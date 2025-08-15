ETV Bharat / state

సీఎం చంద్రబాబు స్వగ్రామంలో సోలార్ కాంతులు - SOLARPANELSINSTALATIONNARAVARIPALLE

నారావారిపల్లె క్లస్టర్‌లో 1,649 ఇళ్లపై సౌరఫలకాల ఏర్పాటు - ఒక్క నెలలోనే 2.30 లక్షల యూనిట్ల విద్యుత్తు మిగులు, అధికారుల కృషిని మెచ్చి కలెక్టర్‌ వెంకటేశ్వర్‌కు స్కోచ్‌ పురస్కారం

Solar Panels Instalation In Naravaripalle
Solar Panels Instalation In Naravaripalle (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 12:01 PM IST

2 Min Read

Solar Panels Instalation In Naravaripalle At Tirupati District: ప్రతి ఇల్లూ సౌర విద్యుత్తు ఉత్పత్తి కేంద్రంగా మారాలన్నది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సంకల్పం. అందుకు అనుగుణంగా తన స్వగ్రామం తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి మండలం నారావారిపల్లె నుంచి ఇందుకు ఆయన నాంది పలికారు. సంక్రాంతికి సొంతూరు వచ్చిన చంద్రబాబు ఈ ప్రాజెక్టుకు అంకురార్పణ చేశారు. నారావారిపల్లెను క్లస్టర్‌గా చేసి మూడు పంచాయతీల (కందులవారిపల్లె, ఎ.రంగంపేట, చిన్న రామాపురం)ను స్వయంసమృద్ధిగా చేయాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు.

ఈ నేపథ్యంలో దీన్ని పైలట్‌ ప్రాజెక్టుగా చేపట్టి కేవలం నాలుగున్నర నెలల్లో దాదాపు 1,649 గృహాలపై సౌర విద్యుత్తు ఫలకాలు అమర్చి రాష్ట్రానికే ఆదర్శంగా నిలిపారు. ఉగాది పండగ నాటికే దాదాపు పనులు పూర్తి కాగా స్తంభాల మార్పు, కొన్ని ఇళ్లకు సౌరఫలకాలు పైన బిగించే పరిస్థితి లేనందున కిందే అమర్చడానికి మరికొంత సమయం పట్టింది. దీనిలో అధికార యంత్రాంగం కృషిని మెచ్చుకుని కలెక్టర్‌ వెంకటేశ్వర్‌కు స్కోచ్‌ సంస్థ సెప్టెంబరు 20వ తేదీన పురస్కారం అందజేయనుంది.

రూ.20.68 కోట్ల వ్యయం: నారావారిపల్లె క్లస్టర్‌ పరిధిలో మూడు పంచాయతీల్లో దాదాపు 2,378 వరకూ ఇళ్లున్నాయి. ఒకరి పేరు పైనే రెండు, మూడు సర్వీసులు, స్థానికంగా నివాసం లేని వ్యక్తులు, ఆధార్, బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలు సక్రమంగా లేని నాలుగైదు ఇళ్లను మాత్రమే సౌర విద్యుత్తు ఫలకాలను అమర్చడానికి మినహాయించారు. మిగిలిన ఇళ్లలో ఒక్కో ఇంటిపై 2 కిలోవాట్ల సౌర ప్యానళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కో యూనిట్‌కు రూ.1,21,600 ఖర్చుకాగా పీఎం సూర్యఘర్‌ పథకంలో కేంద్రం రూ.60,000 రాయితీ ఇచ్చింది. పైలట్‌ ప్రాజెక్టు కావడంతో మిగతా మొత్తాన్ని రాష్ట్రమే భరిస్తోంది. త్వరగా పనులను పూర్తి కావాలనే లక్ష్యంతో 8 కంపెనీలకు సౌరఫలకాలు అమర్చే బాధ్యతను అప్పగించారు. అంతే వేగంగా స్మార్ట్‌మీటర్లూ బిగించారు. మొత్తంగా ఇందుకోసం రూ.20.68 కోట్లను ఖర్చు చేశారు.

సాధారణంగా ఇళ్లకు విద్యుత్తు సరఫరా అయ్యే క్రమంలో 10 శాతం నష్టం వస్తుంది. సౌర విద్యుత్తుతో ఇది పూర్తిగా తగ్గింది. మూడు పంచాయతీల్లో ప్రజలు వినియోగించుకున్న తర్వాత కూడా ఒక్క జూన్‌ నెలలోనే 2.30 లక్షల యూనిట్లు మిగిలింది. ఒక్క యూనిట్‌ మిగులుపై కూటమి ప్రభుత్వం రూ.2.09 ఇంటి యజమానికి చెల్లిస్తామని చెప్పింది. దీంతో ఒక్క నెలలోనే రూ.4,80,700 ఆదాయం వచ్చినట్టయింది. సౌర ఫలకాలు అమర్చడానికి లబ్ధిదారులు తమ వాటా ముందుగానే చెల్లించాల్సి ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే భరిస్తున్నందున ఈ మొత్తాన్ని మినహాయించుకుంటారు.

సీఎం ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా: సీఎం ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా పంచాయతీ, ఎస్పీడీసీఎల్‌ అధికారులు తక్కువ కాలంలోనే ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసినందునే తనకు స్కోచ్‌ పురస్కారం దక్కిందని కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్ అన్నారు. దీని ద్వారా ఇంటి యజమానులు విద్యుత్తు బిల్లులను చెల్లించాల్సిన అవసరం తప్పిందని ఆయన తెలిపారు. దీంతో మూడు పంచాయతీల్లోని ప్రజలపై కొంత భారం తగ్గింది. మిగులు విద్యుత్తును గ్రిడ్‌కు అనుసంధానించామని ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు.

అనుమానాలు నివృత్తి చేశారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నారావారిపల్లె క్లస్టర్‌పై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నారని స్థానికుడు మునిరత్నం నాయుడు అన్నారు. సౌర విద్యుత్తుపై మాకున్న అనుమానాలను అధికారులు నివృత్తి చేశారని అన్నారు. దీని ద్వారా ఒక్క రూపాయి కూడా మేం చెల్లించకుండానే పరికరాలను అమర్చారు. దీంతో కాలుష్యం తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించిన వారమవుతున్నామని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

