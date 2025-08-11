Internal Marks issue In Tenth Class : పదో తరగతిలో ఇంటర్నల్ మార్కులు ఉన్నాయా? లేవా? ఇప్పుడు ఇదే ప్రశ్న రాష్ట్రంలోని 5 లక్షల మంది విద్యార్థుల తలలో తిరుగుతోంది. వారు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అంతర్గత మార్కులను తొలగిస్తూ గత ఏడాది నవంబరులో తెలంగాణ విద్యాశాఖ జీఓ(గవర్నమెంట్ ఆర్డర్)ను జారీ చేసింది.
పునరాలోచనలో పాఠశాల విద్యాశాఖ : ఇటీవల దిల్లీలో జాతీయ విద్యా పరిశోధన, శిక్షణ మండలి(ఎన్సీఈఆర్టీ) నిర్వహించిన కార్యశాలలో ఈ నిర్ణయంపై పలు ప్రశ్నలు తలెత్తడంతో పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారులు పునరాలోచనలో పడ్డారు. అందుకే పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమై సుమారు రెండు నెలలు అవుతున్నా ఇప్పటివరకు పదో తరగతి ప్రశ్నపత్రాల సరళిపై స్పష్టత ఇవ్వడం లేదు.
అసలు ఎందుకొచ్చిందీ ఇంటర్నల్ మార్కుల సమస్య?
- విద్యాహక్కు చట్టం-2005 ప్రకారం పాఠశాల విద్యలో నిరంతర మూల్యాంకన విధానాన్ని ప్రభుత్వం 2011 నుంచి అమలు చేస్తుంది.
- ఆరు నుంచి పదో తరగతి వరకు ఆరు సబ్జెక్టుల్లో ఇంటర్నల్ పరీక్షలకు 20 చొప్పున మార్కులు కేటాయిస్తున్నారు. అంటే ప్రాజెక్టు, రాత పని, యూనిట్ పరీక్షలు వంటివి పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. మిగిలిన 80 మార్కులకు సబ్జెక్టులలో ప్రశ్నలు ఇచ్చి రాత పరీక్షలు జరుపుతారు.
- పదో తరగతిలో ప్రైవేటు పాఠశాలల యాజమాన్యాలు అధిక శాతం విద్యార్థులకు 20కి 20 మార్కులు వేస్తున్నాయని, అదే సమయంలో ప్రభుత్వ బడుల విద్యార్థులు తక్కువ మార్కుల కారణంగా నష్టపోతున్నారని కొంత మంది నుంచి విమర్శలున్నాయి.
- దీంతో 2025-26 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఇంటర్నల్ మార్కుల విధానం ఉండవని గత ఏడాది అక్టోబరు 28న విద్యాశాఖ జీఓను జారీ చేసింది.
- జీఓ ప్రకారం ఈ సంవత్సరం నుంచి 100 మార్కులకు ప్రశ్నపత్రాలు రూపొందించడంపై కసరత్తు చేస్తుండగా ఇటీవల దిల్లీలో అన్ని రాష్ట్రాల విద్యాశాఖ అధికారులతో జరిగిన సమావేశంలో సీబీఎస్ఈ, ఐసీఎస్ఈ తదితర బోర్డులతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహించే పరీక్షల్లో అంతర్గత మార్కులు ఉన్నాయి కదా? ఎందుకు తొలగించారని ప్రశ్నించారు. నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ - 2020 ప్రకారం కూడా విద్యార్థులను పరీక్షల మార్కులతోనే అంచనా వేయవద్దని, 360(అన్నీ) డిగ్రీల కోణంలో చూడాలని సూచించడంతో రాష్ట్ర విద్యాశాఖ అధికారులు సందిగ్ధంలో పడ్డారు.
విద్యాశాఖలోనే భిన్నాభిప్రాయాలు : ఇంటర్నల్ మార్కులు, ప్రశ్నపత్రాల సరళిపై ఇటీవల పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టరేట్ కార్యాలయంలో ఆర్జేడీలు, డీఈఓలు, ఎంఈఓలు, స్కూల్ కాంప్లెక్స్ హెచ్ఎంలు, సబ్జెక్టు నిపుణులు తదితరులతో కార్యశాల నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా అందరూ వారి వారి అభిప్రాయాలను వెలిబుచ్చారు. దీంతో అధికారుల మధ్యనే భిన్నాభిప్రాయాలు తలెత్తాయి. దీంతో నిర్ణయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికే వదిలేస్తూ ఆయా అంశాలపై ప్రతిపాదనలను పంపారు.
త్వరగా నిర్ణయం తీసుకోండి : అంతర్గత మార్కుల విషయంపై వీలైనంత త్వరగా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటే విద్యార్థులకు మేలు చేకూరుతుందని పలువురు విద్యా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే పక్కా ప్రణాళికతో చదివి మంచి మార్కులు సాధించాలనే తపన ఉన్న వారు ఇప్పటి నుంచే ఫైనల్ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయని, పైగా ఈ చిక్కుముడి వీడితే ప్రశాంతంగా ఉంటుందనే అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కొత్తగా 571 పాఠశాలలు - గురుకులాల్లోనూ డే స్కాలర్ విద్య : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
'ఆ పోస్టు మాకు వద్దే వద్దు' : 'ప్రమోషన్' అంటే భయపడుతున్న అధికారులు!