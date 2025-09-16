ETV Bharat / state

టైలరింగ్ వృత్తి నుంచి టీచర్ ఉద్యోగం వరకు - ఉపాధ్యాయుల విజయగాథలు

భార్య కోరికను నెరవేర్చిన భర్త విజయగాథ - 40 ఏళ్ల వయసులో డీఎస్సీ సాధించిన తెనాలికి చెందిన ఉపాధ్యాయురాలు

MEGA DSC TEACHER SUCCESS STORIES
Teacher Success Stories (Representative Image) (Photo Source: ETV Bharat (AI Generated))
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 4:39 PM IST

4 Min Read
INSPIRING TEACHER SUCCESS STORIES: ఎన్నాళ్లకెన్నాళ్లకు ప్రభుత్వం కొత్త ఉపాధ్యాయ నియామకాలు చేపట్టింది. అతి త్వరలోనే కొత్త టీచర్లు విధుల్లో చేరబోతున్నారు. గత ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారమే కూటమి ప్రభుత్వం మెగా డీఎస్సీని విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ఉపాధ్యాయ నియామకానికి తుది అంకమైన ధ్రువపత్రాల పరిశీలన పూర్తయ్యాక, ఉద్యోగాలకు ఎంపికైన అభ్యర్థుల జాబితాను అధికారికంగా సోమవారం ప్రకటించారు. బీఈడీ, టెట్ పూర్తి చేసి అనేక ఏళ్లుగా ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వేలాది నిరుద్యోగుల కల నెరవేరింది. వీరికి ఈ నెల 19న పోస్టింగ్ ఆర్డర్లు ఇవ్వనున్నారు. 20న కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించి ఖాళీలను భర్తీ చేయనున్నారు.

టైలరింగ్ వృత్తి నుంచి టీచర్‌గా: పల్నాడు జిల్లా లగడపాడుకు చెందిన అనుముల నాగమల్లేశ్వరరావు జీవితమూ అంతే కష్టంగా గడిచింది. కుటుంబంలో ఉన్నత విద్య చదివినవారు లేరు. తగిన గైడెన్స్ లేకపోయినా, ఉపాధ్యాయుడిగా నిలబడాలని చిన్నప్పటి నుంచీ కల కన్నారు. 2010లో బీఈడీ పూర్తయినా ఉద్యోగం దొరకకపోవడంతో జీవనోపాధి కోసం టైలరింగ్ వృత్తిని చేపట్టారు. పెళ్లి, పిల్లలతో బాధ్యతలు పెరిగినా కలను వదలలేదు. గత ఎన్నికల్లో డీఎస్సీ ప్రకటన వచ్చాక కోచింగ్‌కు వెళ్లకుండానే సన్నద్ధమయ్యారు. చివరికి స్కూల్ అసిస్టెంట్ (సాంఘికశాస్త్రం)గా ఓపెన్ కేటగిరీలో 41వ ర్యాంకు సాధించి తన కలను సాకారం చేసుకున్నారు.

పదహారేళ్ల కష్టానికి ఫలితం: పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన పల్నాడు జిల్లా తాళ్లూరుకి చెందిన కుంభ నారాయణకు ఈ విజయం మరింత విశేషం. 2010కి ముందే బీఈడీ పూర్తి చేసి, 2011, 2014, 2018లో డీఎస్సీలు రాశారు. ప్రతిసారీ కొద్ది మార్కుల తేడాతో ఉద్యోగం చేజారింది. చివరికి మెగా డీఎస్సీలో జనరల్ ర్యాంకు 212 వచ్చినా, ఎస్టీ కేటగిరీలో 6వ ర్యాంకు రావడంతో ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగం ఖరారైంది. “పదహారేళ్ల కష్టానికి ఫలితం దక్కింది. మా అమ్మ, నాన్న, భార్య వ్యవసాయ కూలీ పనులు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వారందరి కష్టానికి ప్రతిఫలం లభించింది” అని ఆనందంతో చెప్పారు.

