల్స్ లేదా ఎస్ఎంఎస్లు కూడా చేసేందుకు సిమ్ బాక్స్ సహాయ పడుతుంది. ఒక సిమ్బాక్స్లో కనిష్టంగా 16, గరిష్టంగా 1,024 సిమ్కార్డుల వరకూ అనుసంధానించే అవకాశం ఉంది. అంటే ఒకేసారి 1,024 మందికి వరకు కాల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ శిబిరాల్లోని ముఠాలు ఫోన్ చేస్తే ఇక్కడి సెటప్ల ద్వారా లోకల్ కాల్స్గా మారి సైబర్ బాధితులకు వెళ్లేలా ఏర్పాటు చేశారు. అంతర్జాతీయ కాల్ అయినప్పటికీ, సెల్ఫోన్ డేటా ఆఫ్లో ఉన్నప్పటికీ కాల్ కలిసే అవకాశముండటంతో చైనా ముఠాలు సైబర్ మోసాలకు ఈ పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకుంటున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
‘సంచార్ సాథీ’లో ఫిర్యాదు : అంతర్జాతీయ కాల్స్ గనక లోకల్ నంబరుతో వచ్చినప్పుడు సాధారణంగా సెల్ ఫోన్ స్క్రీన్పై 'నో నంబర్' అని చూపిస్తుంది. అదేవిధంగా గుర్తు తెలియని నంబర్ల నుంచి కాల్స్ వస్తే వాటి ముందు +91 అని కాకుండా వేరే నంబరు ఉంటే అది వేరే దేశాలకు సంబంధించిన నంబరుగా గుర్తించాలి. ఒకవేళ అదే నంబరుతో కాల్ వచ్చినా వారు బ్యాంకు వివరాలడిగితే సైబర్ మోసంగా అనుమానించాలి. డీవోటీకి సంబంధించిన https://sancharsaathi.gov.in/ పోర్టల్లో రిపోర్టు చేయవచ్చు. అలాగే 1800110420 లేదా 1963 నంబర్లకు కాల్ చేసి కంప్లెంట్ ఇవ్వవచ్చు. ఇప్పటివరకు ఈ పోర్టల్కు ఉమ్మడి రాష్ట్రాల నుంచి 20,323 ఫిర్యాదులు వచ్చాయి.
