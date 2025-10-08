ETV Bharat / state

Movie Piracy Case Update
Movie Piracy Case Update (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 7:38 AM IST

2 Min Read
Movie Piracy Case Update : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన సినిమా పైరసీ కేసులో కొత్త కోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రధాన నిందితుడు బిహార్​కు చెందిన అశ్వినీకుమార్​ నుంచి హైదరాబాద్​ సైబర్​ క్రైం పోలీసులు కీలక సమాచారం సేకరించారు. బగ్​ హంటింగ్​ చేసి సినిమాలను డౌన్​లోడ్​ చేసి పైరసీకి పాల్పడినట్లు అశ్వినీకుమార్​ తెలిపాడు. డిజిటల్​ మీడియా సంస్థలు, థియేటర్ల సర్వర్లను హ్యాక్​ చేసి కొత్త సినిమాలను ఎలా డౌన్​లోడ్​ చేశాడో పోలీసులకు వివరించాడు. అసలు బర్ప్​ స్యూట్​ అంటే ఏమిటి?

వీడియో ఎడిటింగ్​ తర్వాత సినిమా ఫైనల్​ ఔట్​పుట్​ తయారవుతుంది. గతంలో రీళ్లు ఉండగా, ప్రస్తుతం డిజిటల్​ కాపీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఎడిటింగ్​ చేసిన సినిమాను ముందుగా మార్కెటింగ్​ చేసేందుకు ఎగ్జిబిటర్లకు నిర్మాతలు ఇస్తారు. వారి నుంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత థియేటర్లలో ప్రదర్శిస్తారు. ఇలా థియేటర్లలో ప్రదర్శించే డిజిటల్​ టెక్నాలజీ కోసం క్యూబ్​, యూఎఫ్​వో వంటి డిజిటల్​ సినిమా టెక్నాలజీ సొల్యూషన్​ సంస్థలతో యాజమాన్యాలు ఒప్పందం చేసుకుంటాయి.

గోప్యమైన సమాచారం బ్రేక్​ చేసిన నిందితుడు : ఈ సంస్థలు డిస్ట్రిబ్యూటర్ల నుంచి వచ్చిన సినిమాలను కీ డెలివరీ మెసేజ్​(కేడీఎంకీ) ద్వారా జాగ్రత్తగా భద్రపరుస్తాయి. సినిమాను హార్డ్​ డిస్క్​, మెయిల్​ లింక్​ ద్వారా థియేటర్లకు చేరవేస్తాయి. అక్కడి డిజిటల్​ సినిమా ఇనిషియేటివ్స్​(డీసీఐ) పరికరాల్లో హార్డ్​ డిస్క్​ను కనెక్ట్​ చేస్తారు. అనంతరం కేడీఎం కీని ఎంటర్​ చేస్తారు. అలా థియేటర్లలో సినిమా ప్రదర్శన జరుగుతుంది. ఈ కీని డిస్ట్రిబ్యూటర్​కు అందజేస్తారు. హార్డ్​ డిస్క్​ పంపలేని సందర్భాల్లో థియేటర్లకు మెయిల్​ ద్వారా లింక్​ను, కేడీఎం కీని పంపుతారు. అత్యంత గోప్యంగా ఈ తంతు అంతా జరుగుతుంది. కానీ ఈ ప్రక్రియను అశ్వినీకుమార్​ బ్రేక్​ చేశాడు.

ట్రైలర్​ నచ్చితే చాలు : అశ్వినీకుమార్​ ముందుగా యూట్యూబ్​లో సినిమా, వెబ్​ సిరీస్​ల ట్రైలర్లు చూస్తాడు. ఆ తర్వాత నచ్చిన సినిమా, సిరీస్​లను ముందుగానే చూసేందుకు బగ్​ హంటింగ్​ చేస్తాడు. ఇందుకు క్యూబ్​, యూఎఫ్​ఓల సర్వర్లలోకి బాట్​ సాప్ట్​వేర్​ని పంపించి హ్యాక్​ చేస్తాడు. ఆ సంస్థ ఇప్పటికీ విండోస్​ పాత సాఫ్ట్​వేర్​ను వినియోగిస్తున్నాయి. దీంతో వాటి సర్వర్లలోకి సులభంగా చొరబడిన బాట్​, సాంకేతిక సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది. దీన్నే బర్ప్​ స్యూట్​ అని అంటారు. ఇలా బర్ప్​ స్యూట్​ చేసి అశ్వినీకుమార్​ సినిమాల పైరసీని చేస్తున్నాడు.

మొబైల్​ ఫోన్​ వాడడు : హ్యాకింగ్​ సాఫ్ట్​వేర్​ ఉపయోగించి డిజిటల్​ కంటెంట్​ను చోరీ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత ప్రధాన సూత్రధారులకు విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నాడు. బిట్​కాయిన్​, క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో తన ఖాతాల్లోకి డబ్బులను మళ్లించుకుంటున్నాడు. సాంకేతికతను ఇంత దర్జాగా వినియోగించే అశ్వినీకుమార్​ అసలు మొబైల్​ ఫోన్​నే ఉపయోగించడు. ఇంటర్​ వరకు మాత్రమే చదువుకున్నాడు. అతడు యూట్యూబ్​లో చూసి హ్యాకింగ్​ పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు. ప్రపంచ దేశాల్లో ఏ కంపెనీ, సంస్థనైనా హ్యాక్​ చేయగలనంటూ అతడు పోలీసులకు చెప్పాడు.

