ఉద్యాన పంటలకు ఇక నుంచి స్వర్ణయుగమే - ఏకంగా 40 శాతం సబ్సిడీ

కేంద్ర సమగ్ర ఉద్యాన అభివృద్ధి పథకం విస్తరణ - అమలుకు రూ.10 వేల కోట్ల నిధుల కేటాయింపు - యూనిట్‌ ధరలు రెట్టింపు - రాయితీలు గణనీయంగా పెంచిన కేంద్రం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2025 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Horticultural Crops In Telangana : దేశవ్యాప్తంగా రైతుల ఆదాయం పెంచేందుకు, ప్రజలకు పండ్లు, పూలు అందుబాటు ధరల్లో ఉండేలా చూసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సమీకృత ఉద్యాన అభివృద్ధి పథకాన్ని(మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్‌మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ - MIDH) విస్తరించింది. ఇది 2014 నుంచి అమలులో ఉన్నా యూనిట్‌ ధర తక్కువగా ఉండడంతో ఆశించిన స్పందన రాలేదు.

దీంతో రాష్ట్రాల అభిప్రాయాలను సేకరించిన అనంతరం కేంద్రం పలు మార్పులు, చేర్పులు చేస్తూ తాజా మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. పథకం అమలుకు పెద్ద ఎత్తున రూ.10 వేల కోట్లను కేటాయించింది. ఇందులో భాగంగా పండ్లు, కూరగాయలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పూల తోటల, దుంపలు, పుట్టగొడుగుల పెంపకంతో పాటు పంట కోతల అనంతరం ఉత్పత్తుల శుద్ధి, నిల్వ, మార్కెటింగ్‌ తదితరాలకు మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించనుంది. తేనెటీగల పెంపకాన్ని సైతం ఇందులో చేర్చింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి...

ఏకంగా 40 శాతం రాయితీ

  • గతంలో మూడు ఎకరాల వరకు సబ్సిడీ పరిమితి ఉండగా ప్రస్తుతం గరిష్ఠంగా ఐదు ఎకరాల వరకు సాయం అందించనున్నారు. ఆర్థిక సాయాన్ని నేరుగా రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తారు.
  • పంటల సాగు ఖర్చు ప్రాతిపదికన గతంలో ఉన్న యూనిట్‌ ధరలను రెట్టింపు చేయడంతో పాటు సబ్సిడీ ఏకంగా 40 శాతానికి పెంచారు. రాయితీలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 60 శాతం, 40 శాతం చొప్పున తమ వాటాలను భరిస్తాయి.
  • మామిడి, డ్రాగన్, అవకాడో, బత్తాయి, అరటి, జామ, బొప్పాయి తదితర పండ్ల తోటలకు ఎకరాకు రూ.20 నుంచి 32 వేలు.
  • పుట్టగొడుగుల పెంపకానికి ఎకరాకు రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.12 లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం అందుతుంది.
  • కూరగాయల సాగుకు ఎకరాకు రూ.9,600 ఉల్లిగడ్డలు, అల్లం, వెల్లుల్లి, ధనియాలు, పసుపు, పూలు, జీలకర్ర, ఓమా(వాము) తదితర సుగంధ ద్రవ్యాలకు ఎకరానికి రూ.8 వేల చొప్పున ఇస్తారు.
  • జర్బెర, ట్యూబెరోస్‌, గ్లాడియోలస్, లిల్లీ వంటి పూలసాగుకు ఎకరాకు రూ.40 వేలు, పాత తోటల పునరుద్ధరణ(అభివృద్ధి)కు రూ.9,600 అందిస్తారు.

నీరు, జీవ ఎరువులు..

  • రైతులు ఉద్యాన పంటలను పండించుకోవడానికి నీటి కుంటలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలంటే ఒక్కో నిర్మాణానికి రూ.75 వేలు(50 శాతం రాయితీ) ఇస్తారు.
  • సమగ్ర పురుగు మందుల యాజమాన్య నిర్వహణ(ఐపీఎం) కింద ఒక్కో ఎకరాకు రూ.600, తేనెటీగల పెంపకానికి (8 బాక్స్‌లు) రూ.26 వేల సబ్సిడీ, ప్లాస్టిక్‌ మల్చింగ్‌ ద్వారా పంటల రక్షణకు ఎకరాకు రూ.8,000 (50 శాతం సబ్సిడీ), వర్మి కంపోస్ట్‌ యూనిట్‌కు 50 శాతం రాయితీ అందుతుంది.

MIDH ముఖ్య ఉద్దేశం ఇదే : సమీకృత ఉద్యాన అభివృద్ధి పథకం ద్వారా ఉద్యాన పంటలకు సంబంధించి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని రైతులకు అందించడం, వివిధ రకాల పండ్లు, పూల పంటల సాగుపై ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలు అందిస్తారు. రైతుల ఆదాయాన్ని పెంచడం, ప్రజలకు పండ్లు, కూరగాయలను అందుబాటు ధరల్లో లభించేలా చూడడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. ఉద్యాన పంటల సాగుకు అవసరమైన విత్తనాలు, నారు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వంటి వాటిపై సబ్సిడీలు లభిస్తాయి. మౌలిక సదుపాయాల్లో భాగంగా డ్రిప్ ఇరిగేషన్, నర్సరీల వంటి ఏర్పాటుకు ఆర్థిక సహాయాన్ని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందిస్తాయి.

