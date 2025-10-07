ETV Bharat / state

నల్గొండలో దారుణం - కళాశాలకు వెళ్లిన ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థిని హత్య

నల్గొండ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థిని - కలెక్టరేట్​కి వెళ్లే దారిలోని ఓ ఇంటిలో హత్య - దర్యాప్తు ప్రారంభించిన పోలీసులు

Student Murder In Nalgonda
Student Murder In Nalgonda (ETV Bharat)
Published : October 7, 2025 at 5:25 PM IST

Student Murder In Nalgonda : నల్గొండ పట్టణంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. నల్గొండ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న విద్యార్థిని హత్య చేశారు. ఇంటి నుంచి నవ్వుతూ కళాశాలకు వెళ్లిన అమ్మాయి అనుమానస్పద స్థితిలో మరణించింది. అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న కుమార్తె హత్యకు గురికావడంతో ఆమె కుటుంబమంతా కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించింది. కళాశాలకు వెళ్లిని కుమార్తె ఇక తిరిగి రాకపోవడం ఆమె కుటుంబం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. ఈ విషయాన్ని ఆమె కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులుకు సమాచారం అందించడంతో వారు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించారు.

నల్గొండలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్న ఓ విద్యార్థిని హత్యకు గురికావడం స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది. నల్గొండ మండలానికి చెందిన ఓ విద్యార్థిని స్థానిక ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం చదువుతోంది. మంగళవారం ఉదయం కళాశాలకు వెళ్లిన విద్యార్థిని కలెక్టరేట్​కి వెళ్లే దారిలో ఓ ఇంటిలో హత్యకు గురైంది. స్థానికుల సమాచారం మేరకు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

కొనసాగుతున్న దర్యాప్తు చర్యలు : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం నల్గొండ జిల్లా అన్నారెడ్డి గూడేనికి చెందిన అమ్మాయి అనుమానస్పదంగా మృతి చెందింది. దీంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఆపై సంఘటన స్థలాన్ని అబ్జర్వేషన్​లో పెట్టారు. స్థానికుల నుంచి సమాచం సేకరించారు. ఇంకా దర్యాప్తు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు.

అన్ని కోణాల్లో పరిశీలన : స్థానికుల నుంచి వివరాలు, సంబంధిత సెల్​ఫోన్ డేటా ఆధారంగా ఈ కేసు వివరాలు సేకరిస్తామన్నారు. హత్యకు సంబంధించి కేసులోని అన్ని కోణాల్లో పరిశీలించి ఆమె మరణానికి గల కారణం తెలుసుకుని పూర్తి సమాచారం సేకరించాక వివరాలు తెలియజేస్తామని పోలీసులు అంటున్నారు.

యువకుడి మాయ మాటలే కారణమా? : కాగా కుటుంబ సభ్యులు తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం ట్రాక్టర్ డ్రైవర్ కృష్ణ అనే యువకుడు ఆమెకు మాయమాటలు చెప్పి రూమ్​కి తీసుకువెళ్లి హత్యకు పాల్పడినట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సీఐ రాజశేఖర్ రెడ్డి వివరించారు. డ్రైవర్ కృష్ణను ఇంకా అదుపులోకి తీసుకోలేదని ప్రస్తుతం దర్యాప్తు కొనసాగుతోందన్నారు.

"అన్నారెడ్డి గూడేనికి చెందిన అమ్మాయి అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందింది. దీంతో కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నాం. ఘటనా స్థలాన్ని సెక్యూర్ చేసి అబ్జర్వేషన్​లో పెట్టాం. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చర్యలు చేపట్టాం. ఘటనా స్థలంలోని స్థానికుల నుంచి సమాచారం సేకరిస్తాం. సంబంధిత సెల్​ఫోన్ డేటా ఆధారంగా మరణానికి గల కారణం తెలుసుకుని పూర్తి సమాచారం సేకరించాక వివరాలు తెలియజేస్తాం. కృష్ణ అనే వ్యక్తిపై కుటుంబ సభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వారినుంచి కూడా సమాచారం సేకరిస్తాం." - రాజశేఖర్ రెడ్డి, నల్గొండ వన్ టౌన్ సీఐ

