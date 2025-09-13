ఇంటర్ విద్యార్థులకు కొత్త నిబంధనలు - ముఖం చూపకపోతే నో అటెండెన్స్!

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2025 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Intermediate Students Attendance with Facial Recognition : ఇంటర్​లో ప్రభుత్వ విద్యను బలోపేతం చేసేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఇప్పటికే కాలేజీల్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసింది. దీనిని రాష్ట్ర స్థాయి అధికారులతో పర్యవేక్షిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇకపై విద్యార్థుల గైర్హాజరుపై నిఘా పెట్టనుంది. కాలేజీల్లో విద్యార్థుల హాజరు పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. పరీక్షల్లో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించేందుకు ముఖ గుర్తింపు హాజరు అమలు చేయడానికి అధికారులు టీజీబీఐఈ ఎఫ్‌ఆర్‌ఎస్‌ యాప్‌ను సిద్ధం చేశారు.

రోజుకు రెండు సార్లు : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 11 ప్రభుత్వ జూనియర్‌ కాలేజీలు ఉన్నాయి. ప్రతీ సంవత్సరం ఇంటర్మీడియట్​ ఫలితాల్లో జిల్లాలో వెనుకబాటు కనిపిస్తోంది. వరుసగా మూడు సంవత్సరాలు అట్టడుగు స్థానాలకే పరిమితం కావడం అందరినీ కలవరపెడుతోంది. స్టూడెంట్స్ నిత్యం కాలేజీలకు హాజరు అయితేనే చక్కగా చదువుకునేందుకు వీలు ఉంటుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భావించింది. ఈ మేరకు రూపొందించిన యాప్‌ ద్వారా నిత్యం ఉదయం, సాయంత్రం స్టూడెంట్స్ హాజరు నమోదు చేస్తారు.

ప్రస్తుతం జిల్లాలో విద్యార్థుల రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. ముఖ గుర్తింపు హాజరుతో స్టూడెంట్ హాజరు కాకపోతే వారి తల్లిదండ్రుల సెల్ ఫోన్​కు సందేశం వెళ్తుంది. ఈ హాజరును ప్రిన్సిపల్, డీఐఈవో, రాష్ట్ర అధికారులు పర్యవేక్షణ చేస్తారు. విద్యార్థులు ఎవరైనా వరుసగా 4,5 రోజులు కాలేజీకి రాకపోతే నేరుగా ఫోన్‌ చేసి మాట్లాడతారు. వారం రోజులు హాజరు కాకుంటే స్టూడెంట్స్ తమ తల్లిదండ్రులను కళాశాలకు తీసుకొని వచ్చి సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది.

రిజిస్ట్రేషన్‌ ఎలా చేయాలంటే? : విద్యార్థుల హాజరు నమోదు విధానంపై ఆయా కాలేజీల ప్రిన్సిపల్స్, అధ్యాపకులు, డీఐఈవోలకు ట్రైనింగ్​ ఇచ్చారు. స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ప్లేస్టోర్‌ నుంచి టీజీబీఐఈ ఎఫ్‌ఆర్‌ఎస్‌ యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోగానే ప్రిన్సిపల్స్, అధ్యాపకులకు లాగిన్‌ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌ను ఇస్తారు. అధ్యాపకులు యాప్‌ను ఓపెన్‌ చేయగానే వారు ప్రతీ రోజూ ఉదయం బోధించే తరగతి విద్యార్థుల వివరాలు కనిపిస్తాయి. స్టూడెంట్​ పేరుపై క్లిక్‌ చేయగానే కెమెరా ఆన్‌ అవుతుంది. వెంటనే స్టూడెంట్ ముఖంపై క్లిక్‌ చేయగానే అతని రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియ పూర్తి అవుతుంది.

ఆదిలాబాద్ జిల్లా వివరాలు : -

  • ప్రభుత్వ జూనియర్‌ కళాశాలలు : 11
  • ఇంటర్‌ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థులు : 1,917
  • రెండో సంవత్సరం : 2,535

అన్ని కళాశాలల్లో రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభించాం : ప్రభుత్వ కాలేజీల్లో స్టూడెంట్​ హాజరు పెంచేందుకు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ముఖ గుర్తింపు విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టిందని కుమురంభీం డీఐఈవో కల్యాణి అన్నారు. దీంతో స్డూడెంట్​ తప్పనిసరిగా కాలేజీలకు హాజరవుతారని తెలిపారు. పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చనని, హాజరు కాని విద్యార్థుల సమాచారం తల్లిదండ్రులకు వెళ్తుందని, ముఖ గుర్తింపు హాజరు కోసం ఇప్పటికే అన్ని కళాశాలల్లో రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభించామని వివరించారు.

"ప్రభుత్వ కాలేజీల్లో స్టూడెంట్​ హాజరు పెంచేందుకు ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ముఖ గుర్తింపు విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. దీంతో స్డూడెంట్​ తప్పనిసరిగా కాలేజీలకు హాజరవుతారు. పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చు. హాజరు కాని విద్యార్థుల సమాచారం తల్లిదండ్రులకు వెళ్తుంది. ముఖ గుర్తింపు హాజరు కోసం ఇప్పటికే అన్ని కళాశాలల్లో రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభించాం."- కల్యాణి, డీఐఈవో, కుమురంభీం