పట్టుదలతో రెండు ఉద్యోగాలు: గుంటూరు జిల్లాలోని దుగ్గిరాల ముర్తుజానగర్‌కు చెందిన షేక్ షాహిన్ కౌసర్ కథ మరింత ప్రేరణాత్మకం. మాతృభాష ఉర్దూ అయినా ఆమె ఆంగ్ల మాధ్యమంలో చదువుకుంది. 2018లో డీఎస్సీలో తెలుగు మాధ్యమం ద్వారా రాయగా అర మార్కు తేడాతో ఉద్యోగం చేజారింది. కానీ ఆ వెనుకడుగు పట్టుదలను పదింతలు పెంచింది. తెలుగు మాధ్యమంలో కఠినంగా సాధన చేసి ఈసారి ఎస్జీటీ తెలుగులో 37వ ర్యాంకు, ఉర్దూలో 9వ ర్యాంకు సాధించింది. చివరికి తెలుగు మాధ్యమాన్నే ఎంచుకుంది. “భర్త, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహమే నా విజయానికి మూలం” అని ఆమె చెప్పారు.

వయసు అడ్డంకి కాలేదు: తెనాలి మండలానికి చెందిన బి. సరస్వతి కథ కూడా ఆదర్శప్రాయం. 40 ఏళ్ల వయసులో ఉద్యోగం కోసం శ్రమించడం ఎందుకని చాలామంది విమర్శించినా ఆమె పట్టువదల్లేదు. కళాశాలలో అధ్యాపకురాలిగా పని చేస్తూనే డీఎస్సీకి సన్నద్ధమయ్యారు. చివరి అవకాశంగా భావించి రోజుకు 12 గంటలు కష్టపడి చదివారు. యాప్‌లు, నమూనా పరీక్షల సాయంతో ప్రాక్టీస్ చేశారు. చివరికి స్కూల్ అసిస్టెంట్ (ఫిజికల్ సైన్స్)గా ఎంపికై, తన కలను నెరవేర్చుకున్నారు.

భార్య కోరిక నెరవేర్చిన భర్త: ఎన్టీఆర్ జిల్లా రెడ్డికుంటకు చెందిన ఆరేపల్లి రామకృష్ణ కథ మరింత ప్రేరణ కలిగిస్తుంది. భార్య ఏడాది క్రితం డెంగీతో మృతి చెందింది. మరణానికి ముందు భర్త ఉపాధ్యాయుడవ్వాలని కోరుకుంది. ఆ కోరికను నెరవేర్చడమే తన ధ్యేయమని భావించిన రామకృష్ణ రోజుకు 17 గంటలు చదివి 70.02 మార్కులు సాధించారు. బీసీ-డీ కేటగిరీలో స్కూల్ అసిస్టెంట్ (బయాలజీ)గా ఎంపికయ్యారు. “నా భార్య బతికి ఉంటే ఎంతో సంతోషించేది. ఈ విజయాన్ని ఆమెకే అంకితం చేస్తున్నాను” అని రామకృష్ణ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.

తొలి ప్రయత్నంలోనే విజయం: కొంతమంది అభ్యర్థులు మొదటి ప్రయత్నంలోనే ఉద్యోగం సాధించారు. గుంటూరు జిల్లా ముట్లూరుకు చెందిన కుంచాల విద్య ఉదయం, సాయంత్రం మూడేసి గంటల చొప్పున శ్రమించి విజయం సాధించింది. నాగులపాడు గ్రామానికి చెందిన నారపరాజు సాయినాథ సాహితి ఏడాది పాటు ఆన్‌లైన్ శిక్షణతో చదివి తొలి ప్రయత్నంలోనే విజయాన్ని అందుకుంది. అన్నవరం ప్రాంతానికి చెందిన నలజాల బిందుమాధవి కూడా కుటుంబ ప్రోత్సాహంతో రోజుకు 10 గంటలు కష్టపడి ఉద్యోగాన్ని సాధించింది.

భవిష్యత్తుపై ఆశలు: కొత్తగా ఎంపికైన ఉపాధ్యాయులు ఇప్పుడు విద్యార్థుల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దాలనే ధ్యేయంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చదువుతున్న పేద పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య అందించడం, సమాజంలో మార్పు తీసుకురానున్నారు. ఏళ్ల తరబడి ఎదురుచూసిన కల నెరవేరింది. కొందరికి ఇది కుటుంబ ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపరచే అవకాశమైతే, మరికొందరికి తల్లిదండ్రుల కలలు నెరవేరిన క్షణం. కొందరికి జీవిత భాగస్వామి కోరిక నెరవేర్చిన క్షణమైతే, మరికొందరికి పట్టుదల, శ్రమకు ప్రతిఫలంగా లభించిన విజయమైంది. ఎన్నాళ్లకెన్నాళ్లకు వచ్చిన ఈ ఉపాధ్యాయ నియామకాలు కొత్త తరం విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు కొత్త వెలుగులు నింపబోతున్నాయి.

