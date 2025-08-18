ETV Bharat / state

కంటికి ఇంపుగా, ఇంటికి అందంగా ఇంటీరియల్ డిజైనింగ్ - చిన్న నగరాల్లోనూ అందుబాటులోకి - SPECIAL STORY ON INTERIOR DESIGNING

అపార్ట్‌మెంట్లలో మైమరిపించే ఇంటీరియర్‌ డిజైన్లపై నగరవాసుల ఆసక్తి - మనకు నచ్చినట్టు అంతా మెచ్చేట్టుగా డిజైన్లు - నగరంలో అందుబాటులోకి ఇంటీరియర్‌ షోరూంలు

Special story on Interior Designing
Special story on Interior Designing (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2025 at 5:24 PM IST

Special story on Interior Designing : ‘ఇల్లు జీవితంలో ఒకే సారి కట్టుకుంటాం’ అంటూ టెలివిజన్​లో వచ్చే యాడ్‌ అంతా చూసే ఉంటారు. ప్రస్తుతం నచ్చిన రీతిలో ఇల్లు నిర్మించుకోవడం చాలా కష్టమైన పని అయిపోయింది. పేద, మధ్యతరగతి వర్గాలకు ఒక కలగానే మారిపోయింది. మరి అలాంటి కలల ఇంటిని సాదాసీదాగా కానిచ్చేస్తే ఏం బాగుంటుందని అంతా అనుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే తమ అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఇంటిని, ఇంటీరియర్స్‌ను తీర్చిదిద్దుకుంటున్నారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలోని మంచిర్యాల నగరం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ప్రస్తుతం ఇంటి నిర్మాణానికి సంబంధించిన అధునాతన అలంకరణల తయారీ కేంద్రాలు అనేకం అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

ఎంపికకు అనేక అవకాశాలు : ఇంటీరియర్స్‌కు సంబంధించి నిర్వాహకులు నివాసితులకు అనేక సదుపాయాలను కల్పిస్తున్నారు. తమ షోరూంలోని నమూనా(మోడల్​) గదులు, డిజైన్స్‌తో పాటు ఇప్పటికే అందంగా తీర్చిదిద్దిన నివాసాలను చూపిస్తున్నారు. ఏ డిజైన్‌ను ఎంపిక చేసుకున్నా ఏర్పాటు చేసేందుకు ఎక్కువ సమయం తీసుకోవడంలేదు. అధునాతన యంత్రాలతో తయారు చేయడం వల్ల తక్కువ సమయంలోనే రూపొందిస్తున్నారు. తాము తయారు చేసిన ఇంటీరియల్స్​కు నాణ్యత, మన్నికపై నమ్మకాన్ని కలిగించేలా చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మంచిర్యాల నగరంలో అనేక నివాసాలు, బహుళ అంతస్తుల్లో తీర్చిదిద్దిన అలంకరణలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తూ అందరినీ ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఇటీవల వీటిపై మక్కువ చూపిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. కుటుంబంలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో డిజైనింగ్ నచ్చుతుంంది. దగ్గరలోనే ఉండటం వల్ల స్వయంగా వెళ్లి ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ప్రస్తుతం నగరవాసులకు లభించినట్లయింది.

Special story on Interior Designing
నచ్చిన డిజైన్​లతో ఈ యంత్రాలతో ఇక్కడే తయారీ (EENADU)

ఇంటి నిర్మాణం ఒకెత్తు అలంకరణ మరో ఎత్తు : ఇళ్లంటే పిల్లర్లు నిర్మించి గోడలు కట్టి, ప్లాస్టరింగ్ చేస్తే ఇంటి నిర్మాణం పూర్తయిందనుకుంటే పొరపాటే. అసలు కథ అంతా ఆ తర్వాత మొదలవుతుంది. హాలు, వంటగది, బెడ్​ రూం, లీవింగ్‌ రూం అన్ని ఒకేలా ఉంటే ఏ ఒక్కరు సంతృప్తి చెందడం లేదు. ఒక్కో గదిని ఒక్కో రకంగా తీర్చిదిద్దుకునేందుకు జనం ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కొత్తగా, వినూత్నంగా ఉండేవిధంగా చూసుకుంటున్నారు. ఇందుకోసం ఎంత ఖర్చు పెట్టేందుకైనా వెనుకాడటం లేదు. కొంతమంది ఈ ఇంటీరియల్స్​ కోసం హైదరాబాద్‌కు వెళ్లి మరీ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు అంత దూరం ప్రయాణించాల్సిన అవసరం లేకుండా మంచిర్యాల నగరంలోనే ఈ సదుపాయాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.

ప్రజల అభిరుచికి తగ్గట్టుగా : ఇంటీరియర్స్‌ డిజైన్స్‌ షోరూంలు, తయారీ కేంద్రాలు కూడా మంచిర్యాల పట్టణంలో వచ్చాయి. డిజైన్లతో కూడిన మోడల్​ రూంలను ఏర్పాటు చేస్తూ నివాసితుల ఎంపికను మరింత సులువు చేస్తున్నారు. ఇంటిల్లిపాది కలిసికట్టుగా వెళ్లి తిలకించడంతో పాటు నచ్చిన మార్పులన సూచించి ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంది. అలంకరణను ఎంచుకొని అతి తక్కువ సమయంలోనే ఇంటిని అందంగా తీర్చిదిద్దుకునేలా చేసుకోవచ్చు. ఫలితంగా నగరవాసులకు సమయం, డబ్బు ఆదా అవుతుండటంతో పాటు పనులు కూడా సులువుగా చేసుకునే అవకాశం లభించినట్లయింది. ఒక డబుల్‌ బెడ్‌ రూం ఇంటికి ఇంటీరియల్‌ డిజైన్​ కోసం రూ.4 లక్షల నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు మన అభిరుచి ప్రకారం చేయించుకోవచ్చని తయారీదారులు వివరిస్తున్నారు.

