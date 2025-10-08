పైరసీ కేసులో కొత్త కోణం - బగ్ హంటింగ్తో సినిమా చూపిస్తున్న ఇంటర్ చదివిన యువకుడు
పైరసీ కేసులో వెలుగులోకి కొత్త కోణం - బగ్ హంటింగ్తో సినిమాలు పైరసీ - కొత్త సినిమాలు ఎలా డౌన్లోడ్ చేస్తాడో పోలీసులు చెప్పిన నిందితుడు
Published : October 8, 2025 at 7:38 AM IST
Movie Piracy Case Update : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన సినిమా పైరసీ కేసులో కొత్త కోణం వెలుగులోకి వచ్చింది. ప్రధాన నిందితుడు బిహార్కు చెందిన అశ్వినీకుమార్ నుంచి హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైం పోలీసులు కీలక సమాచారం సేకరించారు. బగ్ హంటింగ్ చేసి సినిమాలను డౌన్లోడ్ చేసి పైరసీకి పాల్పడినట్లు అశ్వినీకుమార్ తెలిపాడు. డిజిటల్ మీడియా సంస్థలు, థియేటర్ల సర్వర్లను హ్యాక్ చేసి కొత్త సినిమాలను ఎలా డౌన్లోడ్ చేశాడో పోలీసులకు వివరించాడు. అసలు బర్ప్ స్యూట్ అంటే ఏమిటి?
వీడియో ఎడిటింగ్ తర్వాత సినిమా ఫైనల్ ఔట్పుట్ తయారవుతుంది. గతంలో రీళ్లు ఉండగా, ప్రస్తుతం డిజిటల్ కాపీలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఎడిటింగ్ చేసిన సినిమాను ముందుగా మార్కెటింగ్ చేసేందుకు ఎగ్జిబిటర్లకు నిర్మాతలు ఇస్తారు. వారి నుంచి డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత థియేటర్లలో ప్రదర్శిస్తారు. ఇలా థియేటర్లలో ప్రదర్శించే డిజిటల్ టెక్నాలజీ కోసం క్యూబ్, యూఎఫ్వో వంటి డిజిటల్ సినిమా టెక్నాలజీ సొల్యూషన్ సంస్థలతో యాజమాన్యాలు ఒప్పందం చేసుకుంటాయి.
గోప్యమైన సమాచారం బ్రేక్ చేసిన నిందితుడు : ఈ సంస్థలు డిస్ట్రిబ్యూటర్ల నుంచి వచ్చిన సినిమాలను కీ డెలివరీ మెసేజ్(కేడీఎంకీ) ద్వారా జాగ్రత్తగా భద్రపరుస్తాయి. సినిమాను హార్డ్ డిస్క్, మెయిల్ లింక్ ద్వారా థియేటర్లకు చేరవేస్తాయి. అక్కడి డిజిటల్ సినిమా ఇనిషియేటివ్స్(డీసీఐ) పరికరాల్లో హార్డ్ డిస్క్ను కనెక్ట్ చేస్తారు. అనంతరం కేడీఎం కీని ఎంటర్ చేస్తారు. అలా థియేటర్లలో సినిమా ప్రదర్శన జరుగుతుంది. ఈ కీని డిస్ట్రిబ్యూటర్కు అందజేస్తారు. హార్డ్ డిస్క్ పంపలేని సందర్భాల్లో థియేటర్లకు మెయిల్ ద్వారా లింక్ను, కేడీఎం కీని పంపుతారు. అత్యంత గోప్యంగా ఈ తంతు అంతా జరుగుతుంది. కానీ ఈ ప్రక్రియను అశ్వినీకుమార్ బ్రేక్ చేశాడు.
ట్రైలర్ నచ్చితే చాలు : అశ్వినీకుమార్ ముందుగా యూట్యూబ్లో సినిమా, వెబ్ సిరీస్ల ట్రైలర్లు చూస్తాడు. ఆ తర్వాత నచ్చిన సినిమా, సిరీస్లను ముందుగానే చూసేందుకు బగ్ హంటింగ్ చేస్తాడు. ఇందుకు క్యూబ్, యూఎఫ్ఓల సర్వర్లలోకి బాట్ సాప్ట్వేర్ని పంపించి హ్యాక్ చేస్తాడు. ఆ సంస్థ ఇప్పటికీ విండోస్ పాత సాఫ్ట్వేర్ను వినియోగిస్తున్నాయి. దీంతో వాటి సర్వర్లలోకి సులభంగా చొరబడిన బాట్, సాంకేతిక సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది. దీన్నే బర్ప్ స్యూట్ అని అంటారు. ఇలా బర్ప్ స్యూట్ చేసి అశ్వినీకుమార్ సినిమాల పైరసీని చేస్తున్నాడు.
మొబైల్ ఫోన్ వాడడు : హ్యాకింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉపయోగించి డిజిటల్ కంటెంట్ను చోరీ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత ప్రధాన సూత్రధారులకు విక్రయిస్తూ సొమ్ము చేసుకుంటున్నాడు. బిట్కాయిన్, క్రిప్టో కరెన్సీ రూపంలో తన ఖాతాల్లోకి డబ్బులను మళ్లించుకుంటున్నాడు. సాంకేతికతను ఇంత దర్జాగా వినియోగించే అశ్వినీకుమార్ అసలు మొబైల్ ఫోన్నే ఉపయోగించడు. ఇంటర్ వరకు మాత్రమే చదువుకున్నాడు. అతడు యూట్యూబ్లో చూసి హ్యాకింగ్ పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు. ప్రపంచ దేశాల్లో ఏ కంపెనీ, సంస్థనైనా హ్యాక్ చేయగలనంటూ అతడు పోలీసులకు చెప్పాడు.
‘ఐ బొమ్మ’పై పోలీసుల దృష్టి - సంచలన ప్రకటన విడుదల చేసిన పైరసీ వెబ్సైట్
పైరసీ సినిమాలు చూస్తున్నారా? - జర జాగ్రత్త! మీ డేటా సైబర్ నేరగాళ్లకు చేరే ఛాన్స్